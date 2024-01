Silent Hill 2 Remake og Metal Gear Solid 3-remaken lanseres i 2024

HQ

Å gå inn i et nytt år er alltid morsomt for oss som rapporterer om spillnyheter, ettersom mange selskaper har for vane å legge ut meldinger som avslører ting om fremtiden de sannsynligvis ikke mente. Ubisoft gjorde det med Star Wars Outlaws tidligere denne uken, og nå er det Sonys tur til å annonsere noe Konami har vært ganske vage om.

PlayStation har nemlig laget en nettside dedikert til noen av de mest etterlengtede spillene som kommer i 2024, og listen inkluderer både Metal Gear Solid Δ: Snake Eater og Silent Hill 2 Remake. To spill som Konami kun har hentydet til utgivelsesvinduet for. Det er til og med en presisering nederst som gjør det klart at listen ikke handler om "2024 and beyond"-spill eller noe sånt:

"Alle utvalgte titler er planlagt utgitt i 2024 på tidspunktet for publisering."

Silent Hill 2 Remake er ikke spesielt overraskende med tanke på at utviklerne i Bloober Team stadig gjentar at mange av dem har gått videre til et annet prosjekt og at de vil vise mer snart. MGS3 burde heller ikke være noe sjokk, ettersom vi har hørt rykter om det i årevis, men det er likevel fint å få en slags bekreftelse. Nå må vi bare vente og se om dette stemmer og hvor lenge vi må vente mellom Silent Hill 2 Remake og Metal Gear Solid Δ: Snake Eater.

Hvilken remake står øverst på listen din?