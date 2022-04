Søndagens spillkuriositeter #2

HQ

Det er palmesøndag og tid for et nytt innslag i vår relativt ferske artikkelserie om spillkuriositeter. Som vi var inne på i første artikkel er dette en serie hvor vi ønsker å rette søkelyset mot noen av de mange merkelige tingene, hemmelighetene og kreative krumspringene som har entret spillenes verden opp gjennom årene.

Noen ganger vil disse artiklene ha et overordnet tema, mens andre ganger er det bare en bunke med tilfeldige opplysninger som er slengt sammen. Denne gangen har jeg forsøkt å samle noen kuriositeter knyttet til håndkontrollere og spillkonsoller som skiller seg litt fra normalen. Her finnes det naturligvis ganske mye å ta av, men i denne omgang skal vi ta turen innom GameCube, en gammel og kjær Sunsoft-serie og litt japansk baseball.

Chatte i en GameCube MMO? Ikke noe problem!

På begynnelsen av 2000-tallet var MMO-sjangeren så vidt begynt å tre ut fra de obskure skyggene av spillbransjen til å få litt større fotfeste blant publikum. Sjangeren var fortsatt ikke allemannseie, for dette var før World of Warcraft ble lansert og skapte en verdenssensasjon, men årtusenskiftet var en periode der flere selskaper ikke var redde for å prøve å pløye ny jord. Selv om de fleste forsøkene fortsatt rettet seg mot PC-markedet, fantes det eksempler på dem som prøvde å skape en god massiv online-opplevelse på konsoll også.

Ett av selskapene som klarte å skape en viss suksess på denne fronten var Sega med Phantasy Star Online-serien, som først debuterte på Sega Dreamcast i 2000. Etter at Dreamcast gikk dukken og Sega endret strategi til å bli en tredjepartsutvikler, tok serien turen over andre plattformer som Xbox og GameCube, en konsoll man sjelden forbinder med online-spilling selv om man faktisk kunne kjøpe både modems og bredbåndsadapter til konsollen. GameCube-versjonen ble lansert i Japan høsten 2002 under tittelen Phantasy Star Online Episode I & II, med den turbasert kortspill-oppfølgeren Phantasy Star Online Episode III: C.A.R.D. Revolution året etterpå. Disse tre spillene var sammen med det Japan-eksklusive spillet Homeland de eneste spillene til GameCube som støttet online-spilling slik vi kjenner det i dag.

Å spille over nett er en ting, men hvordan chatter man i et MMO når man spiller på konsoll? Dette har alltid vært en utfordring for de som foretrekker konsoll over PC, men selskapet ASCII skal i hvert fall ha for et kreativt forsøk. Selskapet laget nemlig en egen håndkontroller til GameCube nettopp med tanke på Phantasy Star Online-spillere, og resultatet ble en håndkontroller som er ganske langt unna det ekstremt ergonomiske designet man vanligvis forbinder med GameCube-kontrolleren. Med et fullt tastatur på midten ser kontrolleren ut som om noen har kappet en GameCube-kontroller i to, lagt inn et PC-tastatur i midten og limt sammen. Om ikke annet fungerte kontrolleren til formålet, men spørsmålet er hvor behagelig den var å bruke i lengden.

"Yo dawg! We heard you like to write to your friends on a keyboard when gaming with your controller, so we put a keyboard in your game controller!"

Lær kidsa pachinko med Uforia-maskot

I Japan er det ikke bare dataspill som er stort, for blant voksne mennesker er det en annen form for spillehall som er ekstremt stor og lukrativ business. Pachinko er en spillemaskin som på finurlig kombinerer elementer fra både flipperspill og spilleautomater, der hovedformålet er å skyte kuler (ofte sølvfarget) på et brett og få dem til å lande på spesifikke steder. Pachinko-maskiner kommer gjerne med ufattelige mengder lyd og lys, og lyden fra en pachinkohall er nok til å skape hørselsskader for hvem som helst. Interessant nok sier japanske pachinko-spillere selv at opplevelsen er avslappende.

