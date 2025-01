Skjermtid - februar 2025

HQ

Det er vanskelig å tro, men vi er allerede en tolvtedel av 2025. Januar er tilbakelagt, og vi retter nå oppmerksomheten mot februar, en måned som har en rekke spennende prosjekter planlagt for kino- og strømmefansen i ditt liv. Med en hel haug å komme gjennom, la oss ikke kaste bort mer tid og gå rett inn i denne siste episoden av Screen Time, som vi som vanlig har basert på en britisk utgivelseskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige datoer og oppføringer.

September 5 - 6. februar

Dette dokudramaet tar oss med tilbake til de olympiske lekene i München i 1972, og følger et team av amerikanske sportskringkastere som får i oppgave å legge om dekningen for i stedet å fokusere på en gruppe israelske idrettsutøvere som holdes som gisler av terrorister. Denne filmen stiller skarpt på en av sportsverdenens mest utrolige historier og viser hvordan de olympiske lekene det året ble kjent for mer enn bare rekordstore idrettsprestasjoner.

HQ

Invincible: Sesong 3 [Prime Video] - 6. februar

En av de bedre animerte superheltseriene som er tilgjengelig for øyeblikket, Invincible, vender tilbake til Prime Video denne måneden for å starte sin tredje sesong, der Mark Grayson og hans allierte nok en gang får i oppgave å redde dagen, fortsette å beskytte jorden og forsvare menneskeheten mot farlige skurker og kosmiske, utenomjordiske trusler.

Dette er en annonse:

HQ

Love Hurts - 7. februar

Ke Huy Quans mål om å erobre Hollywood fortsetter i februar med den berømte skuespillerens nyeste actionepos. I denne filmen, kjent som Love Hurts, kjemper Huy Quans hovedperson, en eiendomsmegler, mot alle odds etter at hans tidligere partner i en forbrytelse kommer inn i livet hans igjen og overleverer et foruroligende budskap. Med kriminelle og en fremmedgjort familie i hælene, er dette en film for actionelskere der ute.

Dette er en annonse:

HQ

Dog Man - 7. februar

Mens desember 2024 var en stor måned for unge animasjonsfans, er februar 2025 betydelig mindre. Men det er likevel et par ting å glede seg til på denne fronten, blant annet Dog Man, en filmatisering av Dav Pilkeys bokserie der en politibetjent som er halvt mann, halvt hund, forsvarer de uskyldige og forpurrer katten Peteys onde planer.

HQ

The Witcher: Sirens of the Deep [Netflix] - 11. februar

Mens Liam Hemsworth snart tar over Henry Cavills mantel som live-action Geralt of Rivia, er den animerte versjonen av den mest berømte Witcher nok en gang satt til å bli uttalt av videospillegenden Doug Cockle. Han er kjent for sitt arbeid som karakteren i CD Projekt Reds titler, og denne historien vil ta den barske stemmen til Geralt ned i de mørke dypene i et forsøk på å undergrave en krig mellom land og hav.

HQ

Cobra Kai: Sesong 6 - Del 3 [Netflix] - 13. februar

Etter syv år og seks sesonger nærmer Cobra Kai seg endelig slutten. The Karate Kid spinoff-seriens tredje og siste del av den siste sesongen kommer denne måneden, og med den får vi se Miyagi-Do-stammen møte sine hittil mest hensynsløse utfordringer mens de kjemper om verdensmesterskapet i Sekai Taikai. Forvent flere tåpelige tenåringshistorier og velkoreografert action i disse siste episodene.

HQ

Bridget Jones: Mad About the Boy - 13. februar

Vi har fulgt Renee Zellwegers berømte Bridget Jones i en årrekke nå, og til tross for at hun allerede har spilt i flere filmer på det store lerretet, vil vi i februar nok en gang se ikonet sitte fast i alle slags tåpelige omstendigheter og på en eller annen måte også håndtere enda et kjærlighets-triangel. I tillegg til nye karakterer, vil vi også få tilbake noen kjære ansikter, som Hugh Grants Daniel.

