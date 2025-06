Skjermtid - juni 2025

HQ

Sommersesongen er i gang, og for filmfans og kinogjengere betyr det at det virkelig begynner å bli fart i sakene. I juni er det mye å glede seg over for TV- og filmfans, med store blockbustere, spennende animasjonsfilmer, nye sesonger og mye, mye mer. Så, med mye å gå gjennom, la oss starte en ny episode av Screen Time.

Men først en liten påminnelse: Vi har basert våre valg på en britisk lanseringskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige lister og informasjon.

Stick [Apple TV+] - 4. juni

Måneden starter med en sportsserie som er perfekt for de som ønsker å spille golf i sommer. Owen Wilson har hovedrollen i Apple TV+' komedieserie Stick, der han spiller en over-the-hill-golfspiller som bruker sin kunnskap og erfaring til å trene opp et lovende ungt talent. Med kjente golfspillere i hovedrollene og en tone som vil gjøre Ted Lasso -fans lykkelige, blir dette et must å se på Apples strømmetjeneste i juni.

HQ

Dette er en annonse:

Predator: Killer of Killers [Disney+] - 6. juni

Helt siden Prey gjorde sin ankomst, har vi sett en oppblomstring i alt som har med Predator å gjøre, og dette fortsetter i juni når Preys regissør Dan Trachtenberg debuterer med sitt neste verk om den legendariske, morderiske romvesenarten. Filmen, som er kjent som Predator: Killer of Killers, har et antologisk tema og følger hvordan en Predator står seg mot en håndfull av menneskehetens største krigere, det være seg en viking, shinobi eller en pilot fra andre verdenskrig.

HQ

Ballerina - 7. juni

John Wicks verden utvides. Selv om vi må vente en stund til Keanu Reeves er tilbake som Baba Yaga i et nytt offisielt mainline-kapittel, vil han gjenta den berømte rollen i juni i spinoffen Ballerina. I denne filmen spiller Ana de Armas hovedrollen som en Ruska Roma-snikmorder som ønsker å hevne seg på dem som drepte familien hennes, og dette bringer henne naturligvis på kollisjonskurs med Reeves' berømte leiemorder.

Dette er en annonse:

HQ

How to Train Your Dragon - 9. juni

Du har sett denne historien før, men det hindrer ikke Universal i å gjenfortelle den. Den anerkjente og elskede How to Train Your Dragon får nå en live-action-versjon, en film som vil gjenfortelle historien om vikingen Hiccup og dragen Night Fury Toothless , og hvordan deres bånd klarte å endre den lokale klanens tro og til slutt redde dem fra ødeleggelse. Med noen få tilbakevendende stjerner, som Gerard Butler tilbake som Stoick the Vast, ser denne filmen ut til å være perfekt for familier og barn.

HQ

FUBAR: Sesong 2 [Netflix] - 12. juni

Arnold Schwarzenegger lovte at han skulle komme tilbake, og det er nettopp det han gjør i juni når FUBAR vender tilbake til Netflix. Actionserien vil fortsette å fortelle historien om en far og datter-duo som oppdager at de begge jobber for CIA i hemmelighet, og hvordan dette fører til motstridende og vanvittige undercover-oppdrag. Forskjellen denne gangen er at rollebesetningen er forsterket med nye ansikter og tidligere elskere, ettersom Carrie-Anne Moss skal spille en tysk spion som har bånd til Arnies farsfigur Luke.

HQ

Deep Cover [Prime Video] - 12. juni

Prime Video har faktisk en ganske jevn juni, ettersom streameren har et merkbart begrenset tilbud. Men det den har, er en splitter ny spillefilm som kombinerer innsatsen til Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom og Nick Mohammed, som alle spiller improvisasjonsskuespillere som hjelper lokale myndigheter i Storbritannia med å knuse en kriminell ring ved å utgi seg for å være voldelige og hensynsløse gangstere. Dette går selvsagt aldri helt etter planen.

HQ

Echo Valley [Apple TV+] - 13. juni

Apple TV+ har noen forskjellige lovende prosjekter på gang i juni, men bare ett av dem er en spillefilm. Sydney Sweeney og Julianne Moore spiller hovedrollene i dramathrilleren Echo Valley, en film som handler om en mor og datter-duo som overvinner en konfliktfylt og forskrudd hendelse når datteren dukker opp på dørstokken til moren mens hun er innsmurt i en annens blod...

