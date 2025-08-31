Skjermtid - september 2025

HQ

Sommeren går mot slutten, og det betyr at det er på tide å begynne å kose seg med en varm drink og litt god underholdning. September er fullpakket med spennende serier og filmer, og de fleste av dem kommer til strømmetjenestene, noe som betyr at du ikke engang trenger å forlate ditt eget hjem for å nyte dem. Med dette sagt, la oss dykke ned i den siste episoden av Screen Time, som vi nok en gang har basert på en UK utgivelsesplan, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige lister og informasjon.

Wednesday: Sesong 2 del 2 [Netflix] - 3. september

Netflix' hittil mest populære engelskspråklige serie kommer tilbake i september med den andre episoden i sin andre sesong. Etter de opprivende hendelsene i den første episoden, der Wednesdays liv ble satt i stor fare, noe som førte til at fansenes favorittkarakterer vendte tilbake, vil denne nye episoden forsøke å knytte sammen denne siste fortellingstråden og se hvordan datteren Addams Family overvinner sin største motstander til dags dato.

HQ

Pokémon Concierge: Sesong 1 Del 2 [Netflix] - 4. september

Da Pokémon Concierge opprinnelig kom, var hovedkritikken at det rett og slett ikke var nok TV å konsumere! Heldigvis er Netflix nå klar til å dele en ny serie, etter bare en håndfull episoder, der Haru og de berømte Pokémon Resort -skapningene og -staben vender tilbake for en helt ny runde med eventyr og uhell.

Dette er en annonse:

HQ

Høyest 2 Lavest [Apple TV+] - 5. september

Denzel Washington gjenforenes med regissør Spike Lee i Apple TV+' kommende krimdramafilm Highest 2 Lowest. Denne filmen utforsker hva som skjer når en kjent musikkmogul blir utsatt for en gruppe kriminelle som krever store løsepenger, en hendelse som setter ham i et dilemma om liv eller død.

Dette er en annonse:

HQ

Honey Don't - 5. september

Ethan Coen er tilbake i regissørsetet i denne mørke komedien med Margaret Qualley i hovedrollen som en privatetterforsker i en småby som etterforsker en rekke obskure drap knyttet til en mystisk kirke. Med en stjernespekket rollebesetning bestående av blant andre Chris Evans og Aubrey Plaza, vil du ikke gå glipp av denne vittige og mørke teaterfilmen.

HQ

The Conjuring: Last Rites - 5. september

Det siste kapittelet i den langvarige skrekkserien. The Conjuring: Last Rites følger de paranormale etterforskerne Ed og Lorraine Warren når de påtar seg en siste skremmende sak, en hendelse som får dem til å møte en hel rekke overnaturlige vesener. Dette er selvsagt den perfekte skrekkinngytende sesongopptakten.

HQ

The Paper [Sky Max] - 5. september

Du kjenner sikkert The Office, og denne kommende serien er laget av de samme bakmennene. The Paper bytter ut det å selge papir til industrien med det å selge aviser til leserne, og beveger seg bort fra kontorene på Dunder Mifflin for i stedet å følge hvordan en utgiver forsøker å gjenopplive en avis i Midtvesten ved hjelp av frivillige medarbeidere.

HQ

Task [Sky Max/HBO Max] - 8. september

Mark Ruffalo leder denne kommende krimserien, der han spiller en FBI-agent som leder en innsatsstyrke som har fått i oppdrag å sette en stopper for en rekke voldelige ran i en amerikansk by. Hva er problemet? Hjernen bak disse hendelsene er en familiefar som få hadde trodd var i stand til å begå slike avskyelige handlinger.

HQ

Only Murders in the Building: Sesong 5 [Disney+] - 9. september

Den populære komiserien er tilbake for femte året på rad. Only Murders in the Building er tilbake i september og byr på en helt ny sak som podkasterteamet skal løse, en sak som dreier seg om deres kjære dørvakt som ble mistenkelig myrdet...

HQ

The Long Walk - 12. september

Nok en skrekkfilm på kino. The Long Walk er nok en filmatisering av en historie av Stephen King, og den følger en gruppe tenåringsgutter som konkurrerer i en årlig konkurranse der de må gå non-stop, i en viss hastighet, for å unngå å bli skutt og drept. Dette er en ekte "survival of the fittest".

HQ

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - 12. september

Det er nesten på tide å avslutte og pakke inn denne berømte animeen, ettersom de siste stadiene av historien bytter ut et streaming- og TV-episodeformat med flere spillefilmalternativer. Den første vil være Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, et kapittel som viser hvordan Demon Slayer Corps takler å bli trukket inn i Infinity Castle og bli tvunget til å møte flere hensynsløse Upper Rank demoner, mens de forbereder seg på den ultimate kampen mot Muzan Kibutsuji.

