Skjermtid - april 2026

Våren er for alvor kommet, og selv om du kanskje forventer å begynne å trosse den store stygge verden og tilbringe mer og mer tid utendørs, vil de største filmene og TV-seriene som kommer på kino og på strømmetjenester gjøre sitt beste for å overbevise deg om det motsatte. April er full av filmer og TV-serier du ikke må gå glipp av, og som vanlig har vi samlet det beste av det beste til denne månedens episode av Skjermtid.

Som alltid har vi basert valgene våre på en britisk lanseringskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktig informasjon og oppføringer.

Super Mario Galaxy-filmen - 1. april

Episoden starter med det som kan bli en av årets største filmer. Etter den fantastiske innsatsen med The Super Mario Bros. Movie er Illumination og Nintendo tilbake med en kosmisk oppfølger som tar de karismatiske skuespillerne med ut i stjernene på et galaktisk eventyr. Super Mario Galaxy Movie ser ut til å legge soppriket bak seg, samtidig som den introduserer massevis av andre legendariske karakterer fra Mario-verdenen, og leverer til slutt et eventyr som videospillfans ikke vil gå glipp av.

The Drama - 3. april

Robert Pattinson og Zendaya er to av de største filmstjernene i verden for tiden, så det er selvsagt verdt å trekke frem at de to slår seg sammen i en A24-produsert film. The Drama følger et lykkelig forlovet par hvis bryllupsuke faller fra hverandre når en mørk hemmelighet blir avslørt og forholdet deres virkelig settes på prøve...

Fuze - 3. april

Leter du etter mer direkte action? I så fall er det Fuze du bør rette oppmerksomheten mot. I denne filmen ser vi hvordan et team av kriminelle fullfører et legendarisk kupp ved å bruke en udetonert bombe fra andre verdenskrig som lokkemiddel. Med Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington og Gugu Mbatha-Raw på rollelisten, kan du forvente deg en ganske stjernespekket film.

Star Wars: Maul - Shadow Lord [Disney+] - 6. april

Din favoritt Sith Lord som ble forbryterboss vender tilbake i april med sin egen animerte Star Wars-spinoffserie. Maul - Shadow Lord utforsker hendelsene i Darth Mauls liv etter klonekrigene og ser hvordan han går frem for å gjenoppbygge sitt kriminelle imperium på en planet som ennå ikke har fått føle imperiets grep og undertrykkende press.

The Boys: Sesong 5 [Prime Video] - 8. april

Alt kommer ned til dette. Etter fire sesonger med kjevefallende vold, er det endelig på tide for The Boys å nå sin konklusjon, alt i form av et dedikert siste kapittel som ser Billy Butcher og gjengen hans ta kampen til Homelander og Vought for det som uten tvil vil bli en blodig, vridd og litt morsom finale.

Ready or Not 2: Here I Come - 10. april

Samara Weaving ser ikke ut til å få en pause. Etter å ha overlevd de brutale hendelsene i Ready or Not, er skuespilleren nå tilbake på flukt som Grace, i en dedikert oppfølger der hun blir jaget av fire rivaliserende familier som konkurrerer om en nå ledig trone. Kan hun og søsteren hennes, spilt av Kathryn Newton, overleve?

Outcome [Apple TV] - 10. april

Det er noen viktige grunner til å bruke litt tid på Apple TV denne måneden, og en av dem er å se den siste regissørinnsatsen fra Jonah Hill. Den ikoniske komedieskuespilleren er tilbake i regissørsetet (og foran kameraet) i filmen Outcome, et prosjekt som følger Keanu Reeves' Reef Hawk, en tidligere Hollywood-stjerne som forsøker å vende tilbake til rampelyset etter fem års fravær på grunn av et lammende og hemmelighetsfullt narkotikamisbruk.

Undertone - 10. april

A24 har en travel april måned foran seg, med nok et uunngåelig skrekkprosjekt fra produksjonsselskapet. Undertone er en spennende og foruroligende historie om en podcastvert som uventet ønsker noe mørkere og mer forskrudd velkommen inn i livet sitt mens hun lytter til skremmende opptak som en del av sin pågående mordmysterieserie.

