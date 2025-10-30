Spill å se etter - november 2025

HQ

2025 er nesten tilbakelagt. Det har vært et travelt år og en enda travlere høst, og før vi alle kan begynne å slappe av og omfavne julestemningen i desember, er det en siste hektisk måned igjen å komme seg gjennom, og november har virkelig noen spennende alternativer i vente. Enten du er en AAA- eller indie-elsker, en fan av action, strategi, racing, plattformspill, rollespill eller sport, så har denne måneden noe for deg, så la oss ikke kaste bort mer tid og sette i gang med den nest siste utgaven av Games To Look For i 2025.

Football Manager 26 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, iOS, Android) - 4. november

Etter et år borte på grunn av uventet turbulens, er Sports Interactive tilbake ved roret i Football Manager -serien for et nytt kapittel som er bygget på en ny motor og har store ambisjoner om å løfte serien betydelig. Med den mest komplekse kampdagsopplevelsen til dags dato og med hele Premier League i ryggen, ser Football Manager 2026 ut til å bli et must for sportsfans i november.

Europa Universalis V (PC) - 4. november

Den kanskje mest komplekse og ambisiøse grand strategy-serien gjennom tidene er tilbake i en ny utgave som ber spillerne om å kjempe, handle og drive diplomati gjennom fem århundrer for å skape det største imperiet noensinne i løpet av fem århundrer. Dette spillet byr på hele Europa som skal erobres og styres, og er for fans som setter pris på en enorm detaljrikdom som få andre spill kan måle seg med.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Switch 2) - 6. november

Denne høsten har blitt en flott periode for Nintendo Switch 2 eiere, med en rekke spennende spill som gjør sin ankomst. Det neste store blir det siste kapittelet i The Legend of Zelda Musuo-serien fra Koei Tecmo, med dette kjent som Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Dette spillet vil by på ulike spillbare karakterer, vil dra nytte av den kraftigere maskinvaren til Switch 2, og vil fortelle en del av den større historien som ennå ikke er utforsket.

Possessor(s) (PC, PS5) - 11. november

Utvikleren Heart Machine har hatt et ganske utfordrende 2025, men håper å komme tilbake på sporet denne måneden med Possessor(s). Dette er et fartsfylt action-side-scroller-spill som er inspirert av plattformkrigere, og det handler om en ung helt som slår seg sammen med en demon for å unnslippe en sammenkoblet by som er overkjørt av interdimensjonale grusomheter.

Lumines Arise (PC, PS5) - 11. november

Puslespillfans har en god grunn til å glede seg denne måneden, for Enhance er tilbake med neste kapittel i Lumines -serien. Den rytmiske og fargerike puslespillserien fra teamet bak Tetris: Effect er tilbake med Lumines Arise, en visuelt imponerende og enormt engasjerende tittel som handler om å oppnå høyest mulig poengsum samtidig som du spiller til et smittende lydspor.

Winter Burrow (PC, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 12. november

Pine Creek Games' Winter Burrow er et koselig overlevelsesspill i skogen som har en helt annen stemning enn Lumines Arise, og som følger en mus som vender tilbake til barndomshjemmet sitt med den hensikt å fikse opp boligen og bringe den tilbake til sin fordums prakt. I et snødekt bakteppe har dette spillet rudimentære overlevelsesmekanikker å overvinne, det være seg kroppstemperatur eller sult, men hovedvekten ligger på restaureringen av trestumphjemmet.

Anno 117: Pax Romana (PC, PS5, Xbox Series) - 13. november

Nok et massivt strategispill for fans av sjangeren. Ubisoft Mainz er klar til å utvide Anno -serien med en tilbakevending til en mye mer historisk epoke. Anno 117: Pax Romana bytter ut den industrielle revolusjonen med Romerriket, for en opplevelse som handler om å bygge opp en fungerende og blomstrende romersk by på en isolert øy, med alle de prøvelser og trengsler det innebærer.

Inazuma Eleven: Victory Road (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Android, iOS) - 13. november

Fans har ventet veldig, veldig lenge på dette spillet, men endelig er det på tide at Level5 Inc.s Inazuma Eleven: Victory Road gjør sin ankomst. Denne utgaven av karaktersamlingen og fotballsimulerings-RPG-serien har med seg over 5400 spillere fra fortiden, som spillerne kan samle og trene opp for å skape det beste og mest kapable fotballaget som mulig. Spillet er designet med et enormt fokus på spillerens handlingsrom, og er fullpakket med sanntidsfotball, turbasert strategi og morsomme minispill.

