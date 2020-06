Slik er The Last of Us: Part IIs verden farligere og mer variert

Du ser på Annonser

De siste ukene har markedsføringen av The Last of Us: Part II tatt seg skikkelig opp. Vi har fått videoer som fremhever historien, detaljegraden og gameplayet, en over tjue minutter lang State of Play-sending og mine første inntrykk. I dag er det tid for å lære mer om selve verdenen.

Som lovet har Naughty Dog offentliggjort en fjerde videodagbok hvor de forteller og viser mer om hvordan The Last of Us: Part II-universet er mye større, variert og virkelighetstro enn i originalen. Dette ved å introdusere nye menneskegrupper, gjøre menneskene mer realistiske og generelt gjøre alt farligere og gripende.