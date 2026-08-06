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Milagros Tolón, Spanias utdannings- og idrettsminister siden desember 2025, har overfor Cadena Ser kommentert ryktene om at FIFA skal ha utpresset Marokko ved å tilby sin stemme i den nå allerede oppgitte planen om å selge andeler i verdensmesterskapene, i bytte mot støtte til hans gjenvalg, nå som Infantinos troverdighet har fått en knekk etter hans mislykkede forsøk på å selge andeler i verdensmesterskapet.

«Vi ble svært overrasket i ettermiddag, og viktigst av alt: FIFA har allerede benektet dette. Vi samarbeider med FIFA og har vårt neste møte i september. De var svært tydelige og ettertrykkelige i sin benektelse av denne nyheten. Vi vil fortsette å jobbe fordi vi ønsker, og det må bli slik, at VM-finalen blir i Spania», sa Tolón.

Opplysningene stammer fra The Times, som onsdag ettermiddag rapporterte at FIFA-president Gianni Infantino hadde tilbudt garantier for at de skulle være vertskap for den neste VM-finalen for menn i bytte mot Marokkos politiske støtte i FIFA-valget i mars 2027.

VM-finalen i 2030 – Madrid, Barcelona eller Casablanca?

Vertsretten til

VM

-finalen i 2030, en turnering som arrangeres i fellesskap av Spania, Portugal og Marokko, har lenge vært gjenstand for uenighet. Marokko ønsker at finalen skal finne sted på Hassan II-stadionet i Casablanca, som fortsatt er under bygging og som vil åpne med 115 000 seter – det største i verden; mens Spania har presset på for at den skal finne sted på Santiago Bernabéu i Madrid eller Camp Nou i Barcelona.

Alt dette skjer etter at 70 000 mennesker krysset grensen til Ceuta for en uke siden, noe som resulterte i at rundt 100 mennesker druknet i havet; Det antas at Marokko tillot tusenvis av mennesker å komme inn og ikke gjorde noe for å hindre det, i håp om at det ville skape en sosial splittelse i Spania og en internasjonal krise, som et middel til å undergrave den spanske regjeringen... med striden om VM-finalen oppført som en mulig årsak.

De siste dagene har flere politikere i Spania og Portugal foreslått at Spania og Portugal bør nekte å være vertsland for VM-finalen sammen med Marokko, men Marokkos tettere bånd til den nåværende FIFA-sjefen gjør det vanskelig å gjennomføre dette og kan potensielt styrke Marokkos sjanser til å bli vertsland for finalen...