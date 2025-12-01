Skjermtid - desember 2025

HQ

Det er årets siste måned, og på samme måte som i videospillverdenen er det en jevnere måned med færre store premierer som er verdt å merke seg på strømmetjenester og kinoer. Men det betyr ikke at måneden er en fiaskomåned, snarere tvert imot, for desember 2025 byr på noen enorme tungvektere.

Så len deg tilbake og forbered deg på å planlegge seerplanen for den kommende måneden, med det ekstra forbeholdet at vi har basert våre valg på en britisk lanseringskalender, noe som betyr at det er verdt å sjekke lokalt for nøyaktige lister og informasjon.

Troll 2 [Netflix] - 1. desember

Det er ikke så ofte vi fremhever ikke-engelskspråklige prosjekter i en Screen Time, men med tanke på den enorme suksessen til Troll, fant vi ut at oppfølgeren var mer enn verdig en plass her. Filmen med den enkle tittelen Troll 2 kommer til Netflix i begynnelsen av måneden og bringer med seg et oppfølgereventyr, nok en gang laget av norske filmskapere, stjerner og crewmedlemmer, og som også foregår i Norden. Hvis du elsker en god monsterfilm, vil du ikke gå glipp av Troll 2.

Fem netter på Freddy's 2 - 5. desember

Desember er langt fra en uhyggelig måned, men det hindrer ikke Blumhouse fra å lansere den etterlengtede oppfølgeren til filmatiseringen av Five Nights at Freddy's. I denne oppfølgeren er Josh Hutchinson tilbake i hovedrollen og får i oppgave å møte en horde av morderiske animatroniske dyr som jobber på en familievennlig restaurant/lekehus. Med Matthew Lillard tilbake som antagonist, kan du forvente å bli både begeistret og skremt når FNAF 2 ruller inn på kinoene.

Jay Kelly [Netflix] - 5. desember

Netflix har mye å tilby sine abonnenter i desember, og et annet godt eksempel på dette er Noah Baumbachs Jay Kelly. Denne dramafilmen samler George Clooney og Adam Sandler som henholdsvis en berømt filmstjerne og hans hengivne manager, alt mens de navigerer i en verden av selvoppdagelse og konfronterer sin fortid og nåtid. Med en enorm rollebesetning som også inkluderer Isla Fisher, Billy Crudup, Louis Partridge, Laura Dern, Patrick Wilson, Eve Hewson, Emily Mortimer, Riley Keough, Greta Gerwig, Jim Broadbent og flere, ser dette ut til å bli et topp tilskudd til Netflix i desember.

Percy Jackson og olympierne: Sesong 2 [Disney+] - 10. desember

Disney+ har et svært begrenset utvalg av nyheter i desember, men for abonnentene der ute som er ute etter noe å sette tennene i, er den gode nyheten at Percy Jackson and the Olympians kommer tilbake for sin andre sesong denne måneden. Serien bringer tilbake Walker Scobell som den titulære helten, og vil videreføre halvgudens eventyr og se hvordan han vender tilbake til Camp Half-Blood ett år senere og finner sin verden snudd på hodet med en sterk ny utvikling...

Eternity - 12. desember

For kinogjengere på jakt etter en lettere, om enn mer emosjonelt kompleks, kinoopplevelse, kan Eternity være midt i blinken. Denne feelgood-romantiske komedien har Elizabeth Olsen i hovedrollen som Joan, en kvinne som når hun når livet etter døden, står mellom valget mellom å tilbringe resten av evigheten med mannen hun tilbrakte sitt fysiske liv med, Miles Tellers Larry, eller mannen hun elsket før han plutselig døde i ung alder, nemlig Callum Turners Luke. Litt av et dilemma!

Ella McCay - 12. desember

I tråd med komedietemaene har vi nå en vittig og smart historie som følger en idealistisk ung kvinne som må kjempe seg gjennom dynamikken i sin utfordrende og krevende karriere og sin dysfunksjonelle og merkelige familie. Ella McCay har Emma Mackey i hovedrollen, og i hovedrollen finner vi Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Kumail Nanjiani, Jack Lowden, Rebecca Hall, Ayo Edebiri med flere.

