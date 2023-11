Spill de to første timene av Baldur's Gate III gratis på PS Plus

HQ

Ultimate GOTY på Golden Joystick Awards, nominert til Årets spill på The Game Awards, perfekt score i de fleste anmeldelser (inkludert vår) og millioner av takknemlige spillere vitner om kvaliteten på Baldur's Gate III. Et spill som spillere ikke må gå glipp av på PC, Xbox (når plattformutgivelsen kunngjøres på TGA) og PlayStation 5, der det nå er tilgjengelig digitalt (og fysisk forhåndsbestilling ). Men hvis du ennå ikke har stiftet bekjentskap med Larians mesterverk, kan du nå spille de to første timene gratis hvis du allerede er PlayStation Plus Premium-medlem..

Som du sikkert vet, gir det høyeste nivået i Sonys abonnementstjeneste deg mulighet til å spille tidsbegrensede versjoner av de nyeste utgivelsene på konsollen. Fra og med i morges er både Baldur's Gate III (to timers spilling) og The Lord of the Rings: Gollum (én times prøveperiode) tilgjengelig på PS Plus Premium. I dette tilfellet kommer jeg til å være forutinntatt, og hvis du bare har tid i livet til å prøve ett av dem... bør du velge Larians RPG.