Sega CDs fem beste spill

5. Eternal Champions: Challenge From the Dark Side

Det desidert mest ambisiøse kampspillet på konsollen, og det viste seg også å være en av de siste titlene som ble utgitt til Sega CD. Ikke bare i Europa, men også i USA, var det en polert versjon av Mega Drive -utgivelsen. Spillet var fylt til randen med alt et lite barn tørstet etter. Ekstrem vold, brutale avslutninger og en generell følelse av at dette egentlig var ment for voksne øyne, noe som selvfølgelig betydde at vi tilbrakte utallige timer med å spille det, og når vi ikke utførte overkills på hverandre foran TV-en, gjenskapte vi spillets brutale bevegelser i hagen. Eternal Champions: Challenge from the Dark Side var spektakulært for sin tid, og er utvilsomt et av de kuleste og kanskje mest undervurderte spillene på konsollen.

4. Final Fight CD

Det klassiske arkadespillet var noe undertegnede allerede hadde tilbrakt mye tid med på Super Nintendo. Men hvor mye jeg enn elsket det spillet, er det ikke et sekund tvil om at Sega CD -versjonen var det ultimate og mest fullendte. Alt jeg som 10-åring trodde jeg visste om Final Fight fløy ut av vinduet. Mye skarpere grafikk, større figurer som dominerte skjermen og lyd og lydspor som tok deg fullstendig med storm. Aldri før hadde Hagar, Cody og Guy hørtes så bra ut. Men det som virkelig gjorde Sega CD -versjonen til den definitive versjonen, var muligheten til å spille med to spillere samtidig. En fullstendig game changer som gjorde at jeg aldri rørte den begrensede versjonen til Super Nintendo igjen. Sega gjør det Nintendon ikke gjør!

3. Sonic CD

Det frekke blå lille pinnsvinet ankom CD-formatet med brask og bram. Jeg husker spesielt hvor utrolig imponerende den (etter dagens standard) ekstremt dekomprimerte introen var. Vi satt der lamslåtte med åpen munn, for vi hadde nettopp vært vitne til fremtiden. Der og da, i det sekundet, følte Super Nintendo seg håpløst utdatert. Kassetter? Hvem trenger vel det når CD-en allerede finnes og så klart var det neste store? Sonic CD var også alt vi kunne drømme om og så mye mer. Større, raskere, bedre og ikke minst bedre lyd. Å kunne reise i tid var en ubeskrivelig følelse, og sporene føltes som om de aldri ville ta slutt. Epic var bare fornavnet, og Sonic CD er uten tvil et av de beste spillene på konsollen, men også en av de beste Sonic opplevelsene som kan kjøpes for penger.

2. Lunar: Sølvhistorien

Jeg må si at mitt forhold til japanske rollespill er sammensatt og komplisert. De kan være høylytte, unødvendig kompliserte, og har som oftest en kulturell terskel som gjør deler av dem vanskelige å forstå eller absorbere på et personlig plan. Men av og til snubler man over en perle, et eventyr som er så gripende at det føles som å komme hjem. Følelsen er vanskelig å forklare, men Lunar: The Silver Story er et av de spillene i sjangeren som ikke bare ga meg akkurat den følelsen, men som jeg har vendt tilbake til gang på gang, og alltid med et smil om munnen. Alex' eventyr og hans søken etter tittelen Dragonmaster, for å følge i sin helts fotspor, er en reise som har etset seg inn i hjertet mitt, og som takket være de utrolige animerte mellomspillene kom til liv på en måte som var helt ny for den tiden. Et fantastisk, følelsesladet eventyr med dype relasjoner mellom karakterene gjør Lunar: The Silver Story til det desidert beste rollespillet på konsollen og (etter min mening) et av de beste i sjangeren noensinne.

1. Snatcher

For meg er konsollens desidert beste spill også et spill jeg aldri fikk sjansen til å spille den gangen. Men faktum er at Hideo Kojimas dystopiske eventyr ser enda mer briljant ut i dag enn da det ble utgitt. Snatcher er mørkt og voksent på en måte som gjør det vanskelig å tro at spillet faktisk er mer enn 30 år gammelt. Cyberpunk-thrilleren låner uforskammet mye fra Blade Runner, men hva gjør vel det når den dype fortellingen og atmosfæren er så god? Sega CD -versjonen er (ikke overraskende) svært dyr å få tak i i disse dager, men heldigvis finnes det nå andre og mye enklere måter å oppleve det absolutt beste spillet på Sega CD. Utrolig pikselkunst, en engasjerende og spennende historie, grusom vold og en atmosfære til å dø for. Snatcher har alt du kan ønske deg av et eventyrspill og så mye mer.