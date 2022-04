Søndagens spillkuriositeter #3

HQ

Det er søndag og nok en gang tid for noen spillkuriositeter. I denne artikkelserien er formålet å rette fokus på noen av de mange rare, morsomme, bisarre og interesasnte kuriositetene som man kan snuble over i spillenes verden.

Vi har nylig lagt påskehøytiden bak oss, og tradisjonen tro har mange kost seg med påskeegg. Påskeegg heter som kjent easter egg på engelsk, og innenfor dataspill refererer uttrykket easter egg til hemmelige biter med informasjon som er kodet inn i et spill og som spillerne kan snuble over ved en tilfeldighet eller etter intens graving i kildekoden. Dermed passer det denne gangen å ta en kikk på noen easter eggs fra spillenes verden.

"Created by Warren Robinett"

Easter eggs i spill kan komme i mange forskjellige varianter. Det kan være et bilde, et faktisk egg (slik som i Banjo-Kazooie) eller bare en bit med tekst. Det var det siste som var tilfelle med det første tilfellet av easter egg vi kjenner fra spill, noe alle som har lest boka Ready Player One av Earnest Cline kjenner til.

I dataspillenes første tid var det ikke vanlig at utviklerne fikk navnet sitt kreditert i spillene. På den tid handlet det om å bygge firmaets merkevare, og arbeidene som jobbet på spillet var nettopp det - arbeidere, og dermed ikke verdt ekstra oppmerksomhet. Dette var naturligvis tilfelle og praksis hos Atari, den største dataspillkjempen i USA på 70- og tidlig 80-tallet.

Dette ble Warren Robinett temmelig lei av. Robinett jobbet som koder hos Atari og følte at han som kunster burde få direkte ære for skaperverket sitt fremfor at en ledende herremann i dress og slips skulle ta æren for hans arbeid på vegne av selskapet. Robinett gjorde dermed stille opprør mot dette, og i dungeon crawler-spillte Adventure til Atari 2600 fra 1980 kodet Robinett inn et ekstra rom som var ekstremt vanskelig å finne frem til (slik at verken ledelsen eller testspillerne skulle finne og fjerne det før spillets lansering). Skulle man derimot snuble over rommet ville man bli møtt av teksten «Created by Warren Robinett».

Beskjeden kan kanskje virke som en liten filleting, men spillhistorisk har dette stor betydning. Så langt vi vet var dette første gang en spillutviklers navn ble oppført i et Atari-spill, og også det første easter egget i spill som vi kjenner til. Da dette ble oppdaget hadde Robinett forlatt Atari til fordel for annet arbeid, men Steve Wright, Ataris programvareutviklingsleder på den tiden, oppfordret koderne til å gjøre lignende ting i spillene fremover. Wright sa at det å legge inn hemmeligheter i spillene ville få spillerne til å jakte på dem på samme måte som man jakter etter påskeegg, og dermed var easter egg i spill et faktum.

Hvis du likte boka Ready Player One godt, er sjansen stor for at du husker hvilket spill som hadde det første easter egget.

"My name is Chris Houlihan"

Et easter egg legger som regel inn av utviklerne selv som en referanse, vits eller noen ganger også som et spark til ledelsen i selskapet, uten at noen utenfor skaperkretsen er klar over det. Det var derimot ikke tilfelle med The Legend of Zelda: A Link to the Past.

I det tredje Zelda-spillet kan man snuble over et rom som er full av rupees, og går man opp til veggen og trykker på panelet der får man opp følgende beskjed: "My name is Chris Houlihan. This is my top secret room. Keep it between us, OK?" Hvem var så denne Chris Houlihan? En utvikler? En leder? En Nintendo-ansatt med glimt i øyet? Ingen av delene. Chris Houlihan var en helt vanlig Zelda-fan som var litt mer heldig enn andre.

