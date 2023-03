Søndagens spillkuriositeter #10: Japan

HQ

Februar har kommet og gått, og trofaste lesere har muligens lagt merke til at det har blitt noen uker siden forrige innslag i denne spalten dukket opp. Det skyldes ikke mangelen på interessante spillfakta, men fordi jeg nylig tilbrakte tre uker i Japan i januar/februar-skiftet i forbindelse med jobb. Etter at landet i praksis har vært stengt for turisme i over to og et halvt år var det fint å endelig kunne reise tilbake til landet som aldri slutter å levere eller overraske.

Overraskelser kan man få i mange fasonger og varianter i Japan, inkludert av den spillrelaterte sorten. Dagens kuriositeter har dermed «Japan» som et overordnet tema, fordi de på ulike måter er knyttet til spillkultur og spillhistorie innenfor Japans grenser. Skjønt, siden to av tre kuriositeter handler om Dragon Quest kunne temaet like gjerne vært «Dragon Quest, pluss litt Wii» ...

Sulten? Bestill mat via Wii!

Wii var den første av Nintendos hjemmekonsoller utviklet med aktiv bruk av internett i tankene, og en av måtene dette ble gjenspeilet på var de ulike kanalene man kunne velge i oppstartsmenyen. Mens noen av kanalene var fast inventar på alle konsoller, slik som Mii Channel, Weather Channel og Wii Shop Channel, var andre kanaler forbeholdt spesifikke regioner.

En av de mest interessante kanalene vi aldri fikk her til lands var Demae Channel, som kun var tilgjengelig i Japan. «Demae» er det japanske begrepet for å få mat levert på døra, og det var nettopp dette kanalen tilbød. Ved hjelp av Wii kunne du rett og slett søke opp ulike restauranter i nærområdet som tilbød matlevering, hvor du naturligvis kunne sortere tilbudene ut ifra hva slags mat de serverte. Hvis du av ulike årsaker ikke klarte å bestemme deg hadde kanalen en hendig liten funksjon, nemlig en rulett-knapp som rett og slett valgte ut en tilfeldig restaurant for deg. Ikke noe for den kresne, kanskje, men absolutt noe for den ubesluttsomme og eventyrlystne.

Dette er en annonse:

Når vi i dag har apper som Foodora og Wolt for å få mat levert på døra høres kanskje ikke denne kanalen spesielt imponerende ut, men til å være fra midten av 2000-tallet var Demae Channel overraskende forut for sin tid, spesielt med tanke på at dette var fra tiden før smarttelefoner. Dessuten burde flere kopiere rulett-funksjonen, for som alle vet er det noen ganger håpløst å bestemme seg for hva man skal spise når man er sulten og valgmulighetene mange.

Dessuten må vi ikke glemme at kanalen, som en rekke andre Wii-kanaler, hadde aldeles fabelaktig musikk.

Hvis du bodde i Japan på 2000-tallet, spilte Wii og ble for sulten til å lage deg noe mat selv, hadde Nintendo løsningen klar for deg.

Dette er en annonse:

Dragon Quest har sin egen lanseringsdag for å unngå "sykefravær"

Når man skal tenke på japanske rollespill er Final Fantasy gjerne den første serien de fleste av oss tenker på, men i Japan er det derimot en helt annen serie som er markedsledende. Dragon Quest har siden oppstarten i 1986 vært en kulturinstitusjon i Japan, der hvert eneste nye spill i hovedserien er en merkedag i kalenderen for både unge og voksne spillere.

Merkedagen er ikke bare symbolsk, den er også konkret synlig på kalenderen. I Japan er torsdag den store ukedagen for lansering av nye spill, men Dragon Quest-spillene har i kjølvannet av Dragon Quest III blitt lansert på lørdager i stedet. Hvorfor? Fordi Dragon Quest III var så etterlengtet og populært da det ble lansert i 1988 at barn skulket skolen og voksne mennesker tok ut "sykefravær" for å stå i kø og sikre seg spillet (interessant nok er skulking grunnlag for arrestering i Japan, mens det å ta en ubetalt fridag fra jobb ikke er det, så 300 skolebarn ble angivelig anholdt av politiet).

Ulike varianter av vandrehistorien vil ha det til at japanske myndigheter vedtok en lov i kjølvannet av hendelsen som forbød salget av Dragon Quest-spill på bestemte ukedager, og at dette er grunnen til at Dragon Quest-spillene lanseres på lørdager. Sannheten er at en slik lov aldri ble vedtatt (om i det hele tatt foreslått) fordi det ikke var behov for det. Enix, og senere Square Enix, tok selv ansvar og bestemte seg for å lansere Dragon Quest-spillene på lørdager i stedet, for på den måten å minimere fravær av både lovlig og ulovlig art. Denne tradisjonen har de holdt på helt frem til i dag, hvor det eneste unntaket er Dragon Quest X. Dette nettrollespillet ble lansert på en torsdag da det kom ut 2. august 2012, men dette sammenfalt uansett med den japanske sommerferien og minimerte dermed risikoen for ulovlig skulking.

Få spillserier er like populære i Japan som Dragon Quest, noe utgiverne må ta høyde for når et nytt spill i serien lanseres.

Dragon Quest-musikk til hverdag og fest

Siden vi først er inne på Dragon Quest er musikken til serien også verdt å trekke frem. Dragon Quest-musikken har vært en stor og etablert del av japansk spillkultur i seg selv, mye takket være det lange og trofaste arbeidet til Koichi Sugiyama, som komponerte musikken til serien helt frem til sin død i 2021.

Musikkens status innebærer at den også har dukket opp på steder man kanskje ikke skulle forvente det. De som fulgte med på åpningsseremonien under Tokyo-OL i 2020 (som ble avholdt i 2021 av åpenbare årsaker) husker kanskje at inngangsmarsjen til de ulike landene ble akkompagnert av spillmusikk, og det var nettopp Dragon Quest-overtyren som fikk innlede denne delen av seremonien. Som seriens hovedtema er dette musikk som vekker eventyrlysten til liten og stor i Japan, og det var nok garantert noen utøvere som satte pris på dette.

OL er imidlertid ikke det eneste stedet utenfor spillverdenen hvor dette hovedtemaet har blitt brukt, for det har også dukket opp i det japanske kollektivtransportsystemet. I Japan er det vanlig at hver togstasjon har egne melodier som spilles av for å markere at toget er i ferd med å kjøre. Sommeren 2016 ble de vanlige melodiene for Tokyu Toyoku-toglinjen mellom Tokyo og Yokohama erstattet med Dragon Quest-overtyren, noe som ble gjort for å markere seriens 30-årsjubileum. Mer episk start på pendlerreisen kan man vel knapt nok få!