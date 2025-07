Sjekk ut den nye filmplakaten for Mortal Kombat 2

HQ

Mortal Kombat 1 ser dessverre ut til å ha blitt noe av en skuffelse for Netherrealm og Warner, som nylig trakk ut pluggen på all fremtidig DLC for kampspillet. Men vi trenger ikke å vente på det neste spillet i serien for å nyte de nye sensasjonelle Fatalities.

Allerede i oktober kommer nemlig filmen Mortal Kombat II, der fighterne er tilbake i en ny utgave av den livsfarlige turneringen. Den første filmen var en anstendig suksess, selv om fansen virkelig hatet hovedpersonen Cole Young som ble skapt for filmen.

Når Warner Bros. Pictures nå har sluppet en ny plakat for filmen, som tydelig parodierer Mission Impossible og gamle actionfilmer, strømmer det inn kommentarer fra folk som vil at Cole skal forsvinne rett ut av rulleteksten slik at han ikke kan besudle denne filmen også. Om det skjer gjenstår å se når filmen har premiere 25. oktober - men testpublikummet skal i hvert fall elske den.

I mellomtiden kan du finne den nye plakaten nedenfor. Hva synes du om den og filmen?