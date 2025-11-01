Skjermtid - november 2025

HQ

Det er årets nest siste måned, og det betyr at det er tid for noen av de største og mest spennende nye film- og TV-premierene i hele kalenderen. November er en notorisk travel måned for kinomarkedet, ettersom filmene ønsker å utnytte markedet før høytiden og dra nytte av regionale festligheter som Thanksgiving i USA. Derfor er temaet for november kinoer, ettersom strømmetjenestene vanligvis er trege denne måneden, mens kinolanseringene dominerer.

Med dette i bakhodet er det likevel verdt å nevne at vi har basert våre valg på en britisk lanseringskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige lister og informasjon.

Predator: Badlands - 7. november

Dan Trachtenberg tente gnisten som var nødvendig for å sette Predator -franchisen tilbake på toppen etter den heller dårlige The Predator fra slutten av 2010-tallet. Den siste Prey fikk fansen til å innse hvorfor de elsket denne serien så høyt, og det er også den viktigste grunnen til at Predator: Badlands er et så etterlengtet prosjekt, ettersom Tratchtenberg er tilbake ved roret og tilbyr en historie som dreier seg om en Predator hovedperson, noe vi ikke ofte forventer fra dette universet.

HQ

Dette er en annonse:

Anemone - 7. november

Kunstneriske og mer indie-pregede dramaer er ikke filmer vi vanligvis setter søkelyset på Screen Time, men Anemone gjør det av den ene grunnen at den også markerer Daniel Day-Lewis' tilbakekomst til skuespilleryrket. Day-Lewis er uten tvil den beste skuespilleren i denne generasjonen, og kanskje noensinne, og han spiller hovedrollen i denne filmen som er skrevet og regissert av hans egen sønn, Ronan Day-Lewis, og følger en mann som drar ut i villmarken for å finne tilbake til en eremitt som han har en komplisert fortid sammen med.

HQ

Die My Love - 7. november

To av de største navnene i moderne film kolliderer i november i Lynne Ramsays mørke komedie Die My Love. Jennifer Lawrence og Robert Pattinson spiller sammen et par som kommer på kant med hverandre etter å ha blitt sperret inne i et isolert hus. Lawrence leder galskapen, mens Pattinson blir bekymret og hjelpeløs av hennes uberegnelige ferd.

Dette er en annonse:

HQ

Frankenstein [Netflix] - 7. november

Guillermo del Toros Frankenstein hadde egentlig premiere i oktober, men bare gjennom en begrenset kinolansering. Den viktigste Netflix-ankomsten er planlagt til november, hvor vi får oppleve den berømte gotiske skrekkfortellingen av Mary Shelley som filmatisert av mesteren av filmatisk skrekk. Med Jacob Elordi som den titulære skapningen og Oscar Isaac som hans skaper, har denne filmen en stablet rollebesetning og ser ut til å være en må-se film på Netflix.

HQ

Pluribus [Apple TV] - 7. november

Det store nye TV-tilskuddet på Apple TV i november er det nyeste prosjektet fra skaperen av Breaking Bad, Vince Gilligan. Han gjenforenes med Rhea Seehorn fra Better Call Saul i Pluribus, en forvridd og merkelig dramaserie som følger den mest ulykkelige personen på jorden og ser hvordan de får i oppgave å redde verden fra lykke.

HQ

Playdate [Prime Video] - 12. november

Det viktigste tilskuddet til Prime Video i november, Playdate, er en actionkomedie med Alan Ritchson og Kevin James i hovedrollene. I denne filmen er James' Brian på dypt vann og havner snart i selskap med Ritchsons Jeff, et misunnelsesverdig fjell av en mann som skjuler mange hemmeligheter. Snart er de to på en sprø reise der de unngår drapsmenn og skurker, alt sammen i selskap med barna sine.

HQ

The Running Man - 14. november

Hollywoods siste darling Glen Powell vender tilbake til rampelyset i en nyinnspilling av den berømte actionfilmen The Running Man, en film der Powell spiller Ben Richards, en mann som deltar i et livsfarlig gameshow der jegere jager ham rundt i verden for å sikre seg en pengepremie. Forvent intens og vanvittig vold når Richards presses til bristepunktet.