Selv om gambling er forbudt i Japan befinner pachinko seg i en slags juridisk gråsone som gjør at de fortsatt får operere åpent og fritt, men de fleste pachinko-haller har 18-årsgrense og er dermed ikke ment for barn (ikke minst på grunn av den enorme mengden med passiv røyking man blir utsatt for i disse hallene). Dette har likevel ikke hindret visse selskaper fra å skape pachinko-opplevelser som også barna kan delta i fra husets lune TV-krok.

Blant selskapene som har gått et ekstra steg for å øke pachinko-simuleringsopplevelsen i hjemmet er Sunsoft. Selskapet er ikke det mest aktive eller kjente i dag, men de leverte en rekke kvalitetstitler til både Nintendo og Super Nintendo på 80- og 90-tallet. Ett av deres mest kjente og kjære serier er Hebereke, også kjent på engelsk som Uforia. Hebereke-spillene kjennetegnes av søte figurer som Hebe, O-Chan og Jennifer, og har dermed appellert til både voksne og barn.

Nettopp på grunn av denne appellen er det derfor litt overraskende at Sunsoft brukte nettopp Hebereke-maskoten Hebe sitt ansikt midt på sin pachinko-kontroller til Super Nintendo, som selskapet ga ut i 1994. I motsetning til andre lignende kontrollere kunne man ikke bare koble denne til Super Nintendo, for den kom også med en sugekopp slik at man kunne feste den til TV-en og spinne den rundt for den «ekstra autentiske pachinko-opplevelsen.» I disse tider hvor man snakker om mikrotransaksjoner i spill rettet mot barn må vi vel si at Sunsoft gikk et ekstra skritt her, både i kreativitet og i moralsk tvilsomhet.

"Vil du egentlig stikke innom en pachinko-hall, men må sitte hjemme og passe kidsa? Ikke noe problem, for med denne søte kontrolleren kan du lære kidsa dine å bli gode gamblere allerede i dag!"

Konsoller til glede for Hanshin Tigers-fans

Mens fotball er den klart største idretten i mesteparten av Europa, er det faktisk baseball som er folkesport nummer 1 i Japan. Den japanske baseballtradisjonen begynte på 1930-tallet, og siden 1950 har Nippon Professional Baseball vært den etablerte baseballigaen for japanske lag som kjemper i enten Central League eller Pacific League, før vinneren i hver liga møtes til finalespillet i det som kalles Japan Series.

Ett av de eldste og mest tradisjonsrike lagene i NPB er Hanshin Tigers, laget fra Kobe-Osaka-regionen som siden 1930-tallet har vært erkerivalen til det andre «grand old team» i landet, Tokyo-laget Yomiuri Giants. Hvert år avholdes finalesluttspillet i den nasjonale baseballturneringen for videregående skolelag på Tigers' hjemmebane Koshien, og mange japanere har derfor et kjent og tidvis kjært forhold til Tigers selv om de skulle heie på et annet lag.

Nettopp på grunn av Tigers' status som et lag med lang historie og tradisjoner er det kanskje ikke så rart at laget har fått hele to konsoller med sin egen logo og lagets farger på. I 1999 ble den håndholdte konsollen Neo Geo Pocket Color lansert på det japanske markedet, og det tok ikke lang tid før det ble gitt ut en egen variant av konsollen med Tigers-fargene og logoen på. Det stoppet derimot ikke der, for i 2003 gjorde selveste Nintendo noe av det samme og ga ut en egen GameCube med Tigers-motiv etter at laget vant Central League. Med på kjøpet fikk man også en GameCube-håndkontroller med lagets logo på og en baseballtrøye. Tigers tapte riktignok finalesluttspillet i Japan Series noen uker senere, men for et lag som lenge har slitt på bunnen av tabellen var det å vinne sin del av ligaen stort nok i seg selv. Ingen av disse modellene ble gitt ut utenfor Japan (naturlig nok), og for samlere utenfor Japan har de derfor en ekstra stor kuriositetsverdi.

I starten av 2022-sesongen tapte Tigers de ni første kampene, og av de elleve kampene de har spilt i skrivende stund har de bare vunnet én kamp. Dette er ny bunnrekord for Central League, så en tilsvarende fargepalett til Switch som markerer Tigers' storslåtte innsats kan vi nok derimot se langt etter i år.