Sluttspillet er i sikte for noen etter første uke av LECs sommergrupper.

Gruppespillet i LEC Summer Split har begynt, og de åtte gjenværende lagene kjemper om tittelen og en ettertraktet plass i sesongfinalen. Med en ny patch har metaen blitt rystet, og noen lag har klart å tilpasse seg raskere enn andre.

En Excel-lent start på gruppene

Favorittunderdogen Excel har hatt en fenomenal start på gruppespillet og har vunnet begge seriene i best av tre og sikret seg en plass i sommerens sluttspill.

Denne oppdateringen ser virkelig ut til å favorisere stilen til League of Legends som XL elsker å spille - tank-tunge, engasjerende, front-til-bak-komposisjoner som er dødelige i midten og slutten av spillet når de er gruppert som en femmannsenhet. Det er absolutt en av de enkleste måtene å navigere i spillet på, men det krever likevel utmerket tilbakeholdenhet og lagkoordinering, og XL er en av ligaens beste på disse ferdighetene akkurat nå.

En ting jeg vil fremheve spesielt, er XLs visjonskontroll og evne til å spille bakfra. XL ser ut til å ha en klar spillplan - spill for den første Rift Herald, bruk den til å bryte opp kartet eller i verste fall legge tidlig press, og konverter dette til visjonskontroll for å komme tilbake eller utnytte fordeler i midtspillet. Det er en stil som, selv om den er enkel, krever at du ofrer noe. Veteranen Odoamne viste i helgen at han har evnen til å bygge opp en snøball av ressurser, men også til å tape på en elegant måte isolert - nettopp den spillestilen som har gitt 369 så stor suksess i LPL.

Patrik og Abbedagge er også pålitelige banespillere, og XLs botbaneduo er i stand til å holde seg trygg i isolasjon, noe som betyr at Peach har frihet til å analysere spilltilstanden og gi oppmerksomhet der han føler at det trengs. I stand til å bære fra hvilken som helst bane, men uten at noen krever at de er den primære bæreren, ser XL godt avrundet og konsistent ut fremover. Dette er et lag som ikke bryter sammen under press, og det vil være avgjørende for de større utfordringene de vil møte i fremtiden.

Fire som står overfor eliminering

For noen av lagene våre var helgen ikke så vellykket, og fire av de åtte lagene står nå overfor eliminering fra Summer Split. For noen betyr dette også eliminering fra sesongfinalen. Neste uke spiller Fnatic mot MAD Lions og KOI møter Team Heretics - uansett hvilket av de to lagene som taper, ryker de ut, og for alle unntatt MAD (som er sikret plass etter å ha vunnet Spring Split) blir det ekstremt vanskelig - om ikke umulig - å sikre seg en plass i sesongfinalen, noe som blokkerer sjansen for en World Championship -plass.

I forkant av disse avgjørende kampene skal vi ta en rask titt på hvordan disse risikogruppene presterte denne uken, og vi starter med MAD, som gikk 0-2 mot XL. MAD ser ut til å holde seg til den generelle ideen om dragon stacking, men deres evne til å generere og bruke føringer trenger å forbedres. Nisqy var standout for dem denne uken, og genererte fordeler på Jayce (D1G1) og hans signatur Twisted Fate til tross for at han kjempet en oppoverbakke.

Fnatics nåværende tilstand bekymrer meg. Jeg hadde håpet at de ville komme tilbake fra tapet mot SK godt, men de klarte ikke å ta et eneste spill av dem i hevnserien. For å si det rett ut, Fnatic ser ut til å ha en langsom, om ikke direkte dårlig, lese på metaen. I toppfilen spilte Oscarinin Jax (D1G3) og K'Sante (D1G4), to mestere som ser svake ut i denne metaen som frontlinjealternativer. Mens Jax kan spilles som en effektiv delt pusher (se Irrelevant D3G3), er dette ikke Fnatics stil, og K'Sante mangler virkningen han hadde forrige oppdatering nå som andre, mer teamfight-orienterte engasjementsalternativer er utbredt.

Jeg er fortsatt fast i å tenke at Azir ikke er dårlig denne oppdateringen, men det føles som komfort for Humanoid i en tid da han burde eksperimentere, og det fungerer rett og slett ikke. Til slutt er jeg bekymret for at Fnatic ikke spiller Rell, gitt at de forbød det i begge kampene sine. Hvis dette er sant, kan siden ha en stor ulempe.

Team Heretics hadde en anstendig oppvisning i det første spillet i serien mot Team BDS (D2G1), til tross for at de rett og slett ble utklasset i de to påfølgende kampene. Vetheo var en sikker vinner på Kai'Sa og ble guddommelig mot slutten av kampen, og det er mye å håpe på for TH-fansen. Jankos presterte jevnt over bra, og Flakked viste en allsidighet med Ziggs og Seraphine-valg som vil gjøre det vanskelig for fremtidige motstandere å drafte mot TH.

