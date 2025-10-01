Skjermtid - oktober 2025

HQ

Det er den skumleste tiden på året, noe som naturlig nok betyr at de filmene og TV-seriene som kommer har en tendens til å ha en skrekk- eller fryktfaktor. Dette er absolutt tilfelle i år, ettersom oktober har tonnevis av skrekk å se frem til, på toppen av en båtlast med andre prosjekter som kommer til å ankomme de neste ukene.

Før vi sprekker på, en rask påminnelse. Vi har basert valgene våre på en UK utgivelseskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktig informasjon og oppføringer.

Play Dirty [Prime Video] - 1. oktober

Vi starter med en actionkrimfilm fra Prime Video, der Mark Wahlberg og LaKeith Stanfield spiller to forbrytere som forsøker å gjennomføre sitt livs kupp. Forvent skuddvekslinger, anspente øyeblikk og til og med et snev av humor i denne streamerfilmen.

Him - 3. oktober

Månedens første rene skrekkfilm setter Marlon Wayans i søkelyset som en legendarisk idrettsutøver med skumle hensikter. Him ser Tyriq Withers' unge vidunderbarn bestemme seg for å trene med Wayans' mester, en beslutning han snart begynner å angre på når karismaen forvandles til noe mye mer forskrudd.

The Lost Bus [Apple TV+] - 3. oktober

En av de store nyhetene på Apple TV+ denne måneden har Paul Greengrass i regissørsetet og Matthew McConaughey i hovedrollen som bussjåføren som får i oppdrag å begi seg inn i en dødelig skogbrann for å redde en lærer og over 20 barn fra en dyster skjebne. Inspirert av en sann hendelse, ser dette ut til å bli en thriller du ikke må gå glipp av.

The Smashing Machine - 3. oktober

Dwayne Johnson har spilt i mange filmer, men få av dem har blitt sett på som ekte prisvinnere. The Smashing Machine Benny Safdie har regissert The Smashing Machine, som skal endre på dette. Johnson spiller UFC-fighteren Mark Kerr, i en historie som utforsker hans historie og hvilken effekt kampsport har hatt på hans personlige liv og kjærlighetsliv.

Roofman - 3. oktober

Nok en biografisk fortelling, men denne gangen er den mer basert på sanne hendelser. Roofman ser Channing Tatum i rollen som en karismatisk forbryter som på flukt fra politiet gjemmer seg på taket av en lekebutikk om natten, mens han jobber som ansatt om dagen. Som du kan forestille deg, fører dette til alle slags forskrudde forhold...

Tron: Ares - 10. oktober

Det er lenge siden det kom en ny film på Tron, men i oktober blir det forandring på det, for da tar Tron: Ares oss med tilbake til Grid. Denne gangen skal vi imidlertid ikke prøve å unnslippe den digitale verdenen, men i stedet stoppe et farlig kunstig intelligensprogram som har rømt og nå skaper kaos i den virkelige verden.

The Last Frontier [Apple TV+] - 10. oktober

Apple TV+' andre store satsing i oktober er en serie der Jason Clarke får i oppgave å være en US Marshal som jakter på et fly fullt av voldsforbrytere som nylig har styrtet i Alaskas villmark. Med dårlige odds og et enormt press, kan én mann stå fast og beskytte de mange?

Kvinnen i hytte 10 [Netflix] - 10. oktober

Keira Knightley fortsetter sitt nylige forhold til Netflix med et nytt whodunnit-drama som følger en kvinne som forsøker å løse en grusom hemmelighet mens hun reiser som passasjer på et luksuriøst cruiseskip. Med en stjernespekket rollebesetning som inkluderer Hannah Waddingham, Guy Pearce, Kaya Scodelario, Gugu Mbatha-Raw og flere, ser dette ut til å bli et must å se for Netflix-brukere.

Good Boy - 10. oktober

En av de mer unike skrekkfilmene du vil se i oktober. Good Boy er en film som utforsker hvordan en ung hund må overvinne overnaturlige og mørke vesener, alt for å beskytte og redde eieren sin fra deres forskrudde og brutale hensikter. Jepp, dette blir uten tvil en tøff film å se for hundeelskere over hele verden.

Splinter Cell: Deathwatch [Netflix] - 14. oktober

Netflix utvider sitt utvalg av videospillfilmatiseringer ved å fortsette å samarbeide med Ubisoft. Nestemann ut er Splinter Cell, med den animerte Deathwatch som er en serie som dreier seg om en aldrende og nesten mytisk Sam Fisher, som vender tilbake til handling for å hjelpe en ung og lovende rekrutt med å avdekke en global konspirasjon.

Good Fortune - 17. oktober

Keanu Reeves leder en stjernespekket rollebesetning i denne kommende komediefilmen. Good Fortune ser Reeves i rollen som engelen Gabriel, som i et forsøk på å få mer ut av tilværelsen forsøker å forbedre livet til to svært forskjellige personer, noe han oppnår ved å bytte om på livene og situasjonene deres.

Black Phone 2 - 17. oktober

Kanskje månedens skrekkfilm. Ethan Hawke er tilbake som den forskrudde skurken han vekket til live for noen år siden, i en oppfølger som viser hvordan en mer voksen Finn overvinner den samme stalkeren som truet ham på livet da han var ung. The Black Phone 2 ser ut til å bli skremmende, foruroligende og blodig, og en sikker hit i ukene før Halloween.

Springsteen: Deliver Me from Nowhere - 24. oktober

Det er kanskje den skumle årstiden, men det er også biografisesongen... Den neste på listen er en film som dykker ned i Bruce Springsteens liv, der Jeremy Allen White blir den legendariske sangeren og tar oss med på en reise som utforsker hvordan han skapte det elskede Nebraska -albumet.

A House of Dynamite [Netflix] - 24. oktober

Det er en god måned å være Netflix-fan, og A House of Dynamite bekrefter bare det. Dette er et spennende og ambisiøst politisk drama som utforsker hvordan USA reagerer på trusselen om et enkelt, uattribuert missilangrep. Vil de iverksette et motangrep, og i så fall mot hvem?

IT: Welcome to Derry [HBO Max] - 27. oktober

I dagene før Halloween skjemmer HBO oss bort med en retur til Derry i TV-serien som er en forløper til IT -filmene. Serien utforsker hvordan Pennywise ankom den lille og pittoreske byen, og ser hvordan dens ankomst forvandlet de vakre omgivelsene til noe mye mer uhyggelig og fiendtlig.

Star Wars: Visions - Sesong 3 [Disney+] - 29. oktober

Den animerte antologiserien er tilbake og tar oss med tilbake til en galakse langt, langt borte. Star Wars: Visions kommer tilbake med en ny runde episoder som alle har en anime-stil, og tilbyr oss unike og frakoblede historier som alle har sin egen visuelle identitet og stil. Vi har ventet på mer Star Wars underholdning å konsumere, og dette burde i det minste tilfredsstille sulten vår en liten stund.

The Witcher - sesong 4 [Netflix] - 30. oktober

Måneden rundes av med den neste (og nest siste) sesongen av Netflix' The Witcher serie. Etter Henry Cavills avgang som Geralt of Rivia, er det Liam Hemsworth som overtar rollen som White Wolf i denne neste runden med episoder som sannsynligvis også vil bli et must for Netflix-abonnenter.

Og det var det. Nok en Screen Time er overstått og i bøkene. Husk å komme tilbake om noen uker når vi ser på hva november 2025 har i vente for film- og TV-fans.