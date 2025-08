Skjermtid - august 2025

HQ

Sommeren er ofte den travleste sesongen på året når det gjelder film og TV, og denne augustmåneden beviser det med all mulig tydelighet. Vi har en stor Screen Time i vente for deg i dag, med alternativer for kinovisning og en rekke strømmeeksklusive alternativer også.

Før vi begynner, en rask advarsel. Vi har basert valgene våre på en britisk utgivelseskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige datoer og oppføringer.

HQ

The Naked Gun - 1. august

Måneden starter med en reboot av en av de mest kjente komediefranchisene gjennom tidene. Seth MacFarlane og Akiva Schaffer har gått sammen om å bringe The Naked Gun tilbake, med et helt nytt prosjekt som har Liam Neeson i hovedrollen som detektivsønnen til Leslie Neilsens Frank Drebin. Det er tradisjonell Naked Gun vi har i vente, med slapstick-komedie og ren vittig genialitet som skal heve denne komediefilmen over resten.

Dette er en annonse:

HQ

The Bad Guys 2 - 1. august

Neste film er den animerte oppfølgeren til The Bad Guys. Filmen bygger på den godt mottatte originalen, og her gjenforenes alle stjernene i rollelisten, anført av Sam Rockwells Mr. Wolf, for å se hvordan de tidligere skurkene tilpasser seg livet som Good Guys, en livsstilsendring som blir satt på en alvorlig prøve når de får i oppgave å vende tilbake til et liv med kriminalitet for å tilfredsstille innfallene til et kriminelt mannskap bestående av kun kvinner.

HQ

Dette er en annonse:

Chief of War [Apple TV+] - 1. august

I månedens store prosjekt på Apple TV+ står Jason Momoa i sentrum og serverer et historisk drama som dokumenterer samlingen og koloniseringen av Hawaii. Chief of War er et svært unikt prosjekt i og med at det stort sett består av polynesiske skuespillere, og dialogen foregår som regel på morsmålet. Kombinert med et bredt omfang og en visjon som minner om Shogun, ser Chief of War ut til å bli et must for abonnenter på Apple.

HQ

Twisted Metal [Paramount+] - 1. august

Antallet videospillfilmatiseringer har avtatt betraktelig sammenlignet med tidligere i år, men det er fortsatt en håndfull å se frem til. Dette inkluderer den andre sesongen av Twisted Metal, der Anthony Mackie er tilbake som John Doe, en dyktig postapokalyptisk budbilsjåfør som har slått seg sammen med Stephanie Beatriz' Quiet for å overleve i en barsk verden befolket av kryp som den dødelige Sweet Tooth.

HQ

Eyes of Wakanda [Disney+] - 1. august

The Fantastic Four: First Steps har nettopp hatt premiere, men allerede er det tid for neste del av Marvel Cinematic Universe. Dette blir riktignok et animert eventyr i mindre skala som byr på en antologisk fortelling som utspiller seg gjennom Wakandas historie. Temaet er å finne og gjenfinne farlige Vibranium-artefakter som har blitt stjålet innenfor Wakandas grenser, og forteller historiene til forskjellige krigere gjennom tidene.

HQ

Wednesday: Sesong 2 [Netflix] - 6. august

Etter Squid Game kan dette på mange måter være årets mest etterlengtede TV-serie, ettersom den enormt populære Wednesday fortsatt er rekordholder på mange måter på Netflix. Neste kapittel av serien vil forsøke å fange den samme "lyn i en flaske"-effekten, ved å servere flere overnaturlige historier fra Nevermore Academy og dreie seg om den karismatiske Addams-familien.

HQ

The Pickup [Prime Video] - 6. august

En av en håndfull Prime Video -tillegg som er verdt å merke seg i august, The Pickup er en actionkomedie med Eddie Murphy og Pete Davidson i hovedrollene som pansrede lastebilsjåfører som befinner seg i fare etter å ha blitt overfalt av ekspertforbrytere ledet av Keke Palmer. Det sier seg selv at vi kan forvente oss vanvittig action og humor i denne etterlengtede filmen.

HQ

Platonic: Sesong 2 [Apple TV+] - 6. august

Det andre og andre bemerkelsesverdige tilskuddet til Apple TV+ i august, Platonic, kommer tilbake for en ny runde med episoder der Seth Rogens Will og Rose Brynes Sylvia blir viklet inn i alle slags sprø og morsomme påfunn mens de fortsetter å jobbe seg gjennom livet som voksne bestevenner. Men denne gangen blir forholdet deres satt på prøve når Wills partner begynner å oppleve vennskapet hans med Sylvia som truende.

HQ

Weapons - 8. august

Når filmen kommer fra Zach Cregger, den talentfulle regissøren bak den skremmende Barbarian, er det ingen stor overraskelse at den stjernespekkede Weapons blir hyllet som en av årets mest skremmende filmer så langt. Filmen utforsker hvordan en liten by tilpasser seg et mysterium som har ført til at en rekke barn har forlatt hjemmene sine og løpt ut i natten til nøyaktig samme tid på nøyaktig samme dag. Det er åpenbart noe uhyggelig som foregår her...

HQ

Freakier Friday - 8. august

Mens Weapons vil forsøke å skremme sjelen ut av kroppen din, har Disney et mye mer freakier alternativ å se frem til. Lindsay Lohan og Jamie Lee Curtis slår seg sammen igjen for å lage en oppfølger til den elskede Freaky Friday, i en oppfølger som trekker ytterligere to unge damer inn i galskapen i en komplisert serie med kroppsbyttekaos.

