Sonic Racing: Crossworlds får besøk av Goro Majima i morgen

Like utrettelig som alltid fortsetter Sonic Team og Sega å utvide sin Mario Kart-rival, Sonic Racing: Crossworlds. I morgen (onsdag) debuterer den gamle Yakuza/Like a Dragon-bråkmakeren Goro Majima (i sin Captain Majima-drakt) bak rattet i sin båtlignende kart - begge er helt gratis for alle som eier spillet.

Han får også sin egen festival, som starter rett etter midnatt på fredag (europeisk tid) og slutter rett etter midnatt på mandag. Det er en flott mulighet til å sjekke ut hva Kaptein Majima er for noe og låse opp noen morsomme belønninger.

I løpet av de siste månedene har både Mega Man og Red (fra Angry Birds) blitt lagt til på Sonic Racing: Crossworlds, som nå kan skilte med en massiv liste over førere.