Sergio Pérez minnes hvordan han "overlevde så lenge" hos Red Bull med en "ukjørbar" bil

HQ

Den meksikanske føreren Sergio Pérez ble denne uken bekreftet som en av førerne for det nye Formel 1-teamet Cadillac, sammen med en annen erfaren fører (og begge er like gamle, 35 år) som Valtteri Bottas. Det er hans tilbakekomst til konkurransen etter å ha hevdet at han ville ta et "sabbatsår" fra F1 etter sin kontroversielle exit fra Red Bull, da teamet valgte å sparke ham på grunn av hans drastiske fall i prestasjoner.

Fra å hjelpe Red Bull med å vinne konstruktørmesterskapet og bli nummer to bak lagkamerat Max Verstappen, til knapt å score ett poeng i andre halvdel av 2024-sesongen. Pérez' formfall var sjokkerende, men "Checo" forsvarer seg på Sky Sports (via Motorsport), og beskriver bilen som "ukjørbar", veldig vanskelig å tilpasse seg. Det er en veldig unik bil, en veldig unik kjørestil som jeg har klart å overleve i mange år. Men det er vanskelig og det er slik det fungerer, sa Pérez, og la til at det er veldig vanskelig å være den andre føreren der ved siden av Max, og antydet at teamet alltid har laget bilen best mulig tilpasset Verstappens stil, mens den andre føreren må tilpasse seg.

For å bevise det, forteller han hvordan Yuki Tsunoda og Liam Lawson før ham også sliter med å vinne poeng med bilen (inkludert å bli byttet ut midt i sesongen, med Lawson degradert) "Og de er fantastiske førere, vet du, men det er bare slik det er å kjøre den. Det er bare en veldig unik kjørestil. Noen ganger kunne jeg takle den, jeg kunne tilpasse meg den, men så snart det var en variabel med regn, vind eller noe annet, ble den bare ukjørbar."

Pérez husker hvor vanskelig det var for ham da han gjorde den ene feilen etter den andre og begynte å miste selvtilliten, "men mentalt var jeg supersterk, og det var derfor jeg overlevde så lenge, for jeg hadde mye press på meg og mange av dere [journalister] var etter meg. Og nå skjønner dere hvilken jobb jeg har gjort i den bilen og det teamet.".