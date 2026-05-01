Spill å se etter - mai 2026

HQ

Jøss, det har vært en travel start på året. Etter en utrolig hektisk og spennende februar, mars og april, er det endelig tid for vårens siste hurra, og til dette formål følger mai 2026 etter ved å servere en virkelig lovende liste med spill. Fra skrekk til plattformspill, racingspill til actionepos, denne måneden har alt. Vi har samlet spillene du bør holde øye med, alt i form av den siste delen av Games To Look For.

HQ

Mixtape (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 7. mai

Måneden sparkes i gang med det neste prosjektet som skal utgis av indie- og AA-ekspertene hos Annapurna Interactive. Mixtape er et oppveksteventyr utviklet av Beethoven & Dinosaur, som følger en særegen vennetrio på vei ut på et siste eventyr i form av en mixtape med minner og alternativ musikk fra noen av favorittbandene dine. Med en stop-motion-animasjonsstil og en fargerik art direction, ser dette ut til å bli et eventyr du ikke vil gå glipp av.

HQ

Dette er en annonse:

Directive 8020 (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 12. mai

En betydelig tempoendring fra en indie-oppveksthistorie. Skrekkekspertene hos Supermassive Games er tilbake i mai med neste fortelling i det større The Dark Pictures-universet. Dette er et sci-fi-eventyr som går under navnet Directive 8020, og følger en gruppe astronauter som forsøker å overleve på et isolert romskip mens et formskiftende monster jakter på dem og skaper uorden i rekkene deres. Det er som de sier, i verdensrommet kan ingen høre deg skrike...

HQ

Call of the Elder Gods (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) - 12. mai

Et halvt tiår etter å ha levert det minneverdige Call of the Sea, er utvikleren Out of the Blue Games denne måneden tilbake med neste kapittel i den større fortellingen. Dette lovecraftianske puslespilleventyret, kjent som Call of the Elder Gods, tar opp tråden etter hendelsene i det første spillet, og handler om hvordan en professor og en student reiser verden rundt og forsøker å løse mysterier knyttet til syner og umulige drømmer. Call of the Elder Gods byr på fantastiske miljøer og halsbrekkende utfordringer for dem som er ute etter nok en urovekkende og eldrittisk historie.

Dette er en annonse:

HQ

Outbound (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2) - 14. mai

Nok et betydelig taktskifte når vi nå går videre til Square Glade Games' Outbound, et fredelig og koselig livsimuleringsprosjekt som handler om å oppleve reisen og ikke nødvendigvis bekymre seg for destinasjonen. Premisset er å hoppe inn i en bobil og deretter reise rundt i den pulserende og naturlige verdenen, suge inn hver eneste utsikt og leve bærekraftig utenfor nettet med opptil fire av vennene dine. Dette er et spill som handler om å lage, tilpasse og utforske, og det er et herlig alternativ for å ønske sommeren velkommen.

HQ

Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series X/S) - 19. mai

Det er planlagt en håndfull store AAA-titler i mai, og en av de største er uten tvil det neste eventyret fra Playground Games. Den elskede og svært populære Forza Horizon-serien er på vei til Japan med sin sjette utgave, som byr på en kombinasjon av høyoktan gateløp, fantastiske turer på åpne veier og kaotiske offroad-katastrofer. I en fargerik og travel åpen verden med virkelige steder å utforske, ligger dette kapittelet i serien an til å bli det mest lovende til dags dato.

HQ

Thick as Thieves (PC) - 20. mai

Etter å ha gitt verden minneverdige Thief-spill, er Warren Spector og Paul Neurath snart tilbake med et lignende stealth-actionspill, denne gangen fra deres nye studio kjent som OtherSide Entertainment. Prosjektet det er snakk om er Thick as Thieves, en spennende og anspent tittel der målet er å gjennomføre kupp og kapringer, og stjele verdifulle gjenstander og tyvegods gjennom en rekke korte oppdrag i enten solo- eller samarbeidsmodus. Thick as Thieves er basert i en skotsk by i en alternativ historie, og er et spill for samarbeidsfans å huske på.