HQ

Alien: Earth [Disney+] - 13. august

Etter den episke Alien: Romulus har vi lengtet etter flere xenomorfer i livene våre, men kanskje ikke på en måte som er så nærme hjemmet vårt! Universets mest skremmende livsform har funnet veien til våre kyster, og bringer med seg en ekte og skremmende følelse av utryddelse. Det er nettopp dette Alien: Earth ser ut til å utforske, når Noah Hawleys serie dokumenterer hvordan menneskeheten håndterer en Xeno som krasjlander på planeten vår og fortsetter å forårsake all slags grusom ødeleggelse.

HQ

Materialists - 15. august

Det har allerede vært en god del komedier i august, men snart vil A24 bygge videre på dette med en romantisk komedie. Materialists vil samle Dakota Johnson, Chris Evans og Pedro Pascal i en historie som dreier seg om en matchmaker i New York som blir fanget i et trekantdrama med sin perfekte match og sin uperfekte eks.

HQ

Nobody 2 - 15. august

Subsjangeren enmannshær fikk fornyet aktualitet takket være Keanu Reeves og John Wick, men et av de bedre eksemplene på denne typen film i nyere tid var Bob Odenkirk i rollen som en pensjonert leiemorder som havnet i fare etter at identiteten hans ble avslørt for omverdenen. Nå er Odenkirk tilbake i Nobody 2, en oppfølger der han nok en gang må håndtere en rekke overfallsmenn for å beskytte familien sin mot trusler fra fortiden.

HQ

Night Always Comes [Netflix] - 15. august

Vanessa Kirbys neste film, som kommer rett fra Fantastic Four, bytter ut Baxter Building med crackhuler. Jepp, Sue Storm vil neste gang dukke opp i et Netflix-krimidrama som dreier seg om en kvinne som går på en kriminell druktur gjennom Portlands forskrudde underverden i et forsøk på å skaffe seg de nødvendige pengene for å forhindre at familien hennes blir kastet ut.

HQ

Eddington - 22. august

Jepp, han er virkelig med i alt for tiden. Fersk fra Fantastic Four og Materialists skal Pedro Pascal også spille en av hovedrollene i Ari Asters neste film, den moderne westernfilmen Eddington. Sammen med Joaquin Phoenix og et stjernelag av biroller som Emma Stone og Austin Butler, skildrer denne filmen hvordan en liten amerikansk by kommer ut av kontroll midt i en politisk dragkamp under pandemien.

HQ

Americana - 22. august

På samme måte som Eddington, er Americana en historie som tar oss med til småbyer og landlige strøk i USA, for en intim historie om hvordan en rekke outsidere støter voldsomt sammen mens de er på jakt etter en sjelden Lakota Ghost skjorte. Med en interessant rollebesetning med Sydney Sweeney i spissen og Paul Walter Hauser og Halsey på rollelisten, vil denne filmen få en eksplosiv avslutning.

HQ

Peacemaker: Sesong 2 [HBO Max] - 22. august

Superman har vært og gått, og nå er alles øyne rettet mot neste kapittel i DC Universe. Dette blir faktisk den andre sesongen av James Gunns Peacemaker, serien som er basert på John Cenas voldelige antihelt. Denne neste runden med episoder vil forsøke å forklare hvordan DC Universe skiller seg fra tidligere hendelser, samtidig som den fungerer som en slags oppfølger til den heroiske kinofilmen som har definert juli.

HQ

The Terminal List: Dark Wolf [Prime Video] - 27. august

Det andre prosjektet som kommer til Prime Video i august, The Terminal List: Dark Wolf er en prequel-serie som dreier seg om Taylor Kitschs Ben Edwards og forteller hvordan han gikk over fra Navy Seal til CIA-agent. Det er et show som vil pakke ut hendelser som skjedde før hovedserien som inneholdt Chris Pratt, som også vil være med i denne spinoffen før han til slutt kommer tilbake for sesong 2 av The Terminal List i fremtiden.

HQ

The Thursday Murder Club [Netflix] - 28. august

Nok et interessant tilskudd som kommer til Netflix i august. Den berømte krimromanserien av Richard Osman skal filmatiseres med et stjernelag av eldre stjerner, deriblant Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley og Celia Imrie, som alle slår seg sammen for å løse en uoppklart sak med hjelp fra lokale myndigheter.

HQ

Caught Stealing - 29. august

Darren Aronofsky vender tilbake til regissørstolen i august for å ta fansen med på en vill reise inn i New Yorks kriminelle underverden på 1990-tallet. Caught Stealing er en film som handler om hvordan en tidligere baseballspiller blir viklet inn i en farlig hendelse etter at en gammel venn kommer tilbake i livet hans. Med Austin Butler i hovedrollen har denne filmen også Zoe Kravitz, Vincent D'Onofrio, Liev Schreiber, Matt Smith, Regina King og flere.

HQ

The Toxic Avenger - 29. august

Superheltsommeren fortsetter, men kanskje ikke på den måten mange forventer. Den komplekse The Toxic Avenger blir nyinnspilt med Peter Dinklage i hovedrollen som den grusomme og motbydelige moppesvingende helten Winston Gooze, som ønsker å beskytte de som trenger det ved å sette sine spesielle og merkelige ferdigheter på prøve.

HQ

Og det var det. Kom tilbake om en måned for å se hva september 2025 har i vente for kinogjengere og strømmetjenestebrukere.