Spill å se etter - februar 2026

Det er en ny måned, og det betyr at det er på tide med et nytt kapittel på Games To Look For. Vi kommer fra en typisk jevn januar, men heldigvis, når vi går mot en hektisk vår, har februar noen virkelige tunge hits som venter på å ankomme. Så la oss ikke kaste bort mer tid, men gå rett på sak.

Dragon Quest VII Reimagined (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 5. februar

I begynnelsen av februar serverer Square Enix sin siste ambisiøse nyinnspilling av et elsket Dragon Quest -spill. I motsetning til den nylige HD-2D Erdrick Trilogy, bruker dette kapittelet en 3D-kunstretning som føles mer minner om moderne Dragon Quest, alt mens du fremdeles bevarer den ikoniske fortellingen og spillingen til den anerkjente syvende hovedlinjen i den langvarige RPG-serien. Det sier seg selv at hvis du har hatt glede av å vende tilbake til Dragon Quest, vil du ikke gå glipp av dette.

Nioh 3 (PC, PS5) - 6. februar

Hvis det er ett tema du kan legge merke til denne måneden, er det at februar virkelig er en måned definert av japanske spillutviklere. I den forbindelse finner vi Team Ninja, som etter å ha gitt Ninja Gaiden 4 til verden mot slutten av 2025, nå vender tilbake med nok et action-RPG-epos. Denne gangen vender vi tilbake til Nioh-verdenen for det tredje hovedkapitlet i serien, som hvis tidligere erfaring er noe å gå etter, bør bety rikelig med hack 'n' slash-vold, fantastiske og minneverdige sjefskamper og en vanskelighetsgrad som vil presse selv veteranfans til deres grense.

Crisol: Theater of Idols (PC, PS5, Xbox Series) - 10. februar

Når vi går bort fra det japanske temaet et øyeblikk, finner vi nå det siste prosjektet som skal publiseres av Blumhouse Games. Vermila Studios er klar til å legge Crisol: Theater of Idols i hendene på fansen, og setter spillerne på en reise inn i marerittene sine når de utforsker en vridd versjon av Spania. Designet som et overlevelsesskrekkeventyr, vil ideen her være å utforske og unnslippe en forbannet øy, alt mens du kjemper mot grusomme fiender ved å bruke ditt eget blod som våpenammunisjon. Freaky!

Romeo is a Dead Man (PC, PS5, Xbox Series) - 11. februar

Når vi vender tilbake til det japanske temaet, retter vi oppmerksomheten mot Grasshopper Manufacture's Romeo is a Dead Man, et blodig actioneventyr som tar spillerne med ut i kosmos for å overvinne en rom-tid-knusende hendelse. Som vanlig med Grasshopper Manufacture's spill, er dette et særegent og uvanlig prosjekt der spillerne tar på seg oppgavene til Romeo når han rekrutteres til FBIs Space-Time Police -divisjon for å jakte på kriminelle som utnytter denne monumentale hendelsen. Alt dette mens han leter etter kjæresten sin, som passende nok er kjent som... Juliet.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 12. februar

Du gjettet riktig, nok en japanskprodusert titan. Ryu Ga Gotoku Studio krydrer februar med å tilby den nyeste nyinnspillingen av sin etablerte serie. Vi snakker spesifikt om Yakuza 3 som får Kiwami -behandlingen, en ekstrem nyinnspilling av den elskede tittelen som blir styrket og forbedret med inkluderingen av Dark Ties -spillet som presenterer enda mer action i form av et separat og frittstående eventyr som er samlet sammen med Yakuza Kiwami 3 for å utgjøre en enorm helhet.

Mario Tennis Fever (Switch 2) - 12. februar

Vi kunne ikke ha en japanskledet måned uten Nintendo, og den ikoniske videospillgiganten er naturligvis til stede med et helt nytt sportsprosjekt. Dette er kjent som Mario Tennis Fever, og er et actionfylt tennisspill der Mario og en rekke karismatiske venner møtes for å konkurrere på banen i håp om å bli kronet til den neste store tennisstjernen. Spillet har RPG-lignende elementer som gjør at du kan tilpasse racketen din og forbedre den med spesialeffekter, alt i et forsøk på å overvinne motstanderen din med stil.

Reanimal (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 13. februar

Fra skaperne av Little Nightmares, neste gang vi setter søkelyset på Tarsier Studios ' Reanimal, et atmosfærisk og mørkt skrekkeventyr som følger en bror og søsterduo som må våge seg gjennom en helvetesverden for å finne og redde sin savnede venn og til slutt unnslippe dette forvridde landet som de pleide å betrakte som hjemme. Hvis du er kjent med det typiske spilloppsettet til Little Nightmares, vet du hva du kan forvente av denne skumle og urovekkende åndelige oppfølgeren.

High on Life 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 13. februar

Folkene på Squanch Games gjorde nok rabalder da de først lanserte High on Life til at det ikke tok lang tid før en mer ambisiøs oppfølger fikk grønt lys. Dette prosjektet er nå satt til å komme til PC, PlayStation og Xbox-konsoller først, og kommer til slutt også til Switch 2 i april. Når det gjelder hva dette kapittelet ser ut til å tilby, handler High on Life 2 nok en gang om å bruke snakkende romvesenpistoler til å skyte og stikke deg gjennom en bisarr verden, beseire fiender og redde mennesker underveis.

Styx: Blades of Greed (PC, PS5, Xbox Series) - 19. februar

Det kommer litt senere enn forventet, men Cyanide Studio er klar til å endelig sette Styx: Blades of Greed i hendene på fansen. Det siste kapittelet i actioneventyrserien med stort fokus på snikespill har et veldig enkelt premiss; få tak i Quartz. Jepp, som den kjekke goblinen Styx, er målet å bryte seg inn i tungt beskyttede og bevoktede områder for å frarøve dem alle ressurser og Quartz som de gjemmer på. Selv om det vil være fiender og trusler å overvinne, er Styx spekket med kraftige og praktiske evner som gjør det mye enklere å ta seg gjennom den farlige verdenen.

Towerborne (PC, PS5, Xbox Series) - 26. februar

Denne er litt av et triks, ettersom Towerborne er noe allerede tilgjengelig, gitt i form av et Early Access-spill på bare PC og Xbox. I februar endrer imidlertid ting seg, da Stoics action-RPG-brawler er klar til å ankomme i sin 'komplette' tilstand, i form av en bredere lansering som også vil se prosjektet debutere på PlayStation 5 også.

Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 27. februar

Til slutt har vi en siste japansk mastodont å snakke om i denne japansk-tunge måneden. Capcom er til stede for å debutere det som uten tvil er det største spillet i februar, og også et av årets største spill. Resident Evil Requiem Det niende hovedkapitlet i den bredere serien er klar til å debutere, og avrunder måneden med mer overlevelsesskrekk (det sekundære temaet i februar...?) som tar spillerne tilbake til det ikoniske Raccoon City for en historie der Leon S. Kennedy og den nye Grace Ashcroft står i sentrum. Kan dette være en tidlig kandidat til Årets spill? Når det gjelder nye Resident Evil -prosjekter, vet man aldri...

Og der har vi det, nok en GTLF er ferdig og i bøkene. Husk å komme tilbake om noen uker når vi utforsker hva mars, og begynnelsen av den travle våren, har i vente for videospillfans.