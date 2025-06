Skjermtid - juli 2025

HQ

Sommeren er virkelig en flott og spennende tid å være kinogjenger og underholdningsfan. Denne sesongen er vanligvis full av storfilmer av alle slag, og juli ser ut til å gjenspeile dette nok en gang. Vi har superheltfortellinger, actionepos, komediekaos og til og med grøssende skrekk, så med nok å komme gjennom, la oss fortsette med en ny episode av Screen Time.

Men før vi gjør det, en rask påminnelse: Vi har basert valgene våre på en britisk utgivelseskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige lister og informasjon.

Jurassic World: Rebirth - 2. juli

En av månedens tre virkelige storfilmer. I juli vender vi tilbake til en forhistorisk verden av redsler for å oppleve den neste epoken av Jurassic action, med Scarlett Johansson, Jonathan Bailey og Mahershala Ali ved roret. Rebirth tar oss med til en isolert øy der noen av de siste dinosaurene er igjen, for å følge et team av agenter som prøver å få tak i noe viktig DNA, mens en familie løper for livet et annet sted. En film du ikke må gå glipp av? Kanskje, vi får se.

The Old Guard 2 [Netflix] - 2. juli

Et av Netflix' siste actionepos vender tilbake i juli for en fullverdig oppfølger. The Old Guard 2 dreier seg om Charlize Therons Andy, som må navigere i en farlig verden der en gammel fiende er ute etter henne, uten den udødeligheten som tidligere gjorde henne umulig å drepe. Forvent koreografert og intens action i denne stjernespekkede oppfølgeren.

Heads of State [Prime Video] - 2. juli

Prime Videos hovedtilbud denne måneden er en actionkomedie med Idris Elba og John Cena i hovedrollene. I denne filmen, som er kjent som Heads of State, spiller førstnevnte Storbritannias statsminister og sistnevnte USAs president, og sammen med Priyanka Chopra Jonas' MI6-agent skal de bekjempe snikmordere og til slutt redde verden.

The Sandman: Sesong 2 [Netflix] - 3. juli

Den andre og siste sesongen av The Sandman. Dette neste kapittelet i historien vil fortsette historien om Lord Morpheus og hvordan han fortsetter å gjenoppbygge kongeriket sitt etter hendelsene i de første episodene. Med hele rollebesetningen fra Endless og mange andre interessante stjerner, vil denne sesongen vise hva som skjer når Dream King blir presset til sine absolutte grenser.

Superman - 11. juli

Den andre av månedens tre store blockbustere. Superman er i realiteten den egentlige starten på DC Universe, ettersom denne episke filmen vil kickstarte en ny æra av DC Studios filmskaping med David Corenswet's Man of Steel ved roret. Med en rekke andre helter og skurker vil Superman vise hvordan Clark Kent håndterer sin daglige jobb, forholdet til journalisten Lois Lane og sitt heroiske alter ego, samtidig som han blir satt på prøve av skurker fra alle samfunnslag.

Foundation [Apple TV+] - 11. juli

Det tredje kapittelet i Apple TV+' episke og overdådige sci-fi-serie starter denne måneden, med en historie som tar oss med over hundre år inn i fremtiden etter sesong 2, der Hari Seldon og Gaal Dornick står overfor nok en krise, deres hittil mest fryktinngytende og farlige, en hendelse som til og med ryster Empire i grunnvollene.

Friendship - 18. juli

Paul Rudd i en komediefilm. Trenger vi å si noe mer? Friendship er en vittig og merkelig komedie som dreier seg om Tim Robinsons forstadspappa som tror han har fått sosial jackpot når en ny nabo flytter inn i nabolaget, en person spilt av Rudd. Men en dag snur skjebnen seg, og snart blir Robinsons Craig utestengt fra Rudds Austins ettertraktede sosiale omgangskrets.

I Know What You Did Last Summer - 18. juli

Vi elsker en god slasher, selv om det er en nyinnspilling av et ganske velkjent og relativt nytt prosjekt. I Know What You Did Last Summer er en film med en ung rollebesetning med Madelyn Cline i spissen, der de prøver å overleve en brutal morder som ser ut til å ville hevne seg på dem etter en dårlig beslutning fra sommeren før. Heldigvis finnes det folk med erfaring i slike saker i nærheten...

Smurfene - 18. juli

Noe for hele familien. Smurfs er den neste og siste filmatiseringen av de berømte tegneseriene, der de ikoniske små blå landsbyboerne får i oppgave å begi seg ut i den store, stygge verden for å redde Papa Smurf, som har blitt tatt til fange av de onde trollmennene Razamel og Gargamel. Heldigvis er det et stjernelag som står klare til å gjøre jobben, et team ledet av den beundringsverdige Smurfette.

The Fantastic Four: First Steps - 25. juli

Den tredje av månedens tre store blockbustere. The Fantastic Four: First Steps er årets siste Marvel Cinematic Universe film, en film som dreier seg om Pedro Pascals Reed Richards, Vanessa Kirbys Sue Storm, Joseph Quinns Johnny Storm og Ebon Moss-Bachrachs Ben Grimm, som får fantastiske krefter og må bruke dem til å forsvare en versjon av jorden mot den kosmiske Galactus.

The Home - 25. juli

Nok en skremmende sommerfilm. The Home har Pete Davidson i hovedrollen som en mann som får i oppgave å fullføre sin samfunnstjeneste ved å jobbe på et aldershjem som bærer på mange, mange mørke og forskrudde hemmeligheter. Etter en rekke uvanlige hendelser begynner Davidsons Max snart å stille spørsmål han ikke burde, noe som setter ham på radaren til noen svært skumle personer.

Happy Gilmore 2 [Netflix] - 25. juli

Du kjenner godt til den originale komediefilmen, så det er sannsynligvis ikke så mye som trenger å sies om denne oppfølgeren, annet enn at Adam Sandler er tilbake som den titulære golfspilleren i en historie som er spekket med tåpelige hendelser og masse humor, både på og utenfor golfbanen. I denne oppfølgeren vil vi også se mange tilbakevendende ansikter, inkludert Ben Stiller, Julie Bowen og selvfølgelig Christopher McDonald, i tillegg til litt nytt blod i form av Margaret Qualley.

Bring Her Back - 26. juli

Mer urovekkende film! Bring Her Back er en virkelig skremmende film som følger en bror og en søster som avdekker et skremmende ritual i det isolerte hjemmet til sine nye fosterforeldre, et ritual som snart setter dem i stor fare og gjør at de må kjempe for livet. Forvent blod, kroppsskrekk og massevis av skrekk og uhygge i denne skumle og mørke fortellingen for bare de modige.

Together - 30. juli

En siste skrekkfilm for å runde av måneden. Together er en body horror-film med det ekte ekteparet Dave Franco og Alison Brie i hovedrollene, og viser hvordan de to håndterer en bisarr situasjon der de etter å ha flyttet på landet møter en overnaturlig kraft som begynner å ødelegge deres sinn, liv, kjærlighet og til og med deres eget kjøtt. Heller ikke denne filmen er noe for sarte sjeler.

Det var alt for en ny episode av Skjermtid. Kom tilbake om noen uker for å se hva august 2025 har i vente for film- og TV-fans.