Til slutt, la oss ta en titt på KOI, som hadde den enorme oppgaven å bli matchet opp mot en G2 i form. Jeg tror virkelig KOI har sett bedre og bedre ut hver uke denne splittelsen, men de er ikke i nærheten av det nivået de trenger å være. I midtspillet er deres evne til å snøball og å konvertere på mål i beste fall slurvete, og noen av utkastene deres er rare - i D2G4 KOI utarbeidet Tristana tredje etter et førstevalg Ashe, og risikerer ikke bare sjansen for at et valg som har funnet dem suksess blir tatt bort, men også å stenge ned ethvert flexpotensial det kan ha.

Når det er sagt, fortsetter Larssen og Szygenda å se bra ut, i stand til å generere fordeler i laning-fasen mot det beste Europa har å tilby akkurat nå. Jeg tror KOI må fokusere mer på denne oversiden og begynne å kapitalisere på Rift Heralds og tårn mer. Jeg er usikker på hvor dette etterlater botbanen til Comp og Advienne, men ofre må sannsynligvis gjøres hvis laget skal overleve.

De tre store er ikke lenger

De tre store av gruppetrinnets valg / forbud - Milio, Yuumi og K'Sante - er ikke mer. Yuumi og Milio ble faktisk ikke spilt en eneste gang i løpet av helgen, og da K'Sante ble spilt, så det mildt sagt overveldende ut.

Renekton har holdt seg fast i metaen som en banebølle og et valg som er i stand til å isolere og stenge fiendens bærere i lagkamper, og premiereengasjerte jungler som Sejuani og Maokai har blitt enda mer utbredt enn før. I tillegg har Poppy holdt seg fast i metaen, og har fått selskap av Rell og Ivern, champions som begge nylig ble forsterket og kan dra nytte av støttegjenstandsforsterkningene på samme måte som den hammersvingende Yordle.

Fremveksten av Rell

Justeringene av Rell og støtteartikler har katapultert mesteren inn i metaen denne oppdateringen, og det er sannsynlig at vi vil se mye mer av Iron Maiden gjennom hele gruppespillet og inn i sluttspillet. Sammen med mestere som Kai'Sa er Rell kraftig nok til å forme støttemetaen av seg selv, og skyver engasjerte støtter som Nautilus og Rakan som fløt rundt i løpet av den ordinære sesongen inn i rampelyset.

Xayah og Rakan har steget i prioritet som en duobane i valg / forbud på grunn av deres selvskall og uavhengige engasjementsbyrå i lagkamper, selv om det vanligvis er nok å forby en av de to for å fraråde den andre fra å bli utarbeidet av motstandere. Videre har utkoblingsalternativer som Braum og Alistair steget tilsvarende som motspill til slike som Rell, Nautilus og Rakan, i stand til å motvirke deres store engasjementer og etterlate de immobile mesterne i noen vanskelige posisjoner.

Riot Games, Inc.

Bøyer seg på dem

I tillegg er det verdt å merke seg at Rell og Nautilus begge er valg som kan bøyes inn i jungelrollen - og jeg vil ikke bli overrasket over å se Poppy av og til bøyes videre fra toppbanen og jungelen til en støttende rolle i seg selv. Flex-valg er overalt i grupper, og dette favoriserer selvfølgelig de gale forskerne til G2, som med egne ord er i stand til å la Hans Sama spille det han ønsker (for eksempel hans enormt vellykkede Kalista i helgen) og konstruere et gratis utkast rundt ham - en strategi de har funnet to påfølgende 2-0-seire med denne uken, og som sikret Caps en hexakill.

Noen av de beste flexvalgene akkurat nå er de som kan sprettes mellom midtbanen og ADC-rollen, som Tristana, Kai'Sa og Lucian, som Caps trakk ut som en sammenkobling med Yikes Ivern til stor suksess på grunn av fortryllerens synergi med Lucians passive. Jayce fortsetter å eksistere i metaen, og ser faktisk enda sterkere ut enn før som et truende topp-mid flex-valg. Mages som Seraphine og Ziggs har dukket opp som mid-bot lane flexes, selv om effektiviteten deres trenger mer granskning akkurat nå.

Når det er sagt, er Yordle-paret Ziggs og Tristana et spesielt truende utkast til forslag akkurat nå, med begge mestere som kan flyttes rundt for foretrukne matchups. Det samme kan selvfølgelig sies om Kai'Sa som et kompliment til Tristana, men den lille duoen er spesielt gode til å ødelegge tårn - noe som de mest vellykkede lagene utnytter for å sikre seg fordeler i midten og slutten av spillet, og en strategi jeg tror mange lag som ikke allerede er det, vil begynne å spille mot.

Gruppestilling: