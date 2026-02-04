Skjermtid - februar 2026

HQ

Etter den hektiske høytidsperioden forventer vi at film- og TV-verdenen vil ta litt mer av et hvileskjær i begynnelsen av året, og at mange av de største blockbusterne vil vente til sent på våren og når sommeren kommer før de har premiere. Januar var derfor en mer reservert måned, og det samme er februar.

Likevel er det noen få store prosjekter som gjør sin ankomst, og i den forbindelse har vi fått nok en Screen Time å jobbe oss gjennom, der hvert av våre utvalg og valg er basert på en UK release calendar.

The Muppet Show [Disney+] - 4. februar

Det er lenge siden Kermit, Miss Piggy og resten av det karismatiske Muppet-ensemblet stjal rampelyset på TV-skjermer over hele verden, men 2026 er året da dette heldigvis endrer seg. En ny utgave av The Muppet Show har premiere denne måneden, med dukkeskuespillerne i hovedrollene sammen med noen av underholdningsbransjens største navn, deriblant Sabrina Carpenter, Seth Rogen og Maya Rudolph. Hvis du liker morsomme, sunne og smarte musikalske forestillinger og komedie, vil du ikke gå glipp av denne etterlengtede tilbakekomsten.

HQ

Dette er en annonse:

Send hjelp - 6. februar

Sam Raimi slår seg sammen med Rachel McAdams i sin neste film, når den tidligere Doctor Strange in the Multiverse of Madness-regissøren og skuespillerparet spiller sammen i horror-thrilleren Send Help. Filmen tar utgangspunkt i en kvinne som sitter fast på en øde øy sammen med sin utålelige sjef, og utforsker dynamikken i hvordan hun blir den som har ansvaret og aktivt forsøker å holde begge i live til tross for de brutale miljøforholdene.

HQ

Cold Storage - 6. februar

Joe Keery har nettopp avsluttet sin tid som Steve "The Hair" Harrington i Stranger Things, og er tilbake i rampelyset i den mørke komedien Cold Storage. I denne filmen, som også har med seg Georgina Campbell og til og med Liam Neeson, ser vi hvordan en uventet trio må samarbeide for å overvinne en dødelig sopp som har rømt fra et regjeringsanlegg og har begynt å ta over flora og fauna, og forvandle dem til noe forskrudd og skremmende verre.

Dette er en annonse:

HQ

The Strangers: Kapittel 3 - 6. februar

Det er på tide at dette grufulle eventyret tar slutt. Etter hendelsene i de to siste kapitlene vender Madelaine Petsch tilbake til rampelyset i The Strangers: Chapter 3, en avsluttende del som viser hvordan hun til slutt unnslipper de maskerte mordernes grep. Modigere og bedre rustet enn tidligere ser vi her hovedpersonen Maya omfavne mørket og dykke ned i marerittet i et forsøk på endelig å unnslippe og finne friheten ved å reise gjennom det og nå den andre siden.

HQ

Forbrytelse 101 - 13. februar

Muligens månedens største film. Forbrytelse 101 er en ambisiøs og actionfylt film som samler en stjernespekket rollebesetning i en historie om en unnvikende tyv som, mens han forsøker å fullføre sitt episke sluttresultat, blir jaget av en nådeløs detektiv som har som mål å endelig sette legenden bak lås og slå. Med Chris Hemsworth i spissen har Crime 101 også Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins og flere andre i hovedrollene.

HQ

GOAT - 13. februar

Februar er virkelig ikke veldig fullpakket når det kommer til animasjonsfilm, i motsetning til en del andre tidligere måneder. Faktisk er det bare ett alternativ som er verdt noe særlig, og det er basket-eventyret GOAT, en film som følger en firbeint, ambisiøs basket-helt som forsøker å slå seg inn i de store ligaene i sporten som defineres av mektige og ondskapsfulle vesener fra alle samfunnslag. Tenk Zootropolis møter NBA, og det er et ganske godt bilde av GOAT.

HQ

Whistle - 13. februar

Jepp, det er mye skrekk og gru denne måneden, og i tillegg har vi et annet, om enn mindre, prosjekt. Whistle er en skummel og brutal film med Dafne Keen i hovedrollen, der den unge stjernen overvinner en situasjon som involverer en aztekisk dødsfløyte, som når den brukes, fører til at de involverte rammes av en forbannelse som til slutt fører til deres forferdelige død. Nick Frost spiller også hovedrollen i denne ganske voldelige og skrudde filmen.

