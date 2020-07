Seks indiespill vi gleder oss til i juli

Du ser på Annonser

Ofte er det en utfordrende oppgave å produsere disse artiklene. Noen ganger er det direkte vanskelig å navigere mellom gressklippersimulatorer og generiske kloner for å finne brukbare indiespill. Men ikke nå. Juli er proppfull av lovende titler som flere av oss allerede har siklet på en god stund. Denne gangen har jeg dratt fram seks spill som det kan være verdt å følge med på.

Dersom presisjonsplattformere som Super Meat Boy og Celeste er i din gate, kan godt RITE også treffe bra. Pond Games har satt sammen en rekke utfordringer med dødelige feller. Et spill hvor det ikke er rom for feiltrinn eller slurv. Ikke bare skal alt gjøres presist, det skal også gjøres raskt. Steam er plattformen, 7. juli er datoen.

Primal Light ser ut som noe dratt rett ut fra Super Nintendo-æraen og denne action-plattformeren virker meget lovende. På sett og vis kan det minne litt om Dead Cells, men dette har ingen rogue-spor så vidt jeg kan forstå. Et lineært og utfordrende spill med mange brett, digre bosser og kule oppgraderinger. Fat Gem Games sitt første spill ser ut til å ha alle ingrediensene for å kunne bli en potensiell hit. Se opp for blå skapninger på Steam 9. juli.

Vil du ha mer Super Nintendo? CrossCode har allerede vært ute til PC i nesten to år, men kommer nå endelig til konsollene. Radical Fish har snekret sammen en tittel som har alt; behagelig grafikk, herlig musikk, kult plott og setting. Et 16-bit action-RPG akkurat slik vi liker det. Det meste er allerede sagt. 9. juli er datoen du skal sette ring rundt i kalenderen.

Et spill som neppe trenger introduksjon er Bloodstained: Curse of the Moon 2. Oppfølgeren vi ikke visste at vi skulle få dukket plutselig opp, og ser ikke ut til å skuffe denne gangen heller. Dette er Castlevania slik Castlevania skal være, laget av folkene som vet hvordan Castlevania fungerer. 8-bit-grafikken hinter til at vi nok en gang skal tilbake til NES-tiden, og atter en gang tipper jeg at de tar utgangspunkt i oppbyggingen til Castlevania III. De har dyttet inn flere figurer denne gangen (blant annet noen fra Ritual of the Night), modus for to spillere, og musikken høres fremdeles ut som Yamanes verk. Det er bare å glede seg, 10. juli kan ikke komme raskt nok!

Det finnes en håndfull merkelige spill som får deg til å stoppe og spørre "hva i alle dager er det jeg ser på?". Rock of Ages-serien er av den sorten, og nå er det omsider klart for et nytt kapittel med tittelen Rock of Ages 3: Make & Break. Et helt unikt skudd på tower defence-stammen med renessansepreg med fiffige Monty Python-vibber. Dette spillet er skikkelig sprøtt, og jeg føler at ord blir litt fattige. ACE Teams seneste fjas kommer til alt som er av plattformer 21. juli.

Jeg vet ikke helt hva det er med Toolboy, men det er noe jeg liker. Kanskje det er den litt Abe-aktige settingen, kanskje har det noe å gjøre med den relativt unike grafikkstilen. Majestic Twelve har utviklet dette som ser ut som en slags puzzle-aktig action-plattformer. Noen konkret dato har det ikke fått, men mye tyder på at det dukker opp på Steam i løpet av måneden.

Det er også to spill som dukker opp i såkalt early access denne måneden. Det meget etterlengtede Rogue Legacy 2 kommer 23. juli. Grafisk ser det litt annerledes ut, men innholdet later til å være rimelig likt forgjengeren. 31. juli kommer Monster Crown som ser ut som et slags kompromiss mellom Pokémon og Final Fantasy. Sammen med den virkelig kule musikken, kan dette vise seg å bli et spill å glede seg til.

Andre indiespill som ser interessante ut er rogue-shooteren Neon Abyss (14. juli)

og rogue-crawleren Dandy Ace (28. juli).

Hvilke spill gleder du deg til?