HQ

Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2) - 21. mai

Selv om det kommer noen få store Nintendo Switch 2-eksklusiver i sommer, er det bare ett nøkkelprosjekt som er verdt å holde øye med i mai. Dette er Yoshi and the Mysterious Book, et unikt og spennende plattformeventyr som dreier seg om den ikoniske grønne dinosauren som bokstavelig talt dykker ned i fortellingen og begynner å utforske historiene kuratert av den uvanlige Mr. E. Med en rekke biomer og steder å erobre, pluss tonnevis av evner å mestre, vil Switch 2-eiere ikke gå glipp av dette lovende plattformspillet.

HQ

Zero Parades: For Dead Spies (PC) - 21. mai

ZA/UM har hatt noen ujevne år etter ankomsten av Disco Elysium, med alle slags situasjoner som påvirker utviklerens status. Men i mai i år vil de forsøke å komme tilbake på sporet ved å servere sitt neste store eventyr, et vevende narrativt prosjekt kjent som Zero Parades: For Dead Spies. Dette spillet, som betraktes som et spionasje-RPG, følger en plaget agent som forsøker å fullføre et siste oppdrag til tross for at alle kortene går mot dem.

HQ

Gallipoli (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 21. mai

Siden det er så mange store spill som stjeler rampelyset i siste halvdel av mai, ser du kanskje frem til noe litt annerledes for å bryte opp i strømmen av AAA-lanseringer. I så fall, og hvis du er en fan av flerspillerskytespill, bør du ikke gå glipp av BlackMill Games' Gallipoli, den fjerde delen i utviklerens pågående og utvidede World War 1-serie. Som navnet antyder, er dette spillet basert på krigsskueplassen Gallipoli, og byr på kamper og action i Middelhavet, der vi får se hvordan det britiske imperiet møtte de osmanske styrkene.

HQ

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) - 22. mai

Vi ser alle ut til å elske et TT Games-utviklet Lego-eventyr, og det er det som gjør denne mai enda mer spennende. Etter å ha levert en rekke historier om den kappekledde korsfareren, vil søkelyset nå rettes mot historien til Gothams største beskytter i Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Dette prosjektet, som tar for seg ulike epoker og historier basert på DC-helten, vil utvide Lego-formatet med sine mest ambisiøse utforsknings- og kampsystemer til dags dato.

HQ

Bubsy 4D (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2) - 22. mai

Mange yngre fans vet kanskje ikke hvem den kloke, spøkefulle rødgaupen kjent som Bubsy er, ettersom plattformikonet ikke akkurat har vært relevant i nyere tid. Men det har folkene hos Fabraz tenkt å endre på snart, for med Bubsy 4D får vi en ny og kaotisk plattformtittel der den legendariske figuren løper, hopper, glir og ruller rundt i en hel rekke fremmede biomer og planeter i et forsøk på å samle garn og redde jordens sauer. Jepp, det er rart, men det er derfor vi elsker Bubsy.

HQ

007 First Light (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 27. mai

Til slutt, som avslutning på mai, kommer kanskje det mest etterlengtede prosjektet, da utviklerne hos IO Interactive lanserer sitt James Bond-actioneventyr kjent som 007 First Light. Spillet, som betraktes som en opprinnelseshistorie om spionasje, følger en ung Bond som slutter seg til 007-programmet og fortsetter å møte en forferdelig ny trussel mens han stopper et kupp i hjertet av staten. Med slående kulisser og spennende action er dette et spill du ikke vil gå glipp av når det lanseres denne måneden.

HQ

Det avslutter nok en episode av GTLF. Vi er tilbake om noen uker for å sette søkelyset på hva juni 2026 vil bringe for spillfans over hele verden.