HQ

Tornado - 13. juni

Hvis du er ute etter noe litt mindre seriøst og mer actionfylt i juni, vil kanskje John Macleans Tornado vekke interessen din. Dette er en voldelig og spennende film som dreier seg om en japansk dukkespillers datter som blir involvert med en gjeng lovløse ledet av Sugarman og sønnen Little Sugar. Dette utvikler seg snart til en samurai-western når datteren bestemmer seg for å stjele gjengens gullbeholdning.

HQ

28 Years Later - 20. juni

Vi har ventet lenge, lenge på å få se neste kapittel av Danny Boyles skremmende postapokalyptiske historie, for etter 28 Days Later, som hadde premiere for over 20 år siden, kommer den etterlengtede 28 Years Later denne måneden. Her tar vi oss tilbake til det ødelagte Storbritannia og ser hvordan en gruppe mennesker klarer å holde seg i live i en verden der rageviruset ikke bare har mutert de smittede i årene som har gått, men også de andre overlevende...

HQ

Elio - 20. juni

Pixar har hatt et ganske travelt år da animasjonshuset debuterte med sin aller første animerte serie i full lengde på Disney+ i vår, men nå bygger de videre på dette med en helt ny idé som vil ta oss med til stjernene. Dette kosmiske eventyret, som går under navnet Elio, handler om en ung gutt som får oppfylt drømmen om å bli bortført av romvesener, noe som sender ham ut på en inspirerende og episk reise langt ut i verdensrommet.

HQ

Ironheart [Disney+] - 25. juni

Thunderbolts* Ironheart har kanskje akkurat gått på kino, men allerede er det tid for det neste Marvel Cinematic Universe -prosjektet. Dette er ikke en kinofilm, men en TV-serie som kommer til Disney+ i juni. Serien går under navnet Ironheart, og tar opp igjen historien om Riri Williams, som først ble introdusert i Black Panther: Wakanda Forever, og viser hvordan den unge helten bygger sin egen rustning, som beskrives som den mest avanserte siden Iron Mans motstykke.

HQ

F1 - 25. juni

Vi har blitt bortskjemt med episk action i det siste, og i juni blir det enda mer av den varan. Joseph Kosinski, regissøren av Top Gun: Maverick, slår seg sammen med Brad Pitt for å lage en live-action og fantastisk historie basert på Formel 1. Filmen, som bare er kjent som F1, flytter grensene for filming ved å bruke avanserte kameraer på ekte F1-biler og filme actionen på offisielle Grand Prix rundt om i verden. Det er unødvendig å si at dette ser ut til å bli en godbit for fans av motorsport.

HQ

The Bear: Sesong 4 [Disney+] - 26. juni

Den anerkjente dramaserien er allerede tilbake for sin fjerde sesong. Denne gangen vil The Bear ta opp igjen hendelsene fra den ville tredje sesongen og se Ayo Edibiris Sydney starte sin egen restaurant, mens Jeremy Allen Whites Carmy kjemper mot alle odds og enda flere økonomiske utfordringer for å holde restauranten The Bear over vannet og i live. Forvent rikelig med skriking, banning og rop om "fetter!"

HQ

M3GAN 2.0 - 27. juni

Hun var en gang en morder og et stort problem, men nå ser det ut til at hun er menneskehetens største redningsmann. M3GAN er tilbake i en ny skrekkfilm der den morderiske roboten får i oppgave å beskytte dem hun bryr seg om mot en mer avansert og nyere AI-modell som har kommet ut av kontroll. Heldigvis har den titulære følgesvennen fått en oppgradering for å klare denne enorme utfordringen.

HQ

Squid Game: Sesong 3 [Netflix] - 27. juni

Den sørkoreanske dramaserien og et av Netflix' mest populære prosjekter gjennom tidene nærmer seg slutten denne sommeren. Squid Game er snart ferdig, og dermed avsluttes det forskrudde gameshowet, og Lee Jung-jaes Gi-hun får endelig en mulighet til å bryte ut av plagene. Den eneste haken er om han kan overleve lenge nok til å se den metaforiske soloppgangen...

HQ

Smoke [Apple TV+] - 27. juni

Måneden avsluttes med et siste tilbud fra Apple TV+. Smoke er en dramaserie som er inspirert av sanne hendelser, og som navnet antyder, utforsker den en rekke tilfeller av brannstiftelse og hvordan en plaget detektiv og en modig etterforsker kommer sammen for å spore opp de skyldige som har tent på flammene. Serien har en sterk rollebesetning, med Taron Egerton og Jurnee Smollett i hovedrollene.

HQ

Det var alt for denne måneden. Husk å komme tilbake om noen uker, når vi tar en titt på hva juli 2025 har i vente for kinogjengere og strømmetjenestebrukere.