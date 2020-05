Seks indiespill vi gleder oss til i mai

Året 2020 halter videre. Store spillanseringer henger i løse luften, og kanselleringene står i kø. Da er det flere av oss som ser mot indie-gjengen med tårevåte og håpefulle øyne. Lista over mai-utgivelser er ikke av en lengde som gir grunn til å juble hemningsløst, men jeg har gravd fram seks mer eller mindre interessante spill i denne omgangen.

Først ut er Fury Unleashed fra Awesome Games Studio. Roguelites finnes snart på hvert eneste gatehjørne, men dette skiller seg ut i positiv forstand. Det har vært under utvikling siden 2016, og i early access i tre år. En action-plattformer som ved første øyekast ser ut som kjærlighetsbarnet til Contra og Dead Cells. Fury Unleashed dukker plutselig opp på de fleste nettbutikkene 8. mai.

Står paniske shootere høyt i kurs, kan Jet Lancer være spillet for deg. Utviklet av Vladimir Fedyushkin og Nicolai Danielsen, og skal stå klart 12. mai. Med stilig grafikk og digre bosser, ser dette riktig så lovende ut. Dette høyhastighets bullet-hell-eventyret lander på både Steam og Switch.

Så til noe helt annet: Best Friend Forever er med letthet blant månedens merkeligste utgivelser. Her har Starcolt kombinert Nintendogs med en dating-simulator. Det gjelder altså å stelle hunden din, og øke deres vennskapelige bånd, samtidig som at du er ute og treffer andre single - med hund. Denne rare kombinasjonen inntar Nintendo Switch 14. mai, og Steam neste måned.

Tripwire Interactive tjuvstarter Shark Week med Maneater. Endelig går drømmen om et ekte hai-RPG i oppfyllelse. Alt handler om å kjempe seg til toppen av næringskjeden, og å videreutvikle haiarten til det ekstreme. Mennesker kan spises på brutalt vis og båter kan sprenges, Maneater er så teit at det er umulig å ikke like det man ser. De fleste plattformene får en tidlig haisommer 22. mai.

Sneaky Bastards' Wildfire er neste på lista vår. Et vakkert pikselert 2D-eventyr av det som tilsynelatende er av den gode sorten. Wildfire dreier seg om å manipulere omgivelsene ved hjelp av magiske krefter slik at man kan snike seg forbi det som måtte være av ondsinnede mennesker som vil ha deg av veien. Ved å kontrollere elementene, kan man enkelt starte en aldri så liten brann i et kratt for å rette oppmerksomheten bort fra en selv. Pluss i margen for at det kan spilles med en venn. 26. mai er datoen, Steam er plattformen.

Stardew Valley-bølgen lever enda, og ferskeste frø på åkeren i så måte er Atomicrops. Her har Bird Bath Games kombinert tilbakelent arbeid på jordet med familiestiftelse, dyrehold og kvesting av udyr som ønsker å forsyne seg av godsakene dine. I det hele tatt gir det assosiasjoner til kultklassikeren Zombies Ate my Neighbours, og er nå omsider klart for å forlate sin early access-periode. 29. mai er datoen man skal merke seg, og Atomicrops kommer til de fleste plattformer.

Andre spill det kan være verdt å nevne er det psykologiske skrekkspillet Someday You'll Return (5. mai), bysimulatoren Before we Leave (8. mai), samt to metroidvania-spill i form av Bone Appetit og Ato (begge 8. mai).