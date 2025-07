Spill å se etter - august 2025

HQ

Det er sommerens siste måned. August 2025 har kommet, og som vanlig er det duket for en jevn måned med noen få store lanseringer. Det skal sies at siden august også er Gamescom-måned, er det en rimelig sjanse for at noen spill blir skyggelagt i de siste dagene, noe som betyr at valgene vi har fremhevet i dagens Games To Look For kanskje bare er en smakebit av hvordan hele august ser ut. Uansett, la oss komme i gang.

Mafia: The Old Country (PC, PS5, Xbox Series) - 8. august

En av månedens store lanseringer, utvikleren Hangar 13, tar oss med tilbake til et liv i kriminalitet i det neste kapittelet i Mafia -serien. Dette vil imidlertid ikke nærme seg nåtiden, men i stedet transportere fansen tilbake til begynnelsen av 1900-tallet, til Sicilia av alle steder, for å være vitne til hvordan en mann klatrer i gradene og blir en del av Torrisi-krimfamilien. Forvent knallhard action, anspent drama og en historie som er designet for å gjenspeile klassiske mafiafilmer.

Echoes of the End (PC, PS5, Xbox Series) - 12. august

Utvikleren Myrkur Games planlegger å utvide eventyrsjangeren i august med det islandskinspirerte Echoes of the End. Denne fotorealistiske fortellingen har et fantastisk og magisk utgangspunkt, og handler om en kvinne som legger ut på en storslått reise sammen med broren sin i et forsøk på å forhindre en kommende krig. Forvent forræderske landskap, hensynsløse fiender og en gripende historie.

Madden NFL 26 (PC, PS5, Xbox Series) - 14. august

Den nye NFL-sesongen er nesten over oss, og det betyr naturligvis også ankomsten av et helt nytt Madden-spill fra EA. Årets spill er kjent som Madden NFL 26, og det vil ha stjerneløperen Saquon Barkley som forside-stjerne og en ny utgave som lover eksplosivt og oppdatert gameplay, en forbedret Franchise -modus, forbedret presentasjon og flere Superstar -utfordringer.

Drag x Drive (Switch 2) - 14. august

Lanseringsvinduet Switch 2 fortsetter, og i august har vi to alternativer å glede oss over. Det første og helt nye prosjektet er flerspillersportsidéen Drag x Drive, et prosjekt som setter Mouse Mode -kontrollene på de nye Joy-Cons på prøve i en rekke intense nettbaserte actionopplevelser. Dette spillet med rullestolbrukere vil være nok et eksempel på hvordan Switch 2 kan by på unike spillopplevelser.

Sword of the Sea (PC, PS5) - 19. august

Fra skaperen av Abzu, Journey og The Pathless, Sword of the Sea er et stemningsfullt utforskningseventyr som dreier seg om en elegant hovedperson som surfer rundt i verden på et stilig brett. Med bevegelser inspirert av snowboard- og skateboardspill, er ideen å reise rundt i verden for å oppdage og gjenopprette det tapte havet.

Gears of War: Reloaded (PC, PS5, Xbox Series) - 26. august

Du kjenner sikkert historien ganske godt nå, men hvis ikke, vil den beste måten å oppleve det episke første kapittelet i Gears of War -sagaen snart være gjennom den remastrede Reloaded -utgaven. I dette spillet kjemper Marcus Fenix og COG-hæren tilbake mot Locust inntrengere ved hjelp av alle slags brutale, men effektive våpen og verktøy. Denne tidløse historien får plass i en oppdatert flerspillermodus, og til og med bred støtte for spill på tvers av spill og progresjon.

Story of Seasons: Grand Bazaar (PC, Switch, Switch 2) - 27. august

En ny klassiker i livs-sim-universet Story of Seasons: Grand Bazaar tar spillerne med til Zephyr Town for å hjelpe til med å gi den lille delen av himmelen tilbake sin fordums glans som et av de mest kjente og populære handelsstedene i verden. For å få til dette må du overvinne de typiske utfordringene med å oppdra dyr, høste avlinger, lage delikatesser, selge varene dine og mye mer, alt i jakten på velstand.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PC, PS5, Xbox Series) - 28. august

Det episke eventyret og en av de mest populære Metal Gear -historiene gjør comeback denne måneden. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater er en nyinnspilling av Konamis elskede stealth-actionspill, den samme historien der Naked Snake faller ned i fiendtlig jungelterritorium før han havner i sentrum av et forvrengt komplott. Med forbedret grafikk og ytelse, oppdatert lyd, nye funksjoner og en historie som ikke har endret seg, ser dette ut til å bli et must å spille i august.

Kirby og det glemte landet Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World (Switch 2) - 28. august

Det andre av de to førsteparts Nintendo Switch 2 lanseres denne måneden. Hoveddelen av dette spillet ligner på forrige måneds Super Mario Party Jamboree, ettersom det er en oppgradert versjon av Kirby and the Forgotten Land som drar nytte av det kraftigere systemet. Den andre delen er den splitter nye Star-Crossed World -delen, som legger til nye historieelementer, nye Mouthful Mode -evner og nye utfordringer som skal overvinnes.

The Knightling (PC, PS5, Xbox Series) - 28. august

De som er ute etter et sjarmerende actioneventyr i sommer, bør holde et øye med Twirlbound's The Knightling. Dette er et åpent prosjekt der spillerne tar på seg rollen som en skjoldbærende væpner, som etter å ha fått vite at deres lensherre har forsvunnet, bestemmer seg for å bli regionens beskytter, og bruker det flotte og kraftige skjoldet sitt til alle slags kamp- og bevegelsesferdigheter.

Shinobi: Art of Vengeance (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 29. august

Den elskede og berømte Shinobi -serien gjør comeback i dette slående og skinnende 2D-action-plattformspillet. Med et håndtegnet utseende og en helt ny historie er Joe Musashi tilbake og legger ut på et hevntokt etter å ha vendt tilbake til den idylliske landsbyen sin og funnet den plyndret, brent ned til aske og alle klanmedlemmene forvandlet til stein. Musashi kanaliserer raseriet sitt og setter ut for å finne svar og slå tilbake mot dem som har gjort klanen hans urett.

Lost Soul Aside (PC, PS5) - 29. august

Månedens siste store lansering, Lost Soul Aside, er det neste prosjektet som utgis av PlayStation, og det kommer til å by på en stor odyssé der en mann må redde menneskeheten og lillesøsteren sin fra merkelige, dimensjonale inntrengere. For de som har lengtet etter et spennende Final Fantasy-lignende JRPG, er dette definitivt noe å se opp for når det lander på PC og PS5.

Og det gjør det, husk å komme tilbake om en måneds tid for å se hva september har i vente for spillfans.