HQ

The Night Agent: Sesong 3 [Netflix] - 19. februar

Den første sesongen var en av Netflix' største noensinne, mens den andre sesongen gjorde langt mindre inntrykk. Strømmetjenesten håper utvilsomt på mer av førstnevnte enn sistnevnte når det gjelder neste kapittel i The Night Agent, ettersom sesong 3 vil se Gabriel Basso tilbake som en FBI-agent med oppgave å stoppe konspirasjoner og beskytte USA og resten av verden mot farlige mennesker og katastrofale hendelser.

HQ

If I Had Legs I'd Kick You - 20. februar

Avhengig av hvor du bor, er det stor sjanse for at du allerede har sett denne filmen. Men hvis du bor i Storbritannia, vil denne måneden være første gang du kan se Rose Byrne i en av hennes mest bejublede prestasjoner til dags dato. If I Had Legs I'd Kick You er et mørkt komediedrama der Byrne spiller en kvinne som sliter med å holde tritt med de økende kravene i livet, det være seg en fraværende ektemann, en savnet person, en syk datter og til og med et merkelig forhold til den personen som er ment å hjelpe henne gjennom det, hennes egen terapeut.

HQ

Lykke til, ha det gøy, ikke dø - 20. februar

Vi elsker jo Sam Rockwell-filmer, gjør vi ikke? Denne måneden vender den karismatiske skuespilleren tilbake til rampelyset i filmen med det forseggjorte navnet Good Luck, Have Fun, Don't Die, en film der han spiller en "mann fra fremtiden" som forsøker å overbevise en gjeng spisegjester på en restaurant i Los Angeles om at de er nøkkelen til å forhindre en katastrofal fremtid som ødelegges av en skurkaktig kunstig intelligens.

HQ

The Bluff [Prime Video] - 25. februar

Når vi ser på Prime Video, er det store prosjektet uten tvil The Bluff, en actionfylt film der Priyanka Chopra Jonas spiller hovedrollen som en karibisk kvinne som tvinges til å konfrontere fortiden sin når sverdbukkere lander på den isolerte øya hennes i jakten på skatter og hevn. Med Karl Urban og Temuera Morrison i hovedrollene er dette i realiteten en en-kvinne-hær-film som bytter ut moderne vold med vold med huggert og flintlås fra sjørøveriets gullalder.

HQ

Bridgerton: Sesong 4 Del 2 [Netflix] - 26. februar

Vi presenterte Bridgerton i januar-episoden av Skjermtid, og vi setter søkelyset på den her også, siden det er en av Netflix' storsatsinger, og ankomsten av andre halvdel av den pågående sesong 4 er en ganske stor avtale. Når det gjelder hva vi kan forvente oss av disse episodene, er det meste gitt: massevis av maskeradeball, herlig romantikk og dampende historier.

HQ

Skrik 7 - 27. februar

Den andre filmen som konkurrerer om tittelen månedens blockbuster, den ikoniske og tidløse skrekk-slasher-serien, vender tilbake til det store lerretet i februar med det syvende hovedkapittelet. Hvis du har sett noen av de foregående filmene, er du sikkert klar over at det også her dukker opp en maskert Ghostface-morder som plager Neve Campbells Sidney Prescott. Det er ikke spesielt nyskapende, men Scream har fungert og fortsetter å fungere, så hvor er skaden i å holde seg til det du kjenner?

HQ

Monarch: Arven etter monstrene: Sesong 2 [Apple TV] - 27. februar

Det er bare noen få store strømmetilskudd som er verdt å legge merke til denne måneden, men ett av disse er også det siste prosjektet vi må fortelle deg om i denne episoden. MonsterVerse's Monarch: Legacy of Monsters kommer tilbake til Apple TV for en andre sesong som ser den virkelige far og sønn-duoen Kurt og Wyatt Russell slå seg sammen som tidligere og nåværende Lee Shaw, en hemmelig agent som er tilbake i rampelyset og prøver å begrave mørke hemmeligheter fra da Godzilla og Titans først ble oppdaget på jorden.

HQ

Der har vi det, årets korteste måned er over. Men frykt ikke, vi kommer tilbake om noen uker for å se hva mars 2026 har i vente for kinogjengere og strømmeabonnenter.