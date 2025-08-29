Spill å se etter - september 2025

HQ

Sommeren er i praksis over. Gamescom har vært og gått. Det er den tiden på året da alle gamere legger seg ned og forbereder seg på en orkan av nye lanseringer og prosjekter som kommer nesten ukentlig frem til slutten av november. Jepp, høsten er her. For å starte ting, har vi september å komme oss gjennom, og i år er måneden fullpakket med lovende titler, så la oss ikke kaste bort mer tid, her er det kommende Games To Look For.

Metal Eden (PC, PS5, Xbox Series) - 2. september

Til å begynne med har vi den adrenalinfylte sci-fi FPS, Metal Eden. I dette spillet handler alt om å løpe og skyte, og skyte bort horder av maskinfiender ved hjelp av et bredt utvalg av kraftige våpen og verktøy. Med flytende og raske bevegelser, en rekke evner å mestre og tonnevis av unike fiender å overvinne, er Metal Eden en flott måte å få blodet til å pumpe på i september.

Hell is Us (PC, PS5, Xbox Series) - 4. september

Neste ut er Rogue Factors etterlengtede tredjepersons actioneventyrspill. Hell is Us utspiller seg i en merkelig verden som har blitt revet fra hverandre av en hensynsløs borgerkrig. Spilleren må utforske og overleve ved hjelp av intense nærkamper, og underveis oppdage de rystende sannhetene i denne halvåpne verdenen. Hell is Us er designet for å være oppslukende, uten kart, kompass eller oppdragsmarkører, og har som mål å være en unik opplevelse.

Indiana Jones og den store sirkelen: The Order of Giants (PC, PS5, Xbox Series) - 4. september

Etter den vellykkede lanseringen i slutten av 2024 tok det ikke lang tid før fansen ba om at MachineGames vendte tilbake til verdenen til Indiana Jones for et nytt eventyr. Det er det vi får i september når The Order of Giants DLC kommer til The Great Circle. Dette blir den første DLC-en til spillet, og Indy blir bedt om å løse et eldgammelt mysterium under byen Roma, der han vil møte nye venner, hensynsløse fiender og utallige ekstra gåter.

Hollow Knight: Silksong (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 4. september

Team Cherrys indie Metroidvania-oppfølger har på en eller annen måte blitt en av de mest etterlengtede titlene gjennom tidene. I mange år har vi ventet på Hollow Knight: Silksong, og den gode nyheten er at det er nærmere enn det er lenger unna. Oppfølgeren til den elskede tittelen vil bringe tilbake den lille helten og se dem utforske et hjemsøkt kongerike med sikte på å klatre fra dypet til høyden, alt mens du plattform og beseirer horder av fiender og sjefer underveis.

Cronos: The New Dawn (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 5. september

For å forberede oss på den forestående skumle sesongen serverer utvikleren Bloober Team et splitter nytt eventyr som tar oss med inn i en retroinspirert fremtid. Cronos: The New Dawn tar oss med til Øst-Europa for å bli en reisende som får i oppgave å lete etter tidsrevner som gjør det mulig for dem å vende tilbake til 1980-tallets Polen. Det er imidlertid aldri så lett, for veien hjem er full av dødelige fiender som kan slå seg sammen og bli til enda større trusler og problemer.

Daemon X Machina: Titanic Scion (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 5. september

Det siste kapittelet i den elskede Daemon X Machina -serien. Dette kommende prosjektet, kjent som Titanic Scion, vil be spillerne om å ikle seg sin egen svært tilpassbare Arsenal -drakt, alt for å skyte ned og skjære opp flere farlige trusler som streifer rundt i landet og himmelen. Spillet er den ultimate actionopplevelsen, og vil til og med støtte bredt samarbeid og har en rekke spillmoduser å velge mellom.

Everybody's Golf: Hot Shots (PC, PS5, Switch) - 5. september

Det er tid for par-tee! Everybody's Golf-serien kommer tilbake i september med et nytt kapittel som handler om å nyte golf på en mer munter måte. Med en rekke unike karakterer å ta med seg ut på banen, og flere spillbare steder å velge mellom, enten det er online eller offline i single- eller flerspillermodus, er dette et spill å følge med på for alle som liker å slå golf.

NBA 2K26 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 5. september

September betyr vanligvis at de forskjellige sportsligaene rundt om i verden enten nettopp har startet eller snart vil begynne, så hvorfor ikke få et hopp på basketballaksjonen med den nye NBA 2K26? Årets kapittel i den langvarige serien vil by på en oppgradert versjon av modusene MyCareer, MyNBA og MyTeam, samtidig som den bygger på dette med en håndfull tillegg i form av The W og The City.

Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series) - 12. september

Gjør deg klar for en måned med kaos, når Borderlands 4 kommer og ser ut til å tilby en intens plyndrings- og skyteopplevelse som ingen andre. Det neste kapittelet i den elskede serien tar oss med til planeten Kairos, hvor vi skal ikle oss en rekke nye Vault Hunters som har fått i oppgave å befri landet fra en rekke tyranniske skurker. Med forbedret grafikk, en ny vri på nivå- og verdensdesign, utallige nye våpen å plyndre og bruke, og tonnevis av fiender å tygge seg gjennom, vil du ikke gå glipp av dette.

