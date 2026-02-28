Spill å se etter - mars 2026

HQ

De mørke og kjedelige vinterdagene nærmer seg slutten, og vi står nå rett foran vårens ankomst. Bare fordi dagene er lengre og været mildere, betyr det imidlertid ikke at du bør trekke deg unna PC-en eller konsollen, for mars måned er full av lovende nye spill fra en lang rekke sjangre. Det er satt til å være en veldig travel måned, så med det som er tilfelle, la oss fordype oss i den siste utgaven av Games To Look For.

World of Warcraft: Midnight (PC) - 2. mars

Vi starter med å vende tilbake til fantasikontinentet Azeroth i den andre utvidelsen i den større Worldsoul Saga for Blizzards MMORPG. World of Warcraft: Midnight tar oss med tilbake til alveriket Quel'Thalas like før den store invasjonen av Xal'ataths styrker, et viktig og avgjørende øyeblikk i spillets større fortelling, som utforsker hvordan Voidstorm truer med å overvelde og innhyller verden i fullstendig mørke.

Scott Pilgrim EX (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) - 3. mars

Du trenger ingen introduksjon til denne videospilllegenden. Den ikoniske Scott Pilgrim vender tilbake til sine pikselerte beat em' up-røtter i denne splitter nye tittelen, som utforsker hva som skjer når heltens bandkamerater blir bortført av skyggefulle krefter. Denne videreutviklingen av formelen tar historien i en ny retning og lar Scott møte tre nye fiendefraksjoner, og byr på nye kampmekanikker, oppgraderbare figurer og massevis av hemmeligheter.

Dette er en annonse:

Marathon (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 5. mars

Etter å ha vært kjent som Destiny-utvikler i over et tiår, viser Bungie igjen sine kreative evner og vender tilbake til en av sine eldste franchiser. Marathon er denne storslåtte lanseringen, et ekstraksjonsskytespill i en kald og mørk sci-fi-verden der spillerne må jakte, plyndre, plyndre og sette sammen sterkere byggverk i et forsøk på å skylle og gjenta for å få tilgang til enda flere rikholdige og risikofylte oppdrag. Har du det som skal til?

Dette er en annonse:

Pokémon Pokopia (Switch 2) - 5. mars

Månedens største Nintendo Switch 2-lansering kommer kort tid etter den årlige Pokémon-dagen, og byr på en helt unik opplevelse sammenlignet med det vi tidligere har sett fra serien. Pokémon Pokopia er et Animal Crossing- og Viva Pinata-lignende eventyr der spillerne inntar rollen som en nysgjerrig Ditto som får i oppgave å bringe liv og lommemonsterkarisma tilbake til et ellers ganske øde landområde.

Planet of Lana II: Children of the Leaf (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2) - 5. mars

På dette tidspunktet har vi allerede sett noen få store trippel AAA-titler gjøre sin ankomst i mars, så hvorfor ikke ta litt av en palettrenser og utforske indie-området i noen timer. Folkene hos Wishfully er tilbake med det etterlengtede Planet of Lana II: Children of the Leaf, et slående og fargerikt eventyr der en jente og hennes uvanlig utseende katteallierte reiser gjennom ulike biomer i jakten på en kur mot søsterens sykdom.

John Carpenter's Toxic Commando (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 12. mars

Monstre, lastebiler, våpen og samarbeidende action. Trenger vi å si noe mer for å overbevise deg om John Carpenter's Toxic Commando? Denne FPS-tittelen debuterer og byr på en Back 4 Blood-lignende opplevelse der en gruppe på opptil fire spillere må krysse et farlig nivå, fullføre oppgaver, finne oppgraderinger og samtidig håndtere horder av angripende monstre. Forvent hektisk kaos i denne actiontittelen.

Greedfall II: The Dying World (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 12. mars

En oppfølger som i narrativ forstand egentlig er en prequel. Det er hva utvikleren Spiders har servert med Greedfall II: The Dying World, et oppfølgingskapittel som etter flere år med forbedringer i Early Access nå er klar for en fullskala lansering også på konsoller. Igjen utforsker dette kapittelet hvordan Deutan-imperiet opprinnelig befant seg på Uxantis' kyster og fortsatte med å danne en styrke som skulle begrense og underkaste de innfødte i landet.

1348 Ex Voto (PC, PS5) - 12. mars

Hvis du er på jakt etter en annen dyster og mer autentisk representasjon av middelalderens Europa, kan vi henlede oppmerksomheten din på 1348 Ex Voto, et eventyrspill som følger en ung ridder på villspor som legger ut på en brutal reise gjennom Italia for å redde den personen hun har aller mest kjær. Ikke forvent glitrende high-fantasy i denne slitsomme og gjørmete tittelen, som blant annet har Jennifer English som stemmetalent.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) - 13. mars

Capcom har gjort en beundringsverdig jobb med å servere et nytt Monster Hunter-eventyr hvert år i det siste, og etter Wilds fra 2025 har vi nå den neste delen i Stories-serien i 2026, et spill kjent som Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Dette rollespillet følger en Rathalos Rider, og utforsker forholdet som mennesker kan danne med monstre og ser hvordan en helt prøver å forhindre en sjokkerende borgerkrig.

Crimson Desert (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 19. mars

Det som opprinnelig ble hyllet som et svært ambisiøst spill, har siden utviklet seg til å bli en av årets mest etterlengtede titler. Pearl Abyss' Crimson Desert debuterer i mars og byr på et fantastisk og utrolig bredt RPG-eventyr som følger en helt i fantasiriket Pywel, som er bebodd av mennesker, monstre og overnaturlige krefter. Med farer rundt hvert hjørne, vil du ha det som trengs for å skape din egen legende og omfavne din skjebne?

Screamer (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 26. mars

Folkene hos Milestone er tradisjonelt kjent for alt som har med simuleringsracing å gjøre, men de har også erfaring med arkaderacing, noe de kommer til å utnytte ytterligere med Screamer, som snart kommer. Dette anime-inspirerte racerspillet tar oss med til en fiktiv dystopisk verden der hver eneste karakter er ute på veien på jakt etter ære eller hevn, og der hver eneste bil er et våpen som er ment for ødeleggelse.

Life is Strange: Reunion (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 26. mars

Det siste kapittelet i Square Enix' elskede eventyrserie med mange fortellinger debuterer i slutten av mars, og byr på en historie som ser ut til å avslutte den pågående sagaen om to av de mest kjente hovedpersonene. Max Caulfield er tilbake i førersetet i denne etterlengtede delen, der hun får selskap av den tilbakevendte Chloe Price, som begge prøver å finne ut hvordan sistnevnte har havnet tilbake i Max' liv, samtidig som de jakter på de ansvarlige for en svært ødeleggende brann.

Mega Man Star Force: Legacy Collection (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch) - 27. mars

Med så mange nostalgiske spillsamlinger som gjør sin ankomst i disse dager og viser seg å være store suksesser blant fansen, føltes det helt naturlig å avslutte denne månedens GTLF med å sette søkelyset på Mega Man Star Force: Legacy Collection. Denne pakken, som kommer til alle plattformer, samler alle de sju spillene i Mega Man Star Force-serien i en uunnværlig helhet som bør stille sulten til selv de mest glupske arkade- og retrospillere.

Det var alt for denne månedens GTLF. Husk å komme tilbake om noen uker, når vi ser nærmere på hva april 2026 har i vente for videospillfans over hele verden.