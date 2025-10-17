Silent Hill 2 Remake passerer 2,5 millioner solgte eksemplarer

HQ

Da Bloober Team ga oss Silent Hill 2 Remake i fjor, var både kritikere og publikum enige om at dette var den etterlengtede tilbakekomsten til Konamis skrekkserie, og i 2025 kan vi bare si oss enige i at den er ved utmerket helse, etter å ha kost oss med Silent Hill f. Men nå vet vi at fjorårets kickstarter ikke bare har lansert nyinnspillingene av første og tredje del, men også løftet hele franchisen til en ny salgsmilepæl.

Ifølge de siste salgstallene fra Gematsu har Silent Hill 2 Remake solgt 2,5 millioner eksemplarer til dags dato, noe som når det legges til det totale antallet tidligere utgaver bringer Silent Hill-franchisen til over ti millioner solgte eksemplarer. Det gir oss også en idé om hvor viktig avkastningen har vært, og også den millionen (som vi vet om, fordi det sannsynligvis allerede er mer) av Silent Hill f.

Hvis du er en av dem som ikke har prøvd spillet ennå, men er nysgjerrig på å gjøre det, har Silent Hill 2 Remake blitt valgt som et av spillene som vil bli lagt til i PlayStation Plus Extra- og Premium-katalogen den 21. oktober.