HQ

Nürnberg - 14. november

Russell Crowe har gitt utallige minneverdige prestasjoner opp gjennom årene, og hans neste store innsats blir å gi liv til nazilederen Hermann Göring når han stilles for retten i Nürnberg for sine avskyelige forbrytelser under andre verdenskrig. Filmen følger en psykiater, spilt av Rami Malek, som forsøker å forstå psyken til disse avskyelige lederne under de store rettssakene.

HQ

Now You See Me: Now You Don't - 14. november

Tyvaktige tryllekunstnere? Det kan bare bety at Now You See Me er tilbake. Den glitrende og elegante filmserien er tilbake med originalen Horseman ved roret, med Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher og Dave Franco i spissen for å veilede en ny æra av illusjonister på deres neste store jobb. Med Ruben Fleischer tilbake ved roret kan du forvente en historie og kulisser som vil forbløffe og forbløffe deg.

HQ

Keeper - 14. november

Osgood Perkins har servert en rekke lovende suksesser den siste tiden, og hans neste verk er allerede en sikker suksess. Filmen Keeper ble produsert under manusforfatterstreiken på ett sted til en brøkdel av prisen for vanlige filmer, og handler om Tatiana Maslany og Rossif Sutherland som blir fanget i en bortgjemt hytte som også er vertskap for en mørk og ondsinnet tilstedeværelse.

HQ

The Carpenter's Son - 14. november

Historien om Jesus Kristus slik du sannsynligvis ikke husker den. The Carpenter's Son er en skrekkfilm som viser hvordan en ung og begavet gutt bruker sine guddommelige krefter til å slippe løs naturlige og overnaturlige grusomheter, samtidig som han tviler på lederskapet til sin beskyttende snekkerverge. Med Nicolas Cage ved roret vil denne filmen gi en unik vri på den bibelske fortellingen som så mange er kjent med.

HQ

Wicked: For Good - 21. november

Den andre og siste delen bygger videre på den kritikerroste og suksessrike musikalen som hadde premiere for et år siden, og vil avslutte historien om Wicked og knytte prequel-hendelsene til The Wizard of Oz. Forvent flere fantastiske dansenumre og episke spesialeffekter med Cynthia Erivo og Ariana Grande i spissen for den stjernespekkede rollebesetningen, som til og med introduserer Cowardly Lion og Tin Man.

HQ

Sisu: Road to Revenge - 21. november

Etter at vi alle nøt å se Jorma Tommila brutalt drepe nazister i den første Sisu -filmen for noen år siden, er han nå tilbake som den hensynsløse helten som står overfor en hevngjerrig general fra Den røde armé, spilt av Stephen Lang. Under en "rutinemessig" tur for å demontere og gjenoppbygge huset sitt et annet sted, havner han i en Mad Max-lignende jakt over hele landet i etterkrigstidens Finland.

HQ

The Family Plan [Apple TV] - 21. november

Mark Wahlberg og Michelle Monaghan er tilbake i hovedrollene i Apple TVs nye store actionepos i november. Oppfølgeren til The Family Plan tar familien Morgan til Paris for en reise på tvers av landet etter at familiefaren, Wahlbergs Dan, blir tatt av en tidligere fiende, spilt av Kit Harington. Forvent familiefokusert moro og action i denne oppfølgeren som bytter ut Sin City med lysets by.

HQ

Stranger Things: Sesong 5 - Volum 1 [Netflix] - 26. november

Uten tvil Netflix' største debut for hele året, kanskje til og med tiåret. De siste episodene av Stranger Things begynner å gjøre sin ankomst i november, når den første delen av den femte sesongen debuterer. I denne storslåtte avslutningen vil Eleven, Hopper, Mike og resten av gjengen endelig prøve å sette en stopper for Vecna og å koble Upside Down fra den vanlige verden.

HQ

Zootropolis 2 - 28. november

Måneden avsluttes med oppfølgeren til Disneys animerte eventyr Zootropolis. Med Ginnifer Goodwin og Jason Bateman tilbake som den ledende duoen Judy Hopps og Nick Wilde, tar denne oppfølgeren oss tilbake til det antropomorfe tilfluktsstedet for å se hvordan paret ser ut til å løse en ny sak som introduserer alle slags nye skurker og utfordringer.

HQ

Det avslutter nok en Screen Time. Husk å komme tilbake om noen uker når vi utforsker hva desember 2025 har i vente for fansen på kino og på strømmetjenester.