Sonic Racing: Crossworlds får nytt nøkkelbilde med alle de nye førerne

Vi har skrevet en del om Sonic Racing: Crossworlds i det siste, etter at Sonic Team og Sega først annonserte tre nye figurer som skal lanseres i april og mai: Red (Angry Birds), Goro Majima (Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii) og Arle (Puyo Puyo).

Kort tid etter benyttet de også anledningen til å bekrefte at den hittil mest etterlengtede gjestekarakteren ville bli med i spillet den 25. mars, nemlig Mega Man. Med dette har totalt 17 nye figurer blitt lagt til i spillet siden lanseringen 25. september, og nå følte Sega tydeligvis at det var på høy tid å oppdatere spillets visuelle nøkkelbilde for å inkludere alle de nye driverne.

Du kan sjekke dem ut nedenfor; oppløsningen er høy nok til at du kan bruke denne fargerike kreasjonen som bakgrunnsbilde hvis du vil. Vi antar også at det kan bli oppdatert en gang til innen utgangen av året, ettersom det ifølge det offisielle nettstedet kommer minst tre Sega-figurer til Sonic Racing: Crossworlds, i tillegg til seks tredjeparts gjestekarakterer.

Det er også verdt å merke seg at så godt som alle de nye figurene har tatt med seg et nytt kjøretøy, samtidig som de også har lagt til klassisk Sega-musikk (inkludert den ikoniske "Magical Sound Shower" fra Outrun), og gjestekarakterene fra tredjeparter har også tatt med seg nye baner.