Søndagens spillkuriositeter #6: Lete, skinne, rulle, snurre

Sommer og ferie innebærer som regel mer tid til spilling, og er dermed et ypperlig tidspunkt for å ta igjen titler man ikke har rukket å spille i løpet av årets første måneder. Man skulle dermed tro at jeg endelig har rukket å somle meg til å fyre i gang Elden Ring, men den gang ei. For første gang i mitt liv er jeg blitt eier av en leilighet, og når arbeidsdagene er ferdige er det derfor banankasser og bobleplast som krever oppmerksomheten min i en ordentlig flyttesjau. Da orker man ikke akkurat å sette seg ned med You Died Simulator 2022.

Heldigvis blir det litt spilletid likevel, og siden PlayStation 5-en er noe av det siste som skal pakkes ned har det blitt tid til litt Ghostwire Tokyo, et spill som kom ut i mars og som jeg ikke har rukket å bryne meg på tidligere. Selv om spillet til tider blir litt ensformig på grunn av sjekklister som virker å være blåkopier fra diverse Ubisoft-spill, har det en stemning over seg som jeg liker og gjør at det skiller seg ut. Spillet er ingen innertier, men jeg koser meg likevel.

Ghostwire Tokyos beste kvalitet er at spillet er fullt av kreative og rike detaljer som bringer Tokyo til live. En av disse detaljene som dukket opp på en dataskjerm fikk meg til å le og ga samtidig inspirasjon til dagens artikkel. I dag skal du nemlig lære noen japanske ord ved hjelp av dataspill.

Søkemotoren i Ghostwire Tokyo har et ganske passende navn.

Å lete

I Ghostwire Tokyo spiller du som den unge mannen Akito som må forene krefter med ånden KK for å stoppe en paranormal trussel. KK har ikke alltid vært en ånd, og du forstår raskt at han har kjempet mot det overnaturlige og skumle i en årrekke. Dette blir særlig tydelig når dere tidlig i spillet besøker KKs gamle leilighet, som i praksis fungerer som en base for jakten på det overnaturlige. Her finner du magasiner, notater og datamaskiner, og på en av dataskjermene ser du noe som ved første øyekast ligner på Google-logoen. Ved nærmere undersøkelse innser du at det bare deler de samme fargene som Google-logoen, men ordet i logoen er ikke Google, men Sagasu.

For de fleste spillere vil ikke dette ordet bety så mye, men det er langt ifra et tilfeldig valgt ord. "Sagasu" er nemlig det japanske verbet for å lete, og passer dermed perfekt som navnet på en fiksjonell variant av en søkemotor.

Takket være Pikachu kan så godt som hele verden to japanske ord.

Å skinne

Slike japanske ordspill som gjenspeiler gjenstanden eller personen man har med å gjøre er forholdsvis vanlig i japansk populærkultur. Faktisk kan man gå til kanskje Japans mest kjente spillfigur for å finne et slikt eksempel.

Japansk er et fiffig språk med mange interessante elementer. En av de mest karakteristiske trekkene ved språket er at man har onomatopoetika (lydord) for absolutt alt. Dette ser man særlig i japanske tegneserier (manga), hvor slike lydord skrives i vilden sky som den mest naturlige ting og skaper enormt hodebry for oversetterne.

Et slikt onomatopoetikon er lydordet for at noe glitrer, gnistrer eller skinner, som på japansk uttrykkes pika-pika (lydord gjentas gjerne når de brukes). Det kan være en vase som er gullende ren, en stjerne som skinner eller når noe gnistrer. I slike tilfeller vil man ikke bare si at tingen i seg selv er pika-pika, da vil tingen selv gi fra seg en slik lyd som et bevis på at den skinner eller glitrer. Et annet onomatopoetikon er litt lettere å oversette på tvers av språk er chuu. Dette kan enten kan være lyden av et kyss (smask) eller lyden som en mus eller rotte lager (pip). Setter man så sammen disse lydordene sitter man igjen med en gnistrende mus, bedre kjent som ... jepp, Pikachu.

Ved hjelp av disse to karene kan du lære deg de japanske lydordene for å rulle og å snurre.

Å rulle og å snurre

For å ta to andre eksempler trenger vi ikke gå lengre enn til The Legend of Zelda-serien, der ett slikt ordspill ligger i det åpne og det andre mer i det skjulte.

Hvis du noen gang bestemmer deg for å lære japansk og ikke klarer å huske hva som er ordet for å rulle og hva som er ordet for å snurre, kan du bare tenke på en Goron og vindmøllemannen fra The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Goroner har for så vidt dukket opp i de fleste Zelda-spill siden den gang). Navnet Goron er nemlig et ordspill på goro-goro, som er lyden noe lager på japansk når det ruller. Ettersom en Goron vil reise fra sted til sted ved å rulle som en stein, gir dette fullstendig mening når man skjønner ordspillet som ligger til grunn.

Vindmøllemannen som lærer seg Song of Storms i Ocarina of Time har ikke et like åpenbart ordspill siden han ikke navngis i spillet, men når vi møter hans parallelle utgave i The Legend of Zelda: Majora's Mask lærer vi at han heter Guru-Guru. På japansk er guru-guru onomatopoetikonet for å snurre rundt og rundt, som for eksempel en vindmølle, en CD-plate eller et fonogram av samme type som mannen spiller på i begge spillene.

Så der har du huskeregelen for å rulle og å snurre: Tenk på disse to Zelda-figurene, husk at en Goron liker å rulle, så klarer du nok å tenke deg frem til hva som er goro-goro og hva som er guru-guru.

Med det er dagens korte kuriositetsartikkel kommet til veis ende. Banankassene krever på nytt min oppmerksomhet. God sommer!