Wake Up Dead Man: Et Knives Out-mysterium [Netflix] - 12. desember

Denne filmen hadde teknisk sett premiere i november, men når Netflix er vertskap for en kinopremiere, er det vanligvis en ganske liten affære, så hvis du ikke allerede har sett det neste kapittelet i Rian Johnsons whodunnit-serie, bør du ikke være for bekymret. Når det er sagt, vil du snart kunne få det med deg, ettersom Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery lander på strømmetjenesten denne måneden og bringer med seg nok en forbløffende sak og historie som Daniel Craigs berømte detektiv fra sørstatene må løse.

Fallout: Sesong 2 [Prime Video] - 17. desember

Den siste - og kanskje mest etterlengtede - videospillfilmatiseringen i 2025. Prime Videos filmatisering av Bethesdas Fallout fortsetter denne måneden med en andre sesong full av episoder som tar de fargerike skuespillerne med til New Vegas for å nøste opp i et mysterium som har grepet ødemarken, og som knytter seg til hendelsen og dagen da bombene falt og forandret verden til det ufattelige. Med Ella Purnell og Walton Goggins tilbake som henholdsvis Lucy og Ghoul, ser dette ut til å bli et uunnværlig Prime Video tilskudd.

Avatar: Ild og aske - 19. desember

Utvilsomt årets globale blockbuster. James Cameron er tilbake i desember med det etterlengtede tredje kapittelet i Avatar -serien. Fire and Ash tar oss med tilbake til Pandora for å fortsette historien om Jake Sully og Neytiri, som reiser rundt på planeten og fortsetter å forsøke å skape seg et fredelig liv, samtidig som de stadig blir innblandet i konflikter og blir jaget av Quaritch og de brutale menneskene. Filmen kommer til å bli et visuelt spektakel, og med tanke på Camerons nylige rekord på kino, vil alt under 2 milliarder dollar i billettsalg sannsynligvis bli sett på som en fiasko...

Marty Supreme - 26. desember

Timothee Chalamet har et travelt 2026 foran seg med en ny Dune film i horisonten, men frem til da bygger han videre på sin nylige julesuksess ved å spille hovedrollen i A24s biografiske bordtennisdrama, Marty Supreme. I rollen som Marty Mauser skildrer filmen hvordan en hengiven ung mann presser seg selv og når helt til topps i bordtennissporten, og hvordan denne drivkraften og ambisjonene legger press på og skaper utfordringer for hans venner og nærmeste.

SvampeBob-filmen: Search for SquarePants - 26. desember

Vi har allerede hatt mange lovende filmer på kino, men hva med noe som er ideelt for barn og familier? Gå inn på SpongeBob SquarePants. Jepp, en ny film er på vei, og dette er en animasjonsfilm som følger hvordan SpongeBob og Patrick Star reiser til havdypet for å bekjempe den flygende hollenderens spøkelse og til slutt redde Bikini Bottom og havet på veien. En ideell måte å holde barna opptatt på i ferien, kanskje?

Anaconda - 26. desember

Årets siste store kinodebut, Anaconda, er akkurat det du tror den er. Her finner vi en storbudsjettinnspilling av den ikoniske B-filmen, et tåpelig eventyr der en vennegjeng i midtlivskrise drar til jungelen i et forsøk på å lage en nyinnspilling av favorittfilmen fra ungdomstiden. Haken er bare at dette blir altfor raskt altfor virkelig, når de støter på en enorm og vill slange som ikke ønsker noe annet enn å gjøre dem til sitt neste måltid.

Stranger Things: Sesong 5 del 2 og 3 [Netflix] - 25. og 31. desember

Vi fremhevet Stranger Things i forrige måneds Screen Time, og ja, vi plasserer den også i slutten av denne måneden til tross for at andre del kommer før noen av de andre postene. Vi gjør dette fordi Stranger Things vil by på to premierer i desember, den ene på 1. juledag, 25. desember, og deretter en storslått og serieavsluttende finale 31. desember. Det blir en monumental avslutning som endelig vil bringe Netflix' serie til en slutt, og dette vil være underholdning som abonnenter på strømmetjenesten ikke kan gå glipp av.

Og det gjør det. 2025 er over, men moroa kommer ikke til å ta slutt med det første, for det kommer mange spennende filmer og TV-serier på kino og strømmetjenester ved inngangen til det nye året. Så med dette i bakhodet kan du bli med oss om noen uker når vi ser på hva januar 2026 har i vente.