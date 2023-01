Spill å se etter - Februar 2023

HQ

Det kan ikke benektes at januar 2023 har vært litt av en treg måned for videospill. Det var noen få store titler å fange, men for det meste var det en jevn start på året. Februar er et annet dyr. Fordi vi er på vei inn i årets andre måned med et stort utvalg av spennende og interessante spill fra hele sjangerspekteret å se opp for. Så slapp av og ta en titt på hva den korteste måneden i året har i vente for spillfans.

Deliver Us Mars (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 2 februar

KeokeN Interactive lanserer sin action-eventyroppfølger til Deliver Us the Moon for å starte februar, med dette spillet som bytter det fiendtlige månelandskapet for en like farlig rød planet. Deliver Us Mars ser hovedpersonen Kathy Johnson utforske det farlige miljøet alt i et forsøk på å gjenopprette de tapte ARK-koloniskipene som har blitt stjålet av den mystiske Outward-fraksjonen.

Hogwarts Legacy (PC, PS5, Xbox Series) - 10. februar

Hva annet er det å si om dette spillet som ikke allerede er sagt. Hogwarts Legacy er i ferd med å bli en av de største titlene i hele året, og den kommer i begynnelsen av februar. Sett på den berømte skolen for hekseri og trolldom på 1800-tallet, setter Hogwarts Legacy deg i skoene til en femteårsstudent mens de bokstavelig talt skjærer ut sin egen skjebne i den magiske verden.

Wanted: Dead (PC, PS5, Xbox Series) - 14. februar

Wanted: Dead kommer fra utviklere som har jobbet med Ninja Gaiden og Dead or Alive-videospillene, og er et hybrid slasher-skytespill som følger en uke i livet til Zombie Unit: en eliteoppgavegruppe i Hong Kong-politiet som har til oppgave å avdekke en bedriftskonspirasjon. Designet for å være brutal og blodig med flytende og rask spilling, er dette et cyberpunk-eventyr laget for et hardcore publikum.

Wild Hearts (PC, PS5, Xbox Series) - 17. februar

EA og Koei Tecmo slår seg sammen for sin egen vri på Monster Hunter-formelen. Wild Hearts er en ny vri på jaktsjangeren som gir spillerne i oppgave å bruke naturens kraft til å ta ned monstrøse skapninger som også forbedres av naturen. Wild Hearts er bygget som en tittel som kan takles alene eller med et lag på opptil fire spillere, og er en for de som leter etter nye beasties å takle.

Atomic Heart (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 21. februar

Det kan se ut som et Bioshock-videospill, men det er det ikke. Atomic Heart kommer fra Mundfish, og er et actionskytespill som ser spillere utforske et utopisk samfunn der mennesker lever i harmoni med roboter, eller rettere sagt, de pleide å gjøre det. For i dette spillet har robotene gått av skinnene, og nå har den en gang attraktive utopien blitt en skremmende verden av mutante skapninger, onde maskiner og superkraftige roboter. Høres freaky ut, ikke sant?

Like a Dragon: Ishin (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 21. februar

Denne Yakuza-spinoffen bytter moderne gjengkrigføring med en samurai-fortelling fra det 19. århundre. Like a Dragon: Ishin ser krigeren Sakamoto Ryoma på vei til Kyoto for å finne personen som myrdet faren hans, alt mens han prøver å renvaske sitt eget navn på nettopp det drapet. Med katana-svingende nærkamp, så vel som revolverbasert avstandskamp, vil denne tittelen gi en ny vri på Yakuza-formelen.

PS VR2 (PS5) - 22. februar

Dette er litt av et triks som PlayStation VR2 er faktisk ikke et nytt spill. Men med tanke på at denne neste iterasjonen av PlayStation virtual reality også kommer med en hel skifer med "lanseringsvindu" -spill, inkludert The Dark Pictures: Switchback VR og Horizon Call of the Mountain, er det vanskelig å ignorere denne utgivelsen - selv om den har en behemoth av en prislapp.

Blood Bowl III (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - februar 23

Etter en lang periode med alfaer og betaer, er Nacon og Cyanide Studio klare til å debutere sin tredje strategiske vri på amerikansk fotball satt i Warhammer-universet. Blood Bowl III er nettopp dette spillet, og ønsker å iterere på sine forgjengere med ekstra løp å spille som, ytterligere tilpasningsalternativer, en bredere konkurransemodus, alt mens du spiller med det nyeste regelsettet fra selve brettspillet tittelen er basert på.

Skogens sønner (PC) - 23. februar

Sons of the Forest kommer fra teamet bak The Forest, og er en åpen verden overlevelsesskrekksimulator som ser deg på en isolert øy bebodd av kannibalistiske villmenn. Sendt for å finne en savnet milliardær, vil dette spillet be deg om å overvinne frykten din mens du tenker intelligent for å avverge sult, dehydrering, sykdom, hypotermi og i hovedsak alt som potensielt kan være en fare for levebrødet ditt.

Company of Heroes 3 (PC) - 23. februar

Sega og Relic Entertainment tar oss tilbake til det store krigsteateret denne måneden, da Company of Heroes-serien vil gjøre comeback. Denne tredje delen vil igjen dreie seg om andre verdenskrig, men vil bytte de gjørmete feltene på vestfronten for det sandete og varme terrenget i Nord-Afrika og det pittoreske landskapet i Italia. Company of Heroes 3 har dynamiske og taktisk krevende kampscenarioer, og ønsker å utvikle strategiserien med en rekke nye tillegg, inkludert langt mer detaljert ødeleggelse.

Octopath Traveler II (PC, PS4, PS5, Switch) - februar 24

Square Enix kommer tilbake til den anerkjente Octopath Traveler-serien denne måneden, når Octopath Traveler II debuterer på PC og konsoller. Denne sammenflettede historien bringer fans tilbake til fantasiverdenen Solistia, og vil se åtte nye reisende legge ut på eventyr av sine egne grunner, i en tid der Steam Power føder alle slags spennende teknologiske fremskritt. Med den ikoniske HD-2D-grafikken tilbake på scenen, vil denne historien være en for JRPG-fansen.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe (Switch) - februar 24

Etter suksessen med Kirby and the Forgotten Land i 2022, bringer Nintendo tilbake en tidligere tittel som dreier seg om den elskelige rosa puffballen. Kirby's Return to Dream Land Deluxe tar Nintendo Wii-tittelen og former og danner den på nytt for å passe til Nintendo Switch, slik at opptil fire spillere kan slå seg sammen og erobre utfordringene foran dem for å hjelpe Kirby med å reparere Magalors krasjede romskip.

Destiny 2: Lightfall (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 28. februar

Bungie slipper det nest siste kapittelet i Light and Darkness-sagaen om Destiny 2 for å avslutte måneden. Destiny 2: Lightfall vil ta den nådeløse Guardian til Neptun for å møte den tidligere Cabal-keiseren igjen, alt i et forsøk på å forberede og undergrave det som ser ut til å være en siste og helt uunngåelig kamp med det skremmende og illevarslende vitnet.

Og det om gjør det igjen. Husk å stikke innom om noen uker for å se hva mars 2023 har i vente; spoiler alert, det er mye å glede seg over også.