HQ

Downton Abbey: The Grand Finale - 12. september

Den faktiske, offisielle avslutningen på det langvarige periodedramaet. Downton Abbey: The Grand Finale avslutter over et tiår med historiefortelling, og vi får se hvordan familien Crawley tilpasser seg et sosioøkonomisk klima i endring, noe som til slutt fører til at de må skille lag med sitt berømte herskapelige hjem.

HQ

Futurama: Sesong 13 [Disney+] - 16. september

Den morsomme og populære animerte sci-fi-serien er tilbake i september, med en rekke nye episoder der gjengen finner på enda flere galaktiske påfunn. Den ti episoder lange sesongen vil bringe tilbake kjente fjes og være fullpakket med vittige vitser og humor, noe som gjør den til et must for Disney+-abonnenter.

HQ

Gen V: Sesong 2 [Prime Video] - 17. september

Selv om vi må vente til 2026 før The Boys avsluttes med sin siste sesong, kan vi trøste oss med at Gen V er tilbake med sin andre sesong i september. Superheltserien, som dreier seg om de ville college-superheltene, vil vise hvordan de unge skuespillerne fortsetter å oppdage forskrudde hemmeligheter som knytter Godolkin University til Vought, og den farlige Compound V substansen.

HQ

The Morning Show: Sesong 4 [Apple TV+] - 17. september

Reese Witherspoon og Jennifer Aniston vender snart tilbake til TV-skjermen i neste kapittel av The Morning Show. De to fortsetter å spille nyhetsankere som settes opp mot hverandre i forsøket på å ta karrieren til neste nivå, samtidig som de skal håndtere kaoset som oppstår bak kameraet.

HQ

Black Rabbit [Netflix] - 18. september

Jude Law og Jason Bateman skal spille sammen i Netflix' neste krimserie. Serien er kjent som Black Rabbit og handler om hvordan eieren av et utested i New York City håndterer uventede problemer når broren hans dukker opp i livet igjen og fortsetter å skape kaos i alle sammenhenger.

HQ

Swiped [Disney+] - 19. september

Du har sikkert brukt en datingapp eller to før, men er du kjent med hvordan mange av disse ble til? Swiped er en biografi basert på livet til Whitney Wolfe Herd, den samme kvinnen som var med på å gjøre Tinder til en realitet, og deretter gikk sine egne veier og skapte det tryggere alternativet kjent som Bumble. Med Lily James og Dan Stevens på rollelisten vil du ikke gå glipp av denne filmen på Disney+.

HQ

En stor, fet og vakker reise - 19. september

Margot Robbie og Colin Farrell i hovedrollene i et sprøtt og søtt fantasidrama. Hva mer kan man ønske seg? A Big Bold Beautiful Journey følger to fremmede som begir seg ut på et fantastisk eventyr for å finne ut hvordan de faktisk er dypt forbundet med hverandre, en reise som tar dem gjennom viktige øyeblikk i deres unike fortid.

HQ

Slow Horses: Sesong 5 [Apple TV+] - 24. september

Apple TV+ Fans av Slow Horses har mye å glede seg over i september, men den kanskje mest spennende av dem alle er neste sesong av Slow Horses. Den berømte spionasjeserien vender tilbake, og Gary Oldman er tilbake i hovedrollen som Jackson Lamb, en talentfull, over-the-hill-agent som leder en gjeng med mislykkede personer som prøver å redde Storbritannia og resten av verden fra ødeleggende komplotter.

Apple TV+

One Battle After Another - 26. september

Regissør Paul Thomas Andersons neste film. One Battle After Another byr også på en sjelden opptreden av Leonardo DiCaprio, som her spiller en eks-revolusjonær som vender tilbake til livet han forlot for å redde datteren sin fra en tidligere ond fiende.

HQ

The Stranger's: Kapittel 2 - 26. september

Nok en skrekkfilm som forbereder deg på den kommende skumle sesongen, The Strangers: Chapter 2. Madelaine Petsch er tilbake i hovedrollen som en kvinne som blir jaktet på og prisgitt barbariske mordere, etter å ha stoppet på et tilsynelatende rutinemessig Airbnb-sted under en biltur på tvers av landet.

HQ

The Savant [Apple TV+] - 26. september

Jessica Chastain spiller hovedrollen i månedens siste store nyhet på Apple TV+. The Savant er en serie som følger en etterforsker undercover som infiltrerer hatgrupper på nettet og forsøker å forhindre ekstremisme på hjemmebane før den får fotfeste. Vi kan selvsagt forvente oss mye spennende thrillerdrama i denne etterlengtede serien.

HQ

Det var det. Kom tilbake om noen uker, når vi skal se hva årets skumleste sesong, oktober 2025, har i vente for film- og TV-fans.