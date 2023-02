Spill å se etter - mars 2023

HQ

Det er nesten en ny måned, og det betyr at vi har en ny skifer av spill å se opp for. Med mars som en travel måned, men ikke så utrolig fullpakket som februar vi avslutter, er det mange spill å glede seg til, så uten videre, la oss slå på med en ny episode av Games To Look For.

Wo Long: Fallen Dynasty (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 3. mars

Team Ninja er tilbake med en ny vri på action-RPG-sjangeren. Denne tittelen tar spillerne til Three Kingdoms-æraen i Kina, hvor de blir en navnløs kriger som må overvinne krigende fraksjoner og overleve forferdelige dyr som lurer i verden, alt i et forsøk på å smi navnet ditt i historien. Wo Long: Fallen Dynasty starter også måneden som et av de første Game Pass-tilleggene, noe som gjør den enda mer tilgjengelig for PC- og Xbox-eiere.

Mato Anomalies (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 10. mars

Arrowiz legger til JRPG-sjangeren denne måneden med anime, visuell roman-stil spill, Mato Anomalies. Denne tittelen finner sted i en neo-futuristisk versjon av en svunnen orientalsk by og ber spillerne undersøke en haug med merkelige hendelser som plager byen. Med et dual-protagonist-system og en smart kampsuite som legger mange beslutninger i hendene på spilleren, er dette spillet en for JRPG-fansen.

DC's Justice League: Cosmic Chaos (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 10. mars

Outright Games er kanskje kjent for sine barnevennlige videospill, men den neste på listen over publiserte titler ser ut til å være en for DC-fanatikere i alle aldre. Kjent som DC's Justice League: Cosmic Chaos, ber denne tittelen spillerne om å passe opp som Superman, Batman og Wonder Woman, mens de ser ut til å frigjøre sine allierte og det lokale Happy Harbour området fra grepene til den ondsinnede Mr. Mxyzptlk.

The Dark Pictures: Switchback VR (PS VR2) - 16. mars

Supermassive Games lovet PlayStation VR2-eiere en skrekkopplevelse, og det er nettopp det de får i mars. The Dark Pictures: Switchback VR er en VR-berg-og-dal-bane der spillerne må bruke våpen for å slå tilbake mot farene og redslene - mange fra sesong én av antologiserien - som dukker opp på banen foran deg mens du er på Inferno's Ride. Med flere stier og grusomheter å komme over, sies ingen turer å være like.

WWE 2K23 (PC, PS4. PS5, Xbox One, Xbox Series) - 17. mars

Etter litt pause før WWE 2K22, er 2K Games tilbake på sporet med å levere årlige brytespill basert på det største brytingsmerket som finnes: WWE. Årets utgave, WWE 2K23, ser John Cena som en forsidestjerne og inneholder til og med en historie som dreier seg om den legendariske bryterens 20 år lange karriere, i tillegg til å bringe forbedringer til MyGM, MyFaction, Universe Mode og Multiplayer.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Switch) - 17. mars

Har du noen gang lurt på hvordan Bayonetta ble den fryktløse heksen hun er? I så fall bør denne Nintendo Switch spinoffen være rett opp i gaten din. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon er et helt annet Bayonetta-spill, hvor spillerne vil komme over en mer fargerik animert kunststil, alt mens de veileder hovedpersonen Cereza (kvinnen som skulle bli Bayonetta) og hennes følgesvenn demon Cheshire gjennom Avalon Forest.

Deceive Inc. (PC, PS5, Xbox Series) - 21. mars

Vi har alle lurt på hvordan det ville være å være en hemmelig agent. Vi har alle sett en Bond film og tenkt "Jeg kan gjøre det". Vel, nå kan du, i Sweet Bandits Studios multiplayer spionasje og subterfuge tittel, Deceive Inc. Pitting solo operatører eller lag av spillere mot hverandre på tvers av en rekke kart, ber dette spillet deg om å oppdage, gripe, og flykte med en spesiell gjenstand, alt mens motstanderne forsøker å folie dine planer og flykte med gjenstanden selv.

Resident Evil 4 Remake (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 24. mars

Det er sannsynligvis ikke mye å forklare som må gjøres her, da vi alle sannsynligvis er ganske kjent med Resident Evil 4 og også nyinnspillingene som Capcom har delt ut de siste årene. Men likevel vil Resident Evil 4 Remake bringe tilbake det ikoniske eventyret med Leon S. Kennedy ved roret og vil tilpasse det til moderne tid med bedre grafikk og ytelse, alt på toppen av en skifer av nye spilltillegg som tar sikte på å utvide spillet på uventede måter.

EA Sports PGA Tour (PC, PS5, Xbox Series) - 24. mars

Etter noen år borte kommer EA tilbake til golfspillverdenen med EA Sports PGA Tour. Denne nåværende generasjonen av en av de eldste idrettene som fortsatt spilles, kalles det offisielle hjemmet til Masters, da den har et utvalg av eksklusive, lisensierte baner og spillere som reiser til de mest krevende banene i verden i håp om å få navnene sine etset inn i historiebøkene. Med en forbedret spillpakke og til og med tillegg til Career-modus og Multiplayer, ser dette ut til å ta tilbake mantelen som golfspillet å slå.

Crime Boss: Rockay City (PC, PS5, Xbox Series) - 28. mars

Har du noen gang ønsket å slå deg sammen med noen av de største navnene i Hollywood i et videospill? I så fall bør Crime Boss: Rockay City være rett opp gaten din. Med Chuck Norris, Michael Rooker, Danny Trejo, Kim Basinger, Michael Madsen, Danny Glover, Damion Poitier og til og med Vanilla Ice, ber denne 90-tallsinspirerte tittelen deg om å klatre på kriminalitetsstigen i en solrik by, alt mens du møter andre kriminelle sjefer og forblir utenfor Sheriff's radaren.

Og det om gjør det igjen. Sørg for å stikke innom rundt en måneds tid for å se hvilke av april 2023s spill du bør holde øye med.