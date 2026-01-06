Skjermtid - januar 2026

HQ

Januar er her og det nye året er i full gang, og du vet hva det betyr, det er på tide med en helt ny utgave av Screen Time. Vi starter 2026 med å se på de største filmene og TV-seriene som kommer på kino og på strømmeplattformer i måneden som kommer. Før vi går i gang med valgene våre, bør vi imidlertid nok en gang påpeke at vi har basert valgene våre på en britisk lanseringskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige lister og informasjon.

Hans & hennes [Netflix] - 8. januar

Til å begynne med har vi et nytt prosjekt som kommer til Netflix, og dette er en psykologisk thriller-miniserie med Tessa Thompson og Jon Bernthal i hovedrollene. His & Hers er en serie som dreier seg om en undersøkende journalist som graver i et mord i hjembyen sin, bare for å komme på kant med en mistenkelig etterforsker. Det er naturligvis noe som foregår her, og spørsmålet er hvem som lyver og dekker over noe alvorlig?

Hamnet - 9. januar

Din nye favoritthjerteknuser fra Hollywood er tilbake denne måneden for å spille i Chloe Zhaos siste innsats. Paul Mescal slår seg sammen med Jessie Buckley i en irsk-ledet tolkning av historien om William Shakespeare, en fortelling som fokuserer spesielt på perioden etter at den legendariske dramatikeren mistet sønnen Hamnet til pesten. Forvent massevis av følelser i dette tidsriktige stykket.

28 år senere: The Bone Temple - 14. januar

Ralph Fiennes er tilbake som Dr. Kelson i 28 Years Later: The Bone Temple, en oppfølgerfilm som tar opp tråden fra det vel mottatte og suksessrike tredje kapittelet i den britiske skrekkserien, og som utforsker hvordan den unge Spike tilpasser seg til å bli innlemmet i gjengen til den forskrudde Jimmy Crystal, spilt av den karismatiske Jack O'Connell. Når man kjenner denne verdenen, kan man forvente grusomme dødsfall og voldelige og grusomme overlevende.

Hijack: Sesong 2 [Apple TV] - 14. januar

Idris Elba overlevde en flykapring for bare noen få år siden, men lykken har tydeligvis ikke blitt bedre, for den britiske stjernen er tilbake for å lede den andre sesongen av dramaserien Apple TV, der han nå befinner seg på et tog i Berlin som er rigget for å eksplodere. Kan han overvinne oddsen og redde dagen, eller vil han gå tom for tid i denne sanntidsserien?

Leiefamilien - 16. januar

Brendan Fraser fortsetter sin tilbakekomst til rampelyset med den sjarmerende Rental Family, en film som følger en amerikansk skuespiller i Tokyo som prøver å finne sin plass i den travle metropolen. Uventet nok finner han sin plass når han tar på seg et oppdrag som utleiefamilieskuespiller der han vikarierer for fremmede i en rekke ulike situasjoner, noe som fører til et eventyr som handler om menneskelig kontakt og om å gjenoppdage hva det vil si å høre til.

The Rip [Netflix] - 16. januar

Bestekompisene Ben Affleck og Matt Damon gjenforenes nok en gang i denne kommende Netflix-dramaserien som dreier seg om en gjeng Miami-politimenn hvis liv forandrer seg betydelig når de oppdager et gjemmested som inneholder millioner i kontanter. The Rip utforsker hvordan denne gjengen håndterer upålitelige allierte, samtidig som de balanserer på grensen mellom hva som er moralsk riktig og galt.

A Knight of the Seven Kingdoms [HBO Max] - 19. januar

Den nyeste Game of Thrones spinoff-serien kommer denne måneden, da A Knight of the Seven Kingdoms gjør sin ankomst på HBO og Sky og tar for seg historien om den villfarne ridderen Dunk og hans skallede væpner Egg. Denne første sesongen vil tilpasse den opprinnelige novellen om de to, og se hvordan Ser Duncan the Tall klarer seg i en kompleks og politisk anspent konkurranse som overskygges av de tilstedeværende Targaryen kongelige.

Mercy - 23. januar

I en dystopisk fremtid der rettssystemet er erstattet av en kunstig intelligens som må overbevises om ens uskyld, befinner Chris Pratt seg i den varme stolen og får i oppgave å bevise sin egen uskyld i en rettssak der han beskyldes for å ha myrdet sin kone. Mercy har et sanntidstema, og Rebecca Ferguson spiller AI Judge i denne moralsk kompliserte filmen.

Tilbake til Silent Hill - 23. januar

Konamis kanskje mest berømte videospill gjennom tidene blir filmatisert i denne live-action-skrekkfilmen med den enkle tittelen Return to Silent Hill. Christophe Gans vender tilbake til skrekkserien som regissør av denne filmen som følger den plagede James Sunderland når han reiser til en tåkete og skremmende amerikansk by der ingenting er som det ser ut til...

Wonder Man [Disney+] - 28. januar

Det ligger an til å bli et stort år for Marvel Cinematic Universe, og det hele begynner med Disney+-serien Wonder Man, en serie som introduserer Hollywood-skuespilleren Simon Williams, en mann som snart utvikler sine egne krefter og må takle utfordringen med sin berømmelse og sitt nye helteansvar. Med Ben Kingsley tilbake som den sprudlende Trevor Slattery, vil denne serien ha premiere i slutten av måneden.

Shrinking: Sesong 3 [Apple TV] - 28. januar

Det andre store tilskuddet til Apple TV denne måneden er tilbakekomsten av den populære komedieserien Shrinking. Jason Segel er tilbake som serieskaper og hovedrolleinnehaver, og denne siste episoden vil nok en gang utforske hvordan hans karakter Jimmy tilpasser seg verden etter sin kones død, samtidig som han blir veiledet av Harrison Fords sarkastiske sjef Paul. Forvent latter og massevis av følelser i den etterlengtede tredje sesongen.

Bridgerton: Sesong 4 Del 1 [Netflix] - 29. januar

Squid Game og Stranger Things er nå begge overstått, men en av Netflix' andre store suksesser har fortsatt massevis av liv igjen i tanken, og i januar kommer det siste eksemplet på dette, da Bridgerton vender tilbake for sin fjerde sesong. Den forventede neste episoden starter i slutten av måneden, før den etterfølges av flere episoder i slutten av februar. Hvis du liker tidstypiske serier, vil du ikke gå glipp av denne.

Primate - 30. januar

Vi tok en tur innom Silent Hill uken før, men hvis du ikke ble mettet av den skrekkfilmen, kan Primate kanskje fylle sulten din. Denne skrekkfilmen handler om en familie som må overleve en vill og drepende ape som har gått amok etter å ha fått rabies ved et uhell. Hvis du liker brutale, teatralske dødsfall som føles som om de hører hjemme i en Final Destination -film, er Primate verdt å legge til på seerlisten din.

Er denne greia på? - 30. januar

Bradley Cooper setter seg i regissørstolen igjen denne måneden for et splitter nytt komediedrama som dreier seg om en New York-basert komiker som sliter, spilt av medforfatter Will Arnett. Is This Thing On? danser på grensene mellom hjerteskjærende humor og hjerteskjærende følelser, alt mens den middelaldrende Alex håndterer sin pågående skilsmisse og den belastningen det legger på barna hans.

Shelter - 30. januar

Vi trenger ikke å si så mye mer når vi snakker om en actionfilm med Jason Statham i disse dager, for formelen er som regel veldig lik over hele linjen, men det betyr ikke at den ikke er underholdende og verdt å se. Det er nettopp dette som er tilfelle med Shelter, en film der Statham spiller en tidligere spesialagent som blir jaget på grunn av sin turbulente fortid.

Og det er omtrent alt som er verdt å merke seg i januar! Som vanlig, ikke glem å komme tilbake om noen uker når vi utforsker hva februar har i vente for både kinogjengere og strømmefans.