I september og oktober 1990 holdt Nintendo Power en konkurranse kalt Final Fantasy Treasure Quest, der deltakerne skulle finne en sjelden fiende kalt Warmech, ta bilde av møtet med fienden og sende bildet i posten. Vinneren ville få æren av å få navnet sitt kodet inn i et kommende Nintendo-spill. Vinneren av konkurransen ble visstnok aldri offentlig annonsert i Nintendo Power, men historien sier at Chris Houlihan var vinneren av konkurransen og dermed fikk navnet sitt kodet inn i et Super Nintendo-spill (til tross for at konkurransen lokket med at man kunne få navnet sitt kodet inn i et NES-spill, skjønt å få navnet sitt i et Zelda-spill til SNES må uansett sies å være en oppgradering).

Det råder en viss tvil om historien rundt Chris Houlihan stemmer, men mye tyder på at han vant en konkurranse i Nintendo Power i 1990 og dermed fikk navnet sitt kodet inn i spillet.

"There are no easter eggs up here. Go away!"

Så langt har vi fokuset på easter egg som fokuserer på navn. De færreste easter egg gjør imidlertid dette, og de aller fleste jakter jo på easter egg fordi de er gøyale å finne. Så hva er det beste spillrelaterte easter egget? Det kommer nok helt an på hvem du spør, men noen personlige favoritter er som følger:



Metal Gear Solid-spillene byr på flere velkjente easter egg. I kampen mot Psycho Mantis i Metal Gear Solid vil spillet scanne minnekortet ditt etter andre Konami-spill og referere til disse (dette ble erstattet med utvalgte Nintendo-titler i GameCube-versjonen The Twin Snakes).



Et annen velkjent easter egg fra Metal Gear Solid-serien er at man kan jukse seg forbi hele bosskampen mot The End i Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Hvis man begynner kampen mot The End for så å lagre spillet, skru det av og komme tilbake etter en uke vil The End ha dødd av alderdom (fyren er over 100 år gammel).



Er du blant dem som ikke liker Jar-Jar Binks spesielt godt? Da vil du glede deg over det ene easter egget fra Star Wars: The Force Unleashed, hvor man på et tidspunkt kan gå forbi en stakkar fryst i karbonitt. Det er ikke Han Solo (siden spillet foregår før The Empire Strikes Back), men en gungan. Sannsynligheten for at dette er Jar-Jar Binks er relativt stor.



I både Uncharted- og The Last of Us-spillene finner vi referanser til andre spill Naughty Dog har laget, som Crash Bandicoot og Jak and Daxter. En referanse som man fort kan overse er at Uncharted 3: Drake's Deception faktisk refererer til The Last of Us, og det før The Last of Us var annonsert. I et avisklipp i Uncharted 3 kan man se overskriften «Scientists are still struggling to understand deadly fungus.» I retrospekt er det ikke vanskelig å se en kobling mellom overskriften og The Last of Us.



I The Witcher 2: Assassins of Kings kan man støte på noen andre velkjente snikmordere, selv om det ikke har gått så bra for dem denne gangen. Under Ballista-seksjonen i prologen kan man gå til en høystakk, og ved siden av høystakken ligger en hvitkledd skikkelse som tydeligvis har forsøkt å hoppe ned i høystakken fra borgmuren rett ved siden av og bommet. Geralt mumler «Guess they'll never learn» med sin karakteristiske tørre humor og går videre.



Og ikke minst, et easter egg som ikke er et easter egg. Dette finner vi i Grand Theft Auto: San Andreas, hvor man kan jobbe hardt for å klatre til topps på broen mellom San Fierro og Las Venturas i jakten på et easter egg. Kommer man til toppen vil man derimot bli møtt med en enkel beskjed: "There are no easter eggs up here. Go away!"



Mye mer kunne vært nevnt, men det får holde med et halvt dusin easter egg i denne omgang. Resten av dem får vi spare til neste påske (eller neste artikkel i rekken om et par ukers tid).

Har du noen easter egg i spill du liker godt? Del gjerne med oss i kommentarfeltet!