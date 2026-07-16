Spillere blir stående i stikken når fysiske spill blir lagt på hyllen

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Jeg liker digitale spill og har alltid likt dem. Bekvemmeligheten er uovertruffen (både når det gjelder å kjøpe og bruke dem), og i dag kjøper jeg sjelden noe i fysisk form. I tillegg kommer miljøaspektet.

Jeg vet at noen prøver å hevde at servere har en miljøkostnad – noe som er sant – men dette kan aldri sammenlignes med å presse en plate, produsere et plastetui, trykke et papiromslag, pakke det hele inn i enda et lag med plast, frakte det til havnen, laste det om bord på et skip, seile skipet halvveis rundt jorden, losse det fra skipet og få spillet fraktet med lastebil over hele Europa for å nå sentrallager og deretter butikkene. Der vil det så ligge i et lager eller på en butikkhylle – mens du bestiller spillet (som igjen må pakkes om og transporteres med lastebil) eller drar til butikken selv for å kjøpe det.

Spillmiljøet har ikke akkurat vært begeistret for Sonys beslutning om å avvikle fysiske utgaver. Men det står mer på spill enn bare nostalgi.

Det er ikke engang i nærheten av å være kostnadseffektivt – spesielt siden spillet uansett vil koble seg til internett og, i noen tilfeller, laste ned hele spillet eller minst ti gigabyte med oppdateringer. