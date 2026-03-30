Spill å se etter - april 2026

Det har vært en start på året å huske, ettersom vi har blitt behandlet med massevis av spennende og store spilllanseringer helt siden nyttår rullet rundt. For dette formål bremser ikke april ned et sekund, ettersom vi er på vei inn i kanskje den beste måneden i 2026 så langt. Jepp, det kommer til å bli bra, så la oss ikke kaste bort mer tid og begynne denne månedens spill å se etter.

Darwins paradoks (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 2. april

Til å begynne med har vi et action-eventyrspill med en bedårende blekksprut-hovedperson. Darwin's Paradox fra ZDT Studio er et utfordrende og snikfokusert videospill der spillerne må lede en liten sjølevende skapning tilbake til tryggheten i havet, og unngå industrielle farer og ondskapsfulle rovdyr på veien. Med et 2D- og sideskrollende format kan du forvente kreativ plattforming og nervepirrende spenning i dette lovende indiespillet.

The Occultist (PC, PS5, Xbox Series) - 8. april

Neste spill er av en helt annen type: Daloars The Occultist er en førstepersons narrativ thriller som følger en paranormal etterforsker som reiser til en forlatt britisk øy i et forsøk på å finne sannheten bak farens forsvinning. Naturligvis, eller rettere sagt overnaturlig, er det mye mer på denne øya enn man ellers skulle tro, noe som fører til et eventyr som er mørkt, forskrudd og foruroligende.

Samson (PC) - 8. april

Folkene hos Liquid Swords er klare til å debutere med sitt første prosjekt, og i april kommer Samson. Dette er en hardtslående og mørk historie som følger en mann som prøver å samle sammen nok penger til å betale noen farlige individer som holder søsteren hans som gissel. Dette fører til kaos i en urban verden der den beste løsningen for Samson er å gå gjennom alt som kommer i veien for ham.

Replaced (PC, Xbox One, Xbox Series) - 14. april

Vi har allerede fått se noen spennende indiespill og AA-eventyr, og nå går vi et skritt videre for å rette søkelyset mot Replaced. Replaced kommer fra Sad Cat Studios, og er et 2,5D-actionplattformspill som følger en AI fanget i en menneskekropp, som forsøker å unnslippe en katastrofal og forskrudd by der liv handles som valuta. Spillet foregår i et alternativt Amerika på 1980-tallet, og du kan forvente deg neonopplyste smug, industrielle ødemarker og en stemningsfull cyberpunk-atmosfære.

Mouse: P.I. For Hire (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 16. april

Liker du denne AAA-fattige april så langt? Gode nyheter, nå er det på tide for Fumi Games å stjele rampelyset, da Mouse: P.I. For Hire er det neste på listen vår. Det fantastiske gummislangeanimerte svart-hvitt-actionskytespillet er nesten her, og byr på bombastiske kamper, et gammeldags lydspor og en forvirrende sak å løse, noe som gjør det til enda et uunnværlig indiespill i april.

Cthulhu: The Cosmic Abyss (PC, PS5, Xbox Series) - 16. april

Tilbake til AAs utviklingsverden, denne gangen er det Big Bad Wolf som står i rampelyset for å presentere Cthulhu: The Cosmic Abyss, et stemningsfullt og mørkt eventyrspill som følger en mann som forsøker å løse mysteriene i dypet mens han sitter fast på en gruvestasjon dypt nede i Stillehavets avgrunn. Med et lovecraftiansk tema vil spillerne i dette eventyrprosjektet møte eldgamle grusomheter og ta et oppgjør med hva som faktisk er virkelig og hva som ikke er det.

Tomodachi Life: Living the Dream (Switch, Switch 2) - 16. april

Vi har aldri hatt en ren indie- eller AA-måned på GTLF, og det er her april-forsøket tar slutt, for nå er det på tide at Nintendo dukker opp og viser frem det eksklusive Switch 1 og 2, Tomodachi Life: Living the Dream. Vi har kanskje nettopp hatt Pokémon Pokopia, men Nintendo mener tydeligvis at vi trenger mer livssimulering i livene våre, og det er nettopp det vi får med dette Mii-fokuserte eventyret.