Assetto Corsa Rally (PC) - 13. november

Etter kollapsen av EA Sports WRC, er fans av simulert rally uten tvil på utkikk etter det neste store prosjektet som kan passe inn i denne videospillnisjen. Folkene bak Assetto Corsa Competizione er tilbake med en ny tittel med fokus på rally, kjent som Assetto Corsa Rally, som i første omgang vil debutere som en Early Access-tittel med en brøkdel av det totale tilgjengelige innholdet, men med en mer komplett smakebit av simuleringsfysikken og motoren som utgjør kjernen i opplevelsen.

Where Winds Meet (PC, PS5, Android, iOS) - 14. november

Everstone Studios Where Winds Meet er et Wuxia action-eventyrrollespill i en åpen verden som utspiller seg i det gamle Kina på 900-tallet, og av noen betraktes som en kinesisk folklorelignende versjon av Ghost of Tsushima. Spillet handler om en ung sverdmester, og er en historie om å oppdage sin egen identitet ved å la vinden vise vei og bære reisen fremover.

Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 14. november

Utvilsomt månedens mest profilerte lansering. Call of Duty vender tilbake med et nytt Black Ops kapittel som bringer tilbake noen kjente og ikoniske karakterer og tar handlingen til en nær fremtid for en kompleks og kronglete historie som bruker en enda raskere og mer presis form for Omnimovement -bevegelsesteknikken som ble introdusert i Black Ops 6. I et nøtteskall, forvent en prangende kampanje, intens rundebasert Zombies, og spennende flerspiller på nettet.

Escape from Tarkov (PC) - 15. november

Du er sannsynligvis allerede veldig klar over dette spillet, siden det siden det kom i sin Early Access-tilstand ble en hit-sensasjon over hele verden. Det dukker opp i denne månedens GTLF da Escape from Tarkov endelig er klar til å utvikle seg til sin 1.0-tilstand og lanseres fullt ut. Denne versjonen av spillet vil dra nytte av de mer enn 400 oppdateringene som har blitt introdusert siden den opprinnelige lanseringen sommeren 2017.

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 18. november

Folkene i Purple Lamp har blitt kjent for sine SpongeBob SquarePants -plattformspill opp gjennom årene, og i november vil de videreføre denne arven med det etterlengtede Titans of the Tide. I dette spennende spillet får SpongeBob og Patrick i oppgave å prøve å redde Bikini Bottom ved å sette en stopper for en krig mellom King Neptune og Flying Dutchman.

Marvel's Deadpool VR (Quest 3) - 18. november

Det er ikke ofte vi setter søkelyset på spill i virtuell virkelighet, men det kommende Marvel's Deadpool VR er definitivt verdig en plass i denne utgaven av GTLF. Førstepersonseventyret setter spillerne i skoene til Merc with a Mouth, og ser den beryktede antihelten løpe, skyte og skjære i stykker fiender i intens og spennende action som er designet for å være svært oppslukende.

Moonlighter 2: The Endless Vault (PC) - 19. november

Den etterlengtede oppfølgeren fra Digital Sun kommer i en Early Access-tilstand i november, og bringer med seg en ny variant av Moonlighter -formelen. I Moonlighter 2: The Endless Vault må spillerne nok en gang leve et dobbeltliv som eventyrer og handelsmann, der målet er å plyndre skinnende skatter og deretter selge dem for å tjene penger som kan brukes til å utvide og utvide hjemsamfunnet ditt.

Kirby Air Riders (Switch 2) - 20. november

Enda en massiv Switch 2 -eksklusiv i november. Kirby Air Riders er den nyeste tittelen fra den legendariske japanske utvikleren Masahiro Sakurai, og det er en slags finurlig blanding av en gokartracer og et partyspill, der spillerne kan kappkjøre eller kjempe i en rekke intense kamper i et bredt spekter av spillmoduser og alternativer.

Project Motor Racing (PC, PS5, Xbox Series) - 25. november

Den nest siste tittelen på denne månedens GTLF er nok et simuleringsracingspill, denne gangen fra Straight4 Studios. Etter en pause er Project Motor Racing tilbake med et etterlengtet neste kapittel som ser ut til å kombinere lidenskapen, skjønnheten og intensiteten i motorsport med en stor samling kjøretøy og berømte baner fra hele verden.

Terminator 2D: No Fate (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 26. november

Hvorfor se Terminator 2: Judgement Day når du kan spille den? Det er riktignok et motstridende utsagn, siden det er en utmerket film, men vi er åpne for alternativer, og det er nettopp det Bitmap Bureau har i vente med Terminator 2D: No Fate, et spill som blander ikoniske scener fra filmen med originale scenarier og flere avslutninger. Med en pikselert retrostemning ser dette ut til å bli et must for fans av sideskrollende plattformspill.

Det gjør det, nok en GTLF er i bøkene. Husk å komme tilbake om noen uker, hvor vi tar en titt på en håndfull spill som gjør sin ankomst i den siste måneden av 2025 i desemberutgaven av GTLF.