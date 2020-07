Sommeren 2020 RTX PC-build

Vi tar en nærmere titt på hva du kan få for rundt €2000 i sommer om du oppgraderer eller bygger fra bunnen av, sponset av MSI.

Se videoen her:

Du ser på Annonser

Vår build er basert på 17 10700K 10. generasjons CPU fra Intel, og vi brukte MEG Z490 ACE. For å gjøre den mer budsjettvennlig vil MSI Gaming Carbon være et utmerket valg. MEG Z490 ACE-hovedkortet kan sees på som et merkelig valg, men det er får valgte plattform for 10. generasjons Intel-testing, ikke bare fordi den er bygget som en tank, men fordi den byr på masse muligheter når det kommer til overclocking og tilkoblinger. Det støtter også opptil 4800Mhz RAM, XMP samt et stort antall viftehoder for direkte viftekontroll, og noen ekstreme "over-the-top" termiske løsninger samt 2.5 LAN, Wifi 6 med toveis Mu-MIMO og high end-lyd med isolerte signalveier, ESS Sabre DAC og støtter til og med native DSD-playback.

Kjølingen kommer i form av Corsairs H100i RGB Platinum CPU-kjøler, valgt for sin enkle installasjon, kompatibilitet med LGA 1200-uttaket og natudligvis dens iCUE RGB-integrasjon. Om du oppgraderer senere støtter Gungnir-kabinette både 360 mm-kjølere på toppen og 420mm på frontpanelet.

Grafikkraften kommer fra MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio, som presis som alle andre MSI Gaming X-kort vi har prøvd, kan holde GPU sval uten å sprenge trommehinnene. Men GeForce RTX 2070 Super-serien er også ganske bra, så det er ett område å spare en slant eller to på om det er behov. Dette kortet øker prestasjonen i den allerede forbedrede Super-serien, og gir til og med kjøling via MSI TORX Fan 3.0, som har både tradisjonell og en spredningsvifte som øker luftstrømmen, men også minsker viftelyden. Det termiske designet av Frozr brukes fortsatt i den seneste iterasjonen, hvilket innebærer at metallplaten brukes til å kjøle, store høykvalitets termiske "puter" brukes for energioverføring og bølgede finner brukes i varmesprederen, mens VRM har sin egen dedikerte plate for kjøling.

Prisen på MSI Gungnir-kabinettet er overraskende overkommelig, samtidig som det har alle funksjoner vi trenger, en robust byggekvalitet og tar ikke oppmerksomheten fra hardwaren på innsiden, og har et sidepanel i glass. Det er ett av de mest kostnadseffektive kabinettene på markedet som fortsatt er solid og velfungerende. Men for de som tar sin RGB på alvor, kommer det med en ARGB-hub som støtter opp til åtte tilkoblede enheter, og systembyggere kommer til å like kabelholderne som muliggjør enklere og mer tilgjengelig kabelhåndtering. Det finnes dessuten flere deler av kabinettet som kan endres og tilpasses ved å bruke 3D-printing, en funksjon som er veldig ny, men som gir brukeren mange flere alternativer når det gjelder å tilpasse sine rigger.

RAM er en av de få tingene som virkelig kan gi kontrast til en build, så vi gikk for en hvite Corsair Dominator PRO RGB RAM, 16 GB DDR4. 3200 Mhz er et minimum i vår verden, og det har fortsatt en fin RGB-integrasjon uten å koste skjorta.

For strømforsyningen gikk vi for en 850W strømforsyning som vi allerede hadde liggende på kontoret, men vi ville gått for en Corsair RM750X eller liknende for de som ikke allerede har en liggende, og da kan du også gå for en mer tematisk build da du kan få denne spesifikke modellen i hvitt.

Corsair var også valget for den viktige NVMe, i dette tilfellet 960 GB-versjonen av deres overraskende budsjettvennlige Mp510 M.2-enhet. Selv om den er litt dyrere, så gir den desto mer lagringsplasss hvilket er bedre, og din hoveddisk bør ikke gå under 500 GB om mulig, mens de fleste foretrekker å bruke mer penger på en ekstre enhet spesifikt for deres spill.

Alt i alt, en build med mange tilpasningsmuligheter, og mye kraft mens du fortsatt har en subtil look.

Takk til MSI for at de sponset denne riggen.