Pragmata (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 17. april

Capcom har allerede hatt en fantastisk start på året med Resident Evil Requiem, og det vil håpe at det kan gjenskape til og med et minimum av det med det kommende Pragmata. Dette actionspillet, som regnes som den japanske gigantens siste nye IP, har et sci-fi-tema og handler om hvordan en menneskelig helt og en androidekamerat prøver å overleve og komme seg gjennom en månestasjon der alle slags robotmonstre lurer.

Tides of Tomorrow (PC, PS5, Xbox Series) - 22. april

Det er på tide å vende tilbake til AA-segmentet for en liten stund, da Road 96-skaperen Digixart tar steget opp for å presentere Tides of Tomorrow. Dette er et narrativt eventyrspill som har et stort fokus på fellesskapet, der valgene du tar ikke bare påvirker din egen opplevelse, men også kan påvirke andre. I en plasticpunk-verden er målet å bli en Tidewalker som forsøker å overleve i en oversvømmet verden.

Masters of Albion (PC) - 22. april

Om du elsker eller hater ham, Peter Molyneux er et av de mest kjente navnene innen videospillutvikling, og i april er den tidligere Lionhead-sjefen og Fable-skaperen tilbake med det han anser som sitt magnum opus. Masters of Albion er navnet på denne gudespillsimuleringen som ser ut til å gi spillerne fullstendig guddommelig kontroll over en verden der du kan bygge hva du vil, drepe hvem du vil, flytte hva du vil, hvor du vil.

Kiln (PC, PS5, Xbox Series) - 23. april

Det er rundt et halvt år siden sist Double Fine gjorde seg bemerket med det fargerike eventyrspillet Keeper, og allerede er Psychonauts-utvikleren tilbake med nok et spill. Dette er imidlertid et helt annet dyr, for Kiln er et pottemakeri party brawler, et prosjekt der spillerne tar på seg forskjellige typer pottemakeri og deretter kjemper i forskjellige moduser med venner og mot et rivaliserende lag. Det høres vel omtrent så Double Fine-aktig ut som et spill kan være?

Aphelion (PC, PS5, Xbox Series) - 28. april

Har du fortsatt ikke fått nok av action- og eventyrspill denne måneden? Bra, for nå er det Don't Nods tur, og den franske utvikleren er klar til å presentere Aphelion for verden. Her følger vi et par astronauter som har påtatt seg det enormt viktige oppdraget å utforske og kartlegge en fjern niende planet i utkanten av solsystemet, i håp om at den iskalde verdenen kan fungere som en trygg havn for menneskeheten som ønsker å unnslippe en døende jord.

Diablo IV: Lord of Hatred (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 28. april

Det er nesten på tide at Hatred-sagaen får sin avslutning, for Diablo IVs Lord of Hatred-utvidelse kommer i slutten av april, og vi får se hvordan menneskeheten endelig tar opp kampen mot Mephisto, med Sanctuary's skjebne på spill. Denne utvidelsen introduserer Warlock-klassen og Paladin offisielt også, og introduserer en ny region å utforske, tonnevis av nye aktiviteter, omarbeidede funksjoner og tonnevis av loot å jakte på.

Saros (PS5) - 30. april

Etter å ha tatt verden med storm for noen år siden med det utmerkede Returnal, kommer det finske teamet i Housemarque tilbake i april med det etterlengtede Saros. Spillet er også designet som et sci-fi-actioneventyrspill, og går ut på å ikle seg hovedrollen, spilt av Rahul Kohli, for så å løpe hodestups inn i en verden i skyggen av en formørkelse i et forsøk på å avdekke landets hjemsøkende hemmeligheter og håndtere de fiendtlige innbyggerne.

Invincible VS (PC, PS5, Xbox Series) - 30. april

Til slutt har vi enda en tag-battler for kampspillfans der ute. Quarter Up har jobbet med Invincible-skaperen Robert Kirkman for å skape et knallhardt 2D-kampspill som setter lag av helter og skurker opp mot hverandre på ikoniske steder og gjennom en historie som er bygget spesielt for dette prosjektet.

Jøss, for en kjempesatsing. Det er unødvendig å si at det bør være noe for enhver smak i april, men hvis du allerede holder et våkent øye med horisonten, kommer vi tilbake for å se hva mai 2026 har i vente for videospillfans om noen uker.