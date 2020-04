Sju indiespill vi gleder oss til i april

Stadig flere av oss har fått øynene opp for den mystiske indie-sjangeren. Små selskap som våger å skape noe til tross for tung konkurranse fra de store haiene. Noen gjør noe helt eget, mens andre tråkker på kjente stier. I det hele tatt, er indie-markedet en skog som kan være vanskelig å navigere. Derfor har jeg trukket fram sju spill som ser mer eller mindre interessante ut, slik at du slipper.

Har du vært borti 2017-verket Four Last Things, er det en viss risiko for at det ikke er et spill du har glemt enda. Utvikler Joe Richardson kan nå glede med Kickstarter-oppfølgeren The Procession to Calvary. Et point & click med så absurd humor at det er umulig å komme unna Monty Python-referansene. Alt er basert på renessanse-malerier (derav tittelen, som referer til et maleri av Pieter Bruegel) og ser ut til å være et særs gjennomført stykke arbeid. Sjekk din nærmeste Steam 9. april for en rask tur 600 år tilbake i tid.

Fra Taiwan kommer Eternal Radiance. Navnet på utviklerne, Visualnoveler, bør kanskje gi en viss indikasjon på hva man kan forvente fra den kanten. I motsetning til tidligere utgivelser fra studioet er ikke dette kun en visuell bok med forskjellige utfall. Denne gangen har det blitt implementert elementer fra den stadig like populære JRPG-sjangeren, og i det hele tatt ser dette mer ut som et action-RPG enn noe annet. Kommer til Steam, Nintendo Switch og PS4 14. april.

Action-RPG-er finnes allerede i hopetall, men det er ikke så mange av de som beveger seg ut på tur i sci-fi-okkultisme-sjangeren. Hellpoint gjør visstnok nettopp det, i følge Cradle Games, og kan by på et aldri så lite eventyr fylt med udyr av alle slag og svære skapninger som skal nedkjempes. Alt foregår på en slags ekvivalent til en romstasjon, og skal være fylt med hemmeligheter og kroker man kan utforske. Pluss i margen tildeles for lokal og online co-op. Hellpoint dukker opp på alle de vanlige plattformene 16. april.

Det er ikke hver dag man våkner opp og finner familien sin henslengt rundt seg. Det er heller ikke hver dag den døde familiekatten gjennoppstår som et spøkelse for å guide deg og din fars revolver gjennom en pikselert verden. Nå er det riktignok mye som tyder på at Itta heller ikke er et veldig hverdagslig spill. Det som ved første øyekast ser melankolsk og litt vakkert ut, blir kjapt avbrutt av kaos. Kaos av typen bullet-hell. Énmannsstudioet Glass Revolver har snekret sammen en merkelig miks av utforskning og kuledukking. 22. april er datoen du skal merke på kalenderen dersom du har Steam og/eller Nintendo Switch.

Tre beskjeggede menn fra Storbritannia driver studioet Beard Envy, og er straks klare med sitt første spill. Filament vant én av førstepremiene i spillutviklerkonkurransen Epic Mega Jam i 2017, og det har ballet på seg siden. Et historietungt spill med det som etter sigende skal være utfordrende puzzles. Ønsker du å ta på deg astronauthjelmen og utforske et forlatt romskip, må du sitte klar med Steam-en din 23. april. Nintendo Switch får besøk av Filament på et senere tidspunkt.

Prisen for månedens vakreste pikselgrafikk går til Biomass (se på de bakgrunnene!). Final Scene Dev har snekret i hop dagens tredje action-RPG krydret med det som ser ut som rogue-elementer. Om man skal tro det man hører, skal det være et særdeles utfordrende spill, og jeg ser for meg at dette fort kan havne i samme skuff som Dead Cells. 28. april er dagen det skjer, da må Steam stå klar!

Sist ut for denne gang er Moving Out utviklet av SMG Studio og Devm Games. Det som synes å være flyttesimulatorspillenes svar på Overcooked ser ut til å være svært fornøyelig affære. Sammen med opptil tre venner kan du frakte møbler og annet rusk fra punkt A til B. Akkurat så kaotisk og komisk man forventer at en flyttesimulator skal være, eller? Alle de vanlige plattformene får glede av Moving Out 28. april.

Andre interessante spill som er verdt å nevne er Cloudpunk (23. april), The Flower Collectors (21. april) og In Other Waters (3. april). Har vi glemt noen titler der ute på indie-havet? Hvilke indie-spill gleder du deg til?