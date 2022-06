Søndagens spillkuriositeter #5: Spill og Hollywood

HQ

Artikkelserien med spillkuriositeter som serveres på søndager har hatt en pause de par siste ukene, men det skyldes heldigvis ikke mangelen på kuriositeter. Tvert imot finnes det mange rare fakta å ta av fra spillenes verden, og i dag skal vi se på tre nye. Fellesnevneren denne gangen blir koblingen mellom Hollywood og spillbransjen, hvor det finnes noen interessante koblinger begge veier.

Fra et spillperspektiv er Jack Black kanskje best kjent for sin hovedrolle i Brütal Legend, men ikke alle vet at skuespillerkarrieren hans begynte med en reklame for et annet spill.

Jack Blacks første rolle

En musiker, skuespiller og moromann som flere har et forhold til gjennom filmer som The Holiday, Kung Fu Panda og School of Rock er Jack Black, som også er frontfigur for metalbandet Tenacious D. Jack Black er en erfaren mann med mange forskjellige talenter, noe som virker å ligge i familien ettersom begge foreldrene hans jobbet som satellittingeniører i NASA. Det ikke alle vet er at Jack Blacks første skuespillerrolle har en kobling til spillbransjen.

I Wired sin YouTube-serie hvor kjente folk svarer på spørsmålene internett stiller om dem kunne Jack Black fortelle at hans første skuespillerrolle var for en spillreklame. Graver man litt videre på YouTube og ser den aktuelle reklamen kan man se en ung herremann som unektelig ser ut til å være Jack Black på sine yngre dager. Og spillet? Klassikeren Pitfall fra selveste Activision.

Jack Black har i senere tid vært stemmeskuespiller i flere spill, deriblant metalspillet Brütal Legend og Psychonauts 2, noe som føles ekstra passende når man vet at hele hans karriere begynte (på en måte) i spillbransjen.

Back to the Future er ikke filmtrilogien man først tenker på når man hører navnet Elijah Wood, men det var faktisk her skuespilleren begynte sin karriere.

Elijah Wood, Back to the Future II og Spyro

En annen mann som begynte sin skuespillerkarriere med en kobling mellom film og dataspill er Elijah Wood, selv om denne koblingen ikke er like åpenbar som Jack Blacks. Koblingen finner vi i hans aller første filmrolle, som var i en av de beste filmtrilogiene gjennom tidene: Back to the Future (den andre gode filmtrilogien som du trolig tenker på først når du hører navnet Elijah Wood kom først femten år senere).

Det tar ikke mange minutter i Back to the Future II før vår helt Marty McFly kommer tassende inn i Café 80's, kaféen som han selv pleier å besøke i sin egen tidsalder og hvor han møtte sin egen far i fortiden i den første filmen. Kaféen er en bisarr sammenblanding av all slags populærkultur fra 80-tallet hvor kundene får menyen presentert av TV-skjermer med 80-tallskjendiser som Michael Jackson, Ronald Reagan og Ayatollah Khomeini. Her finner man også en rekke effekter fra 80-tallet, inkluderer en arkademaskin som står i hjørnet av kaféen.

Arkademaskinen er interessant av to grunner. Den første grunnen er at spillet man kan spille på den, Wild Gunman, faktisk aldri ble lansert på dedikerte arkademaskiner i virkeligheten. Wild Gunman var et lyspistolspill til NES som ble lansert i 1984, men selv om lyspistolkontrollerne var godt egnet for arkadeformatet var spillet kun inkludert som en del av større samlepakker som Nintendo's Play Choice 10-maskiner. Den andre grunnen er at en av guttene som spiller på arkademaskinen er ingen ringene enn Elijah Wood.

I likhet med Jack Black har også Elijah Wood gått videre fra film til spill, og har til og med hatt stemmen til en populær, lilla spilldrage. Elijah Wood har nemlig stemmen til Spyro the Dragon i reboot-trilogien The Legend of Spyro. Ettersom Spyro-lisensen per i dag er eid av Activision er dette enda en kobling som Elijah Wood og Jack Black deler mellom sine spillhistoriske karrierer.

Hvis man hører nøye etter på AI-stemmen i Pacific Rim vil man fort merke at den ligner på en annen kjent AI-stemme...

Pacific Rim og GLaDOS

Så langt har vi snakket om hvordan skuespillere har sine røtter knyttet til spillenes verden, men det finnes også noen eksempler som går andre veien. Visste du at det finnes en spillfigur som dukker opp i en gjesterolle i en film?

Pacific Rim er en herlig film hvis man vil ha litt kul action hvor gigantiske roboter slåss mot kjempestore monstre (jeg er nok mer glad i filmen enn gjennomsnittet, noe du kan lese mer om i min anmeldelse). Guillermo del Toros fascinasjon for japanske kaiju- og mecha-filmer skinner åpenbart gjennom i filmen, men noe som også kommer frem i filmen er hans forkjærlighet for spill.

I den store Jaeger-roboten som hovedpersonene Raleigh og Mako styrer gjennom filmens gang kan man høre en AI-stemme som gir opplysninger om robotens status, skadeomfang og lignende. Erfarne spillere vil nok fort merke at det er noe kjent med stemmen, og det er ikke så rart. Stemmen vi hører kommer nemlig fra Ellen McLain, bedre kjent som stemmeskuespilleren til GLaDOS fra Portal-serien. Heldigvis for robotpilotene er denne AI-en litt mindre opptatt av å ta livet av mennesker og fornærme vekten deres samtidig.