HQ

Captain America: Brave New World - 14. februar

Årets første Marvel Cinematic Universe film. Dette eventyret blir det første som Anthony Mackie leder som den nye Captain America, en helt som får i oppgave å slå ned en internasjonal hendelse som oppstod ved presidentinnsettelsen av Thaddeus Ross, nå spilt av Harrison Ford. Denne filmen vil bringe tilbake kjente fjes og også introdusere noen nye stjerner, som Giancarlo Espositos dødelige Sidewinder.

HQ

The White Lotus [Max/Sky] - 16. februar

Det er på tide å ta en tur tilbake til en av verdens mest luksuriøse feriestedkjeder, når The White Lotus nok en gang åpner dørene denne måneden. Den tredje sesongen vil legge Hawaii og Italia bak seg og i stedet ta fansen med til Thailand, for å pakke ut en historie fylt med intriger og motstridende og minneverdige karakterer. Selv om handlingen holdes hemmelig, er det én ting vi kan være sikre på, basert på tidligere erfaringer, og det er at noen, et eller annet sted, vil finne seg selv i en tidlig grav i denne neste episoden.

HQ

Win or Lose [Disney+] - 19. februar

Pixar skal utforske noe de aldri har gjort før denne måneden, da det berømte animasjonsstudioet vil tilby sin første fullskalaserie noensinne. Serien, som er kjent som Win or Lose, vil følge et softballag på en ungdomsskole i oppkjøringen til mesterskapskampen, og fortelle en historie på episodisk basis fra perspektivet til hver av hovedpersonene. Disney+ har ikke så mye å by på denne måneden, men det har denne.

HQ

Zero Day [Netflix] - 20. februar

Robert De Niro skal også gjøre sin TV-debut denne måneden, med en rolle i Netflix' dramaserie Zero Day. I denne serien spiller De Niro USAs president, som får i oppgave å avdekke informasjon om og til slutt stoppe et cyberangrep som truer landets og verdens sikkerhet. Spenningen vil være høy i denne serien, som til og med inneholder noen store navn som Jesse Plemons og Lizzy Caplan.

HQ

Reacher: Sesong 3 [Prime Video] - 20. februar

Alan Ritchsons ruvende helt er tilbake denne måneden for å spille hovedrollen i den tredje sesongen av Prime Video -serien. Denne serien på Reacher er en adaptasjon av romanen Persuader, der helten går undercover for å redde en informant som holdes som gissel av en tidligere fiende. Selv om Reacher er en stor mann, vil han denne gangen møte en ny karakter som får ham til å se liten ut...

HQ

The Monkey - 21. februar

I fjor skremte Oz Perkins oss alle fra vettet med den fantastiske Longlegs, og i år har han tenkt å gjøre det samme, om enn med en helt annen type historie. The Monkey er en filmatisering av Stephen Kings berømte novelle som utforsker hvordan to brødre nok en gang får i oppgave å håndtere en lekeape som har tilbrakt sin tilværelse med å brutalt myrde og drepe de menneskene som kommer inn i livet deres.

HQ

1923: Sesong 2 [Paramount+] - 23. februar

I den andre sesongen av Yellowstone prequel-serien vil Harrison Fords Jacob Dutton og Helen Mirrens Cara Dutton kjempe mot brutale odds for å beskytte sitt verdifulle land. Denne gangen må paret overleve en brutal vinter, samtidig som sønnen Spencer tar den lange reisen hjem fra Afrika for å hjelpe til i kampen for å beskytte Yellowstone -ranchen mot dem som ønsker å gjøre krav på den. Hvis du likte hovedserien og har vært på utkikk etter mer siden den gikk over rulleteksten, vil du ikke gå glipp av denne.

HQ

Last Breath - 28. februar

Dette dramaet er basert på virkelige hendelser, en historie som dreier seg om dypvannsdykkeren Chris Lemons, som etter en mekanisk feil i et forferdelig vær, ble sittende fast på havbunnen med begrenset lufttilførsel. Last Breath forteller om denne hendelsen og hvordan Lemons venner og team gikk sammen om et dristig redningsoppdrag for å redde livet hans mot alle odds.

HQ

Det var alt for denne episoden av Skjermtid. Vi er tilbake om noen uker for å se hva mars 2025 har i vente for film- og TV-fans over hele verden.