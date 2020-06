Seks indiespill vi gleder oss til i juni

Du ser på Annonser

Juni er atter over oss, og varsler med det at sommeren omsider er her. Dette er tradisjonelt en måned fullspekket med overraskelser og annonseringer, men som alt annet moro i verden, er også dette avlyst. Men frykt ikke, på indiefronten er det massevis å ta av, og jeg har dratt fram seks junititler som det er lov å glede seg litt til.

Vi brakåpner ballet med Shantae and the Seven Sirens. Både WayForward og den høyt elskede Shantae-serien er vel snart så stor at det nesten blir feil å ha de med på denne lista, men vi lar tvilen komme de til gode. De seneste spillene i serien har holdt høy kvalitet, og jeg forventer ikke noe mindre av dette. Småseksualisert og uryddig historie til side, WayForward leverer metroidvania-spill av høy kvalitet. Forøvrig er dette det første Shantae-spillet uten Jake Kaufman som komponist, og jeg må medgi at det er besynderlig. Av uante årsaker ble dette spillet sluppet over dammen i mai, men kom altså ikke til Europa før 4. juni.

Vi durer videre til Jumper Starman. Med sitt Rainbow Island-aktige gameplay hvor alt dreier seg om å hoppe og fly oppover, oppover og atter oppover. Pinion Game Studio står bak dette simple verket, men det ser både gøy, utfordrende og avhengighetsskapende ut. Sjekk din nærmeste Steam 11. juni for å hoppe ut i rommet.

I disse romfartstider passer det kanskje med en skikkelig shoot'em up av den mer klassiske sorten. Project Starship X kan skilte med vilt tempo, bullet hell og musikk som virker svært lovende. Panda Indie Studio har skramlet sammen det som ser ut som en smule absurd gameplay krydret med alskens hektiske twister. Det simple og smått sjarmerende grafiske snittet gir assosiasjoner til f.eks. Space Fever, uten at det er noe negativt. Først og fremst ser det veldig moro ut, og for ymse PC-eiere er det bare å glede seg til 17. juni.

Rokabium Games kan friste oss med interessante Something Ate My Alien.

En såkalt dig'em up blandet med det jeg vil anta at er rogue-elementer. Åpenbart inspirert av SteamWorld Dig, proppet fullt med ting å grave opp og vemmelige ting som vil deg ille. Så vidt jeg kan se, kommer ikke dette til konsoller foreløpig, men det er lov å håpe at det er noe som er planlagt i framtiden. 18. juni er dagen du skal merke deg.

På tide med litt multiplayer-moro. Sacrifice Your Friends er en såkalt partybrawler hvor det gjelder å banke opp dine egne venner for å verne om ditt eget liv. Det hele er satt i en absurd H.P. Lovecraft-verden, med en setting som kan minne om Overcooked. Astrolabe Interactives nye vennskapstest dukker plutselig opp 18. juni på Steam, og kommer til konsollene neste år.

Så til månedens teiteste/morsomste/dummeste/villeste. Husker du Cuphead? Yoba Games har latt seg inspirere og klonet det om til Cockhead. Det er omtrent akkurat det du forestiller deg, og man fyker altså rundt i en tegnefilmverden som en penis, akkompagnert av storbandjazz. De fleste funksjonene i denne feberdrømmen ser ut til å være hentet fra storebror, og den eneste åpenbare forskjellen er det grafiske temaet. Jeg vet ikke om det er lov å si, men en liten del av meg synes at Cockhead faktisk ser litt moro ut, og galskapen kommer en eller annen gang i juni, ifølge utviklerne.

Andre mer eller mindre interessante juniutgivelser kan f.eks. være kunstneriske My Hidden Things (4. juni), Wolfenstein-klonen Into the Ice: Nazis of Neuschwabenland (5. juni), taktiske 1971 Project Helios (9. juni) og undervannseventyret Beyond Blue (11. juni).

Du ser på Annonser

Er det noen storartede titler vi har glemt? Hvilke indiespill gleder du deg til?