Lego Voyagers (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch) - 15. september

Lego Voyagers er et herlig samarbeidseventyr for to spillere som handler om vennskap, fra skaperne av det herlige Lego Builder's Journey. Målet her er at et par skal samarbeide om å redde et forlatt romskip ved hjelp av ulike byggeteknikker, med det endelige målet å unnslippe og begi seg ut på en reise uten like i kosmos. Med en nydelig og klossete art direction og et sjarmerende tema, er dette ideelt for alle fans som er ute etter en avslappende samarbeidsopplevelse i sommer.

Skate [Tidlig tilgang] (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 16. september

Det er endelig på tide å gå til San Vansterdam. EA og Full Circle har avslørt at Skate vil debutere i en Early Access-form så snart som 16. september, og på denne dagen kan vi forvente å kunne hoppe inn på den urbane lekeplassen for å flippe og lure, mens vi omfavner chill vibes, alt helt gratis. Jepp, Skate er nesten klar til å komme tilbake, og ærlig talt kan det ikke komme før.

Dying Light: The Beast (PC, PS5, Xbox Series) - 19. september

Det som en gang var en utvidelse som siden har utviklet seg til et fullverdig spinoff-spill, Dying Light: The Beast, setter spillerne i skoene til Kyle Crane, en postapokalyptisk overlevende som etter å ha gjennomgått en brutal og krevende serie med menneskelige eksperimenter, finner seg selv i å ha både menneske- og zombie-DNA. Spillet handler om å kontrollere ditt indre beist, og om å hevne deg på mannen som har gjort deg urett.

Silent Hill f (PC, PS5, Xbox Series) - 25. september

Konami og NeoBards Entertainment fortsetter forberedelsene til den uhyggelige sesongen, og tar oss med tilbake til Silent Hill for et nytt kapittel som foregår i en bortgjemt japansk by. Silent Hill f dreier seg om den unge Hinako, som etter at hjembyen hennes er oppslukt av en uhyggelig tåke, får i oppgave å overleve og overvinne en samling av redsler og skremmende monstre som nå strør rundt seg i landet.

Sonic Racing: CrossWorlds (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 25. september

Kartracerens år fortsetter. Etter Mario Kart World og i forkant av ankomsten av Kirby Air Riders, har Sega et alternativ som vil gjelde for et mye større publikum av spillere. Den elskede Sonic Racing -serien er tilbake med et franchise-mashing-kapittel kalt CrossWorlds, der den hektiske bilactionen vil ta Blue Blur og vennene hans inn i fjerne riker inspirert av berømte Sega- og underholdnings IP-er.

EA Sports FC 26 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 26. september

Nok et stort sportsspill som debuterer i september. Denne gangen bytter vi ut banen med fotballbanen for å oppleve det neste kapittelet i EA Sports FC -serien. 2026-versjonen vil prøve å riste om på ting ved å tilby en overhalt spillopplevelse, kombinert med en forbedret Manager -modus, nye Archetypes å mestre og utallige oppdateringer for å gjenspeile det nåværende spillet.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 30. september

Det episke eventyret vender tilbake. Det elskede Final Fantasy Tactics får endelig den oppdaterte versjonen som så mange fans har bedt om i årevis. The Ivalice Chronicles tar den episke originalen og oppdaterer den med forbedret grafikk og ytelse, ytterligere forbedret med ekstra stemmeskuespill, bedre lokalisering, forbedret kamp, og alt sammen samtidig som det gir en måte å oppleve spillet slik det opprinnelig var ment med en klassisk modus også.

Lego Party (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 30. september

Flytt deg over Mario Party, en ny mursteinutfordrer er her for å ta over. Lego Party er et vel ... festspill som ser spillerne konkurrere i over 60 minispill som lover å inneholde ikonisk Lego-humor for en gruppe å glede seg over enten lokalt eller online. Det loves også omfattende tilpasningsmuligheter og en rekke temaland, blant annet Ninjago, Pirate, Space og Theme Park, og dette er en flott måte å komme sammen og ha det gøy på når kveldene nærmer seg.

Nicktoons & the Dice of Destiny (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 30. september

Et toppstyrt action-RPG med ulike Nickelodeon-legender? Vi er med. Nicktoons & the Dice of Destiny er et fantasieventyr der SvampeBob, Katara, Leonardo, Timmy Turner og andre Nick-helter går sammen for å delta i actionkamper i sanntid i et forsøk på å redde verden. Med et bredt utvalg av biomer inspirert av disse Nick-verdenene og en rekke karakterklasser å mestre, er dette spillet ideelt for fans som ser frem til et lett eventyr alene eller sammen med venner denne høsten.

Det var det. Det har vært en vanvittig september, og oktober blir uten tvil like travel. Bli med oss om en måneds tid for å se hva den hektiske høsten vil fortsette å by på for gamere over hele verden.