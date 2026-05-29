Spill å se etter - juni 2026

HQ

La oss gjøre dette klart fra begynnelsen. Mens vi vanligvis bruker introduksjonen av Spill å se etter som stedet å legge grunnlaget for hva som kommer, og erte den typen spill som er planlagt for den kommende måneden, for juni 2026, bruker vi dette som stedet å forklare at spillene vi har valgt ut sannsynligvis bare er en brøkdel av hva som til slutt vil bli tilbudt. Denne måneden er alltid en kompleks måned, ettersom få spill ofte kommer i juni uansett, noe som er et problem som forverres av det faktum at utvalget av utstillingsvinduer og arrangementer ofte fører til overraskelser der skyggedråper og uventede lanseringsdatoer deles. Så igjen, forvent at denne listen i praksis vil være større etter noen uker enn hva den er når vi går inn i den mer mystiske juni måned.

Final Fantasy VII: Rebirth (Xbox Series X / S, Switch 2) - 3. juni

Til dette formål sparker vi ting i gang ved å sette søkelyset på ankomsten av Final Fantasy VII: Rebirth på både Xbox Series X / S og Nintendo Switch 2. Dette er rett og slett spillet vi alle forelsket oss i nylig, bortsett fra at det nå, som tilfellet var tidligere i år for del 1 av Remake-trilogien, er satt til å bli tilgjengelig på to plattformer der det opprinnelig ikke ble tilbudt. Hvis du ikke har opplevd Rebirth, foreslår vi at du bruker den stabile juni til å gjøre det.

HQ

eFootball Kick-Off! (Switch 2) - 3. juni

Med tanke på at eFootball har nådd over en milliard nedlastinger på PC, mobil og konsoll, er det nesten litt sjokkerende at spillet ikke allerede var tilgjengelig på Nintendos Switch 2. Vi har måttet vente nesten et helt år av Switch 2s livssyklus, men nå kommer endelig fotballsimuleringsspillet, med et vell av ikoniske spillere, klubber, stadioner og turneringer, alt bygget for hybridplattformen.

Dette er en annonse:

HQ

Gothic 1 Remake (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 5. juni

En av de mest ikoniske og sjangerdefinerende rollespillopplevelsene kommer tilbake denne måneden når Gothic 1 Remake lanseres på PC og konsoller. Dette prosjektet tar det berømte eventyret og gir det et friskt og glanset strøk med maling, samtidig som det forsterker det med moderniserte funksjoner og mekanikk som gjør det til en verdig konkurrent til de største rollespillene på markedet. I en åpen verden som reagerer dynamisk på spilleren, er denne nyinnspillingen av Gothic designet for å være en opplevelse som ingen andre.

Dette er en annonse:

HQ

Solarpunk (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 8. juni

Ettersom det er ganske sparsomt med AAA-lanseringer i juni, gir det oss god plass til å sette søkelyset på noen flere indiespill, deriblant Cyberwaves koselige overlevelsesspill Solarpunk. Premisset for dette prosjektet er å skape seg et liv i en teknisk avansert verden av flytende øyer, et rike du navigerer i ved hjelp av et smidig og tilpasningsdyktig luftskip. Med en rekke teknologier å oppdage og tonnevis av mekanikker å mestre, kan dette være det perfekte koselige eventyret for både solospillere og fans som liker å samarbeide.

HQ

Witchspire (PC) - 10. juni

Witchspire er et overlevelseseventyr i en åpen verden, i likhet med Solarpunk, men der luftskip er byttet ut med kosteskaft og teknologi med magi. Premisset er at du, enten alene eller sammen med venner, skal skape ditt eget liv i et fantastisk rike der du kan kjempe mot og bli venn med skapninger, bygge et koselig og bedårende fristed og ellers mestre episke magiske evner. Witchspire er foreløpig kun tilgjengelig på PC, og kommer først som et Early Access-prosjekt.

HQ

Beastro (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 11. juni

Hva får du hvis du krysser et fantasy-eventyr med turbasert kamp og en matlagingssuite? Beastro, selvfølgelig! Timberline Studios matlagingsrollespill kommer til PC og konsoller i juni, med en kombinasjon av spillstiler og -mekanikker som handler om å samle ingredienser, studere kundene, lage den perfekte retten til dem og lede dem i turbaserte kamper med deckbuilding-elementer når magen er full til randen.

HQ

Denshattack! (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) - 17. juni

Du skal lete lenge for å finne et mer unikt spill enn Undercoders' Denshattack! i juni. Denne kaotiske og slående indieopplevelsen handler om å styre et tog gjennom bisarre baner, der du kan snu, lure og slipe togvognen over skinner og gjennom en fargerik japansk dystopi. Hvorfor, spør du kanskje? For å bekjempe et ondt selskap, selvfølgelig. Hvorfor skulle du ellers kickflippe et tog gjennom Japan?

HQ

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) - 18. juni

Uten tvil månedens største spill vi vet om for øyeblikket, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales er det neste ambisiøse HD-2D-eventyret fra de talentfulle utviklerne som ga verden Bravely Default og Octopath Traveler. Og med erfaring fra begge disse seriene i bakhodet, kan vi forvente et lignende prosjekt med dette spillet, nemlig en historie som strekker seg over flere generasjoner, og som forteller en historie som strekker seg over 1000 år og fem unike tidsaldre. Den største forskjellen er at dette spillet går bort fra tradisjonell turbasert action til fordel for kamp i sanntid, noe som er første gang i HD-2Ds kunstneriske retning.

HQ

EA Sports UFC 6 (PS5, Xbox Series X/S) - 19. juni

Vi forventer ofte at mange av EAs sportsspill kommer på sensommeren og tidlig høst for å tilpasse seg starten på de forskjellige sportsligaene, men siden det egentlig ikke er noen sesong for UFC, ser det etterlengtede neste kapittelet i denne serien ut til å slippe på PS5 og Xbox Series X/S i midten av juni. Med høyere fighterfidelity, sanntidskontakt i aksjon og den nye Flow States-funksjonen som ser ut til å representere hver fighter mer autentisk, ser dette ut til å bli det mest avanserte offisielt lisensierte kampspillet på markedet.

HQ

Dark Scrolls (PC, Switch) - 22. juni

Mens vi opprinnelig forventet at Doinksoft skulle debutere sitt neste prosjekt i slutten av mai, hadde utvikleren en ombestemmelse i siste øyeblikk og bestemte seg for å skyve Dark Scrolls til midten til slutten av juni, alt for å gi spillet god plass midt i et overfylt indie-vindu i slutten av mai. Nå som lanseringen er satt til denne måneden, vil fansen snart kunne oppleve et actionplattformspill med fantasy-tema, der målet er å overvinne intense utfordringer og kampscenarioer som en rekke forskjellige karakterklasser, alt vist i fantastisk pikselkunst.

HQ

Star Fox (Switch 2) - 25. juni

Helt siden Fox McCloud dukket opp i Super Mario Galaxy Movie har vi ventet på at karakteren og Star Fox-serien skulle komme tilbake for fullt. I juni får vi se dette i praksis når Star Fox kommer med en nyinnspilt versjon av det ikoniske Nintendo 64-spillet, som mange steder er kjent som Lylat Wars, der Fox og gjengen havner i intense luftkamper i kampen for å ta tilbake Lylat-systemet fra skurken Andross.

HQ

Det var alt. Igjen er det verdt å være klar over at det sannsynligvis vil komme noen overraskelser og tillegg til denne listen etter hvert som juni måned skrider frem og de forskjellige begivenhetene og utstillingsvinduene deler ut massevis av avsløringer og nyheter. Husk også å komme tilbake om noen uker når vi utforsker hva juli 2026 har i vente for spillfans.