Space Hulk - Holder det mål?

Det er ofte ganske stor forskjell på hvordan Warhammer-miniatyrene er fremstilt i historien og hvordan de er fremstilt i bordspillene. Hvis du leser gjennom Codex for en fraksjon, vil du bli sjokkert over å høre at de ikke har tatt over galaksen ennå, med tanke på hvordan det får dem til å høres ut som den mektigste kraften i universet. Likevel finnes det spill som føles som en god blanding av klassiske terningkastregler og nok respekt for historien til at du ikke sitter igjen med en følelse av at en av styrkene er massivt over- eller undermektig.

Gå inn Space Hulk, et 2013-spill brakt tilbake til oss via den nye Warhammer Classics-etiketten. Jeg har gått over ganske mange av disse spillene for å se om de tåler tidens tann, og Space Hulk er det nyeste spillet jeg har hatt sjansen til å spille så langt. Space Hulk har hentet navnet sitt fra brettspillet fra 1989, og i dette spillet tar du kommandoen over Terminator Space Marines, som beveger seg gjennom en massiv samling av døde romskip, kjent som Space Hulk. Der lurer fryktelige, ukjente trusler rundt hvert hjørne. Alene er ikke en eneste Genestealer nok til å felle deg, men hvis du lar deg omringe i de mørke korridorene i dette ufattelig store skipsvraket, vil du bli tatt ned på overraskende kort tid.

Space Hulk er et ganske enkelt spill, spesielt når du bare går gjennom enspilleroppdragene. Du blir plassert på et rutenettbasert kart med korridorer som er akkurat brede nok til at den store Terminator-kroppen din kan klemme seg gjennom. Deretter blir du bedt om å fullføre et mål eller to. Etter hvert som du går gjennom spillets historiekapitler, får du tøffere og tøffere oppdrag, men det er veldig lett å få med seg hovedinnholdet, selv om du ikke er kjent med brettspillet eller universet som helhet. Det er stort sett en 1-til-1-konvertering av brettspillet, med all den enkelheten som følger med det. Dette kan være en ulempe for noen, ettersom det ikke gir mulighet for virkelig nyansert strategi, men hvis du liker formelen, vil du ikke finne at den bytter opp på deg med noen få timer for å fullstendig omdefinere typen utfordring du får.

Personlig, som en stor fan av historien, likte jeg å se Terminators i aksjon. De langsomme, kraftige bevegelsene til de våkne stridsvognene viser hvordan disse enhetene er de mest fryktede nærkampspesialistene i Space Marine-styrkene, men også hvordan de kan bli tatt ut hvis de blir utplassert på feil måte. Uovervinnelige i det ene øyeblikket, og i det neste kan de bli sprettet opp som en hermetikkboks av Xenos-klør. Det er en fantastisk atmosfære i Space Hulk, som gjør at du føler deg ganske sårbar selv om du er i den tøffeste rustningen imperiet har å tilby.

Denne nyutgivelsen av den opprinnelige opplevelsen kommer også med DLC gratis, noe som er en fin bonus hvis du går inn for første gang og ønsker å få alt som ble tilbudt tilbake i 2013. Med tre ekstra kampanjer, Space Wolves som et spillbart kapittel gjennom hele spillet, og to DLC-er for hud, får du ganske mye innhold til en pris av £ 16,49 uten Steam-rabatter. Jeg har ikke gått gjennom alt for å teste om spillet fortsatt er verdt det, men jeg må gi Space Wolves DLC en stor honnør for å legge til et ekstra element av omspillbarhet til Space Hulk. Å ta de norrønt-inspirerte Terminators for en tur var en eksplosjon, og ga meg en forfriskende gameplay-vri når jeg ønsket å gå ut av de store røde skoene til Blood Angels.

I likhet med mange av de andre spillene på Warhammer Classics-merket, er Space Hulk kanskje litt mangelfullt når det gjelder mangelen på online flerspiller. Du får mye innhold via DLC-ene, ja, men hvis du ønsket å hoppe inn i mørket i den endeløse tomheten med en venn via internett, kan du dessverre ikke. Det er også den nevnte sjansen for at spillingen blir litt foreldet for deg, med tanke på dens repeterende natur. Men hvis du er en fan av gammeldags brettspill, eller leter etter en Warhammer-opplevelse som går utover første- eller tredjepersons action og feiende strategi, vil du finne en unik, atmosfærisk taktisk opplevelse i Space Hulk, et spill som holder, men som kanskje ikke er for alle.