Euphoria: Sesong 3 [HBO Max] - 13. april

Vi har måttet vente lenger enn forventet, men endelig vender Euphoria tilbake til TV-skjermene i april med det tredje kapittelet i den omfattende historien. Denne dramaserien beveger seg bort fra high school-kaoset for å skildre skuespillerne som unge voksne som håndterer alle belastningene og presset som denne aldersperioden bringer med seg, med Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi og flere som kommer tilbake for denne neste runden med episoder.

Margo's Got Money Troubles: Sesong 1 [Apple TV] - 15. april

En av de andre store nyhetene på Apple TV i april er den nye komediedramaserien Margo's Got Money Troubles. Elle Fanning har hovedrollen i denne serien, der hun spiller en ung mor som i et forsøk på å håndtere økende økonomiske problemer henvender seg til OnlyFans, og bruker råd fra sin fraseparerte proffbryterfar for å få mest mulig ut av plattformen.

Beef: Sesong 2 [Netflix] - 16. april

Som vanlig har Netflix noen få suksesser som er verdt å fremheve i april, og et slikt eksempel er komiserien Beefs tilbakekomst. Denne andre sesongen dreier seg ikke om Steven Yeun og Ali Wongs krig, men om Charles Melton og Cailee Spaenys unge par som blir vitne til en foruroligende krangel mellom Oscar Isaac og Carey Mulligans ektepar.

Lee Cronin's The Mummy - 17. april

Enda en film for skrekkfreakene der ute. Evil Dead Rise's Lee Cronin er tilbake i regissørsetet for nok en grusom og forskrudd innsats som dreier seg om en lenge savnet datter som vender tilbake som noe annet... Lee Cronins The Mummy er en fortelling som dykker ned i mumifiseringsmyten og ser hvordan en familie hjemsøkes av det som en gang var deres vakre datter.

Stranger Things: Tales from '85 [Netflix] - 23. april

Hovedhistorien i Stranger Things har kanskje nådd sin konklusjon, men det finnes fortsatt grunner til å vende tilbake til Hawkins for å oppleve flere overnaturlige og uvanlige eventyr. Et slikt eksempel er den animerte serien Stranger Things: Tales from '85, et mer isolert eventyr som viser hvordan Eleven og gjengen håndterte et paranormalt mysterium som truet byen vinteren 1985, da de var mye yngre.

Michael - 24. april

Du kjenner mannen, du kjenner musikken hans, men kjenner du egentlig historien hans? Hvis du fortsatt er usikker på det siste, bør du ikke gå glipp av Michael, Antoine Fuquas doku-drama som tar et dypdykk i Michael Jacksons liv og skildrer hvordan en talentfull ung musiker ble kongen av pop, og hvordan han snart måtte håndtere alle komplikasjonene som følger med global stjernestatus.

Apex [Netflix] - 24. april

Det nest siste Netflix-prosjektet vi setter søkelyset på i april er Apex, en actionthriller som følger Charlize Therons adrenalinjunkie-karakter Sasha, som i et forsøk på å overvinne en brutal elv må kjempe for å overleve mer enn naturen kan by på. Med Taron Egerton og Eric Bana på rollelisten kan vi forvente oss en film som virkelig legemliggjør mantraet om å jakte eller bli jaktet.

Man on Fire: Sesong 1 [Netflix] - 30. april

Den siste Netflix-produksjonen og siste skjermtidspost for april ser Yahya Abdul-Mateen II i hovedrollen i en ny adaptasjon av Man on Fire-historien. Man on Fire er basert på en roman som også var inspirasjonen til Denzel Washington-filmen fra 2004, og følger en tidligere leiesoldat som begir seg ut på et hevntokt samtidig som han beskytter datteren til en død kollega.

Enda en skikkelig storfilm. Som alltid kan du bli med oss om en måned for å se hva mai 2026 har å by på for kinogjengere og strømmetjenestebrukere.