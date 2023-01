Spillene vi gleder oss til i januar

HQ

Nok et år er offisielt overstått, og vi kan nå se fremover mot nye og forhåpentligvis fantastiske spillutgivelser i 2023 også. Allerede i januar får vi ganske mye snadder. Dette er en måned for fans av japanske spill, ettersom vi blant annet får One Piece Odyssey, som er en open world-tolkning av den berømte manga- og anime-serien av samme navn. I tillegg kommer Persona 4 Golden og Persona 3 Portable til flere plattformer, samt Fire Emblem Engage som kommer til Switch.

Forspoken kommer også omsider 24. januar, en tittel som har blitt utsatt mange ganger, men som endelig er klar. faktisk er det allerede en demo på PlayStation 5 som du kan sjekke ut mens du venter på lanseringen.

Hvis du ikke fikk nok skrekk i verdensrommet med The Callisto Protocol, så er EA Motive også endelig klare med Dead Space Remake, som er, som navnet antyder, en komplett remake av det originale spillet, med en rekke strukturelle oppgraderinger som blant annet gjør at hele spillets romstasjon kan utforskes mer fritt.

Vi har også endelig fått en dato for det spennende Season: A Letter to the Future, som kommer i slutten av måneden, og som byr på et helt spesielt eventyr. Alt i alt er det ikke akkurat en måned hvor det ikke er rom for å ta et pust i bakken, men i forhold til hvordan januar vanligvis kan være på spillfronten, er det mer enn vanlig å bryne seg på.

One Piece Odyssey (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 13. januar



A Space for the Unbound (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 19. januar



Persona 4 Golden (Switch, PC, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One) - 19. januar



Persona 3 Portable (Switch, PC, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One) - 19. januar



Fire Emblem Engage (Switch) - 20. januar



Forspoken (PS5, PC) - 24. januar



Warlander (PC) - 24. januar



OddBallers (PS4, Xbox One, Switch, PC) - 26. januar



Dead Space (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 27. januar



Season: A letter to the future (PS5, PC) - 31. januar



Superfuse (PC) - 31. januar



