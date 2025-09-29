Spill å se etter - oktober 2025

HQ

Oktober er ofte den travleste, eller en av de travleste månedene i videospillkalenderen, ettersom ulike utviklere og utgivere ønsker å lansere i de beste ukene og månedene før høytiden. For dette formål, som forventet, ser oktober ut til å bli en behemoth også i år, og med mye å komme gjennom, la oss starte den kommende månedens Games To Look For.

Ghost of Yotei (PS5) - 2. oktober

Måneden starter med en av de største nylanseringene. Sucker Punch er tilbake med oppfølgeren til Ghost of Tsushima, et actioneventyrspill som finner sted flere hundre år etter det opprinnelige spillet, og som følger heltinnen Atsu i hennes forsøk på å hevne seg på de samme monstrene som brutalt myrdet familien hennes. For PlayStation 5-eiere ser dette ut til å bli et eksklusivt spill man ikke må gå glipp av.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch) - 2. oktober

Det er ikke en nyinnspilling, og heller ikke en remaster, men når Nintendo porterer to av sine beste og mest elskede 3D-plattformspill gjennom tidene til Switch -familien, kan du ikke annet enn å følge med. Jepp, begge Super Mario Galaxy -spillene lanseres på hybridsystemene, og bringer med seg et eventyr som er visuelt og teknisk forbedret.

Digimon Story Time Stranger (PC, PS5, Xbox Series) - 3. oktober

Flytt deg over Pokémon, Digimon ønsker å stjele monsterkamp-tittelen i oktober. Digimon Story Time Stranger er et spill som vil forsøke å løse mysteriet om verdens sammenbrudd, samtidig som det fremdeles byr på den elskede og actionfylte monstertamingen og kampmekanikken som fansen elsker, alt i et turbasert format.

King of Meat (PC, PS5, Xbox Series) - 7. oktober

Nestemann ut er et herlig kaotisk action-plattformspill der en gruppe spillere konkurrerer i et hensynsløst gameshow-lignende miljø. King of Meat er et flerspillerprosjekt som er laget for å ligne et fantasifullt Takeshi's Castle, et spill der spillerne konkurrerer om å øke sin berømmelse ved å overleve og overvinne djevelske nivåer laget av utviklere og fellesskapet.

Yooka-Replaylee (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 9. oktober

Vi har allerede hatt ett tilbakevendende 3D-plattformspill, og nå har vi et nytt. Riktignok er Yooka-Replaylee litt annerledes enn Super Mario Galaxy, ettersom dette er en nyinnspilling med nye mekanikker, funksjoner, innhold og nivåer, alt for å forbedre og utvikle det elskede spillet som fremstår som en moderne 3D-plattformklassiker.

Little Nightmares 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 10. oktober

Den skumle sesongen ville ikke føles den samme uten minst ett uhyggelig videospill. Denne oktobermåneden er preget av stor mangel på skrekktitler, og derfor er det så spennende at Supermassive Games dukker opp med neste kapittel i Little Nightmares -serien. Atmosfærisk, uhyggelig, skummel og urovekkende plattformspill står på menyen i denne tredje delen av den populære serien.

Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series) - 10. oktober

Kanskje månedens største spill. EA og Battlefield Studios vil kjempe om tittelen som årets beste FPS-spill med denne fantastiske tilbakekomsten for serien, som byr på en eksplosiv kampanje, en Portal -modus med fellesskap, intens Battle Royale og kaotisk og ødeleggende flerspiller på nett. Nok et spill du ikke må gå glipp av i oktober? Absolutt.

Pokémon Legends: Z-A (Switch, Switch 2) - 16. oktober

Digimon har konkurranse i oktober, da Game Freak vender tilbake til Pokémon Legends -serien med den moderne æraen Z-A. Dette spillet forlater den avslappende villmarken i det gamle Sinnoh for i stedet å fokusere helt og holdent på det travle Lumiose City, et sted proppfullt av lommemonster og spennende muligheter til å kjempe.

Keeper (PC, Xbox Series) - 17. oktober

Double Fine har vært ganske stille i det siste, og det er på grunn av dette at Keeper er et så spennende premiss. Dette spillet handler om å bli et vandrende og følende fyrtårn som får i oppgave å reise hinsides forståelsens rike på en hjertevarmende tur sammen med en fargerik og fantastisk sjøfugl.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 21. oktober

Vi har ventet lenge, men nå er det endelig tid for å oppleve Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Etter mange års utvikling under ledelse av forskjellige utviklere, er den etterlengtede oppfølgeren her og klar til å ta oss med inn i en overnaturlig verden der vampyrklaner kjemper om kontrollen. Som en nylig oppvåknet vampyrdetektiv, fremmed for denne verdenen, er målet å fortsette å etterforske en kald sak som har forblitt uløst det siste århundret.

Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series) - 21. oktober

Ninjaenes år fortsetter, denne gangen med et helt nytt og spennende kapittel i Ninja Gaiden -serien. I denne fjerde delen av serien er ikke bare Ryu Hayabusa en spillbar hovedperson, men også Yakumo, et ungt, talentfullt vidunderbarn som må skjære seg gjennom horder av kybernetiske ninjaer og overnaturlige monstre for å redde Tokyo i en nær fremtid fra ødeleggelse.

Painkiller (PC, PS5, Xbox Series) - 21. oktober

Leter du fortsatt etter noe som kan tilfredsstille appetitten din etter Doom: The Dark Ages tidligere i år? I så fall kan Painkiller være det perfekte valget, for dette er et dystert og voldelig kooperativt flerspiller-actionspill som handler om å drepe demoner og monstre mens du er fanget i Purgatory.

Jurassic World Evolution 3 (PC, PS5, Xbox Series) - 21. oktober

Det har vært et godt år for dinosaurfans, ettersom sommeren ble overskygget av Jurassic World: Rebirth, og i høst følger vi opp med det tredje kapittelet i Frontier Developments' Jurassic World Evolution -serie. Som vanlig handler det om å oppdra og pleie dinoer i fantastiske og visuelt imponerende turistparker over hele verden.

Dispatch (PC, PS5) - 22. oktober

Leter du etter en ny superhelthistorie å følge med på? Dispatch bør stå på listen din. Dette er et superhelt-komediespill på arbeidsplassen der hvert eneste valg du tar i denne narrativt tunge historien, har betydning. Hvordan leder du teamet, hvem sender du på hvert oppdrag, hvordan overvinner du turbulente politiske forhold... Dispatch setter søkelyset på de mindre kjente delene av det å være superhelt, samtidig som det byr på masse action.

Wreckreation (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 28. oktober

I et år spekket med kartracere er det faktisk litt hyggelig å se et racingspill som er litt annerledes. Wreckreation er ute etter å kanalisere Burnout, men med mer brukergenerert innhold. Tenk høyoktanløp, episke krasj, og alt på fantastiske og ekstravagante baner laget av fellesskapet. Hva mer kan du ønske deg?

The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 29. oktober

Obsidian ser ut til å avslutte et av sine sterkeste år noensinne, som etter Avowed og Grounded 2, nå serverer utvikleren The Outer Worlds 2, oppfølgingskapittelet til det episke sci-fi RPG. Vi tar oss tilbake til stjernene for å leve vårt beste liv i et bedriftsstyrt kosmos, og kan forvente sære karakterer og dialog, dyp og kompleks progresjon, og alt i en fantastisk og minneverdig verden.

Arc Raiders (PC, PS5, Xbox Series) - 30. oktober

Battlefield 6 lanseres kanskje i oktober, men det gjør også Arc Raiders. Hva er forbindelsen, spør du? Utvikleren Embark Studios består av flere DICE -veteraner, og de bruker kunnskapen de har tilegnet seg ved å jobbe med Battlefield i årevis til å skape et nytt flerspiller- og utvinningseventyr, der målet er å beseire motspillere og overleve lenge nok til å unnslippe, alt i en dødelig, men vakker verden.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 30. oktober

Erdrick Trilogy nærmer seg slutten med sitt første og andre kapittel. Jepp, så sprøtt som det kan høres ut, det originale og oppfølgingseventyret, som nå får HD-2D-behandlingen av Square Enix, er teknisk sett det andre og tredje kapittelet i den bredere historien, og derfor blir de oppdatert etter Dragon Quest III.

Mina the Hollower (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 31. oktober

Folkene bak Shovel Knight er klare til å servere sitt neste prosjekt på årets skumleste dag. Selv om Mina the Hollower kan ha noen gotiske og mørkere vibber, er dette ikke et fullverdig skrekkspill, men snarere et actioneventyr som bruker utviklerens berømte pikselkunstretning, alt for å levere et spill der målet er å redde en forbannet øy fra ødeleggelse.

Og det var det. En travel oktober er i bøkene. Husk å komme tilbake om en måneds tid for å se hva november 2025 har i vente for videospillfans.