Sony frykter at Microsoft vil "løpe fra" PlayStation etter Activision-kjøpet

Vi har rapportert om det ukentlig i snart to år, men i oktober ble det klart at Microsoft har kjøpt Activision Blizzard King for nesten 69 milliarder dollar. Sony kjempet hardt for å stoppe denne avtalen, og av tilsynelatende gode grunner.

På grunn av hackerangrepet mot Insomniac nylig er det nå lekket dokumenter som avslører at Sony var bekymret for at Microsoft ville "leapfrog" Playstation etter at oppkjøpet var gjennomført. Hovedsaken er selvfølgelig Call of Duty, som Sony kaller en "utrolig strategisk verdi", og skriver at de frykter at serien blir lagt til Game Pass i fremtiden vil "forstyrre og true konsollspill- og spillabonnementsmarkedene", og legger til at dette er en "massiv trussel mot PlayStation Plus".

Som vi tidligere har rapportert, planlegger Microsoft for tiden å lansere en mobilbutikk og eier allerede Battle.net, noe Sony også synes er bekymringsfullt og innrømmer at deres egne pilarer er "allerede utdaterte og bak konkurrentene".

Disse dokumentene ser ut til å være fra før avtalen mellom Microsoft og Sony om å fortsette å lansere Call of Duty-serien på PlayStation i ti år til, men tidligere har Sony betalt Activision for å få eksklusive avtaler og innhold til serien. Etter oppkjøpet vil Sony ikke lenger ha disse fordelene, og vi kan se for oss at Xbox får pakker og markedsføring med Call of Duty, og at serien blir lagt til i Game Pass fra 2024.

Sony tenker tydeligvis også på dette og skriver at "med timing og forskjeller i spillet som våpen" kan Call of Duty-publikummet skifte fra PlayStation til Xbox i fremtiden.

Hvor stor innvirkning tror du alt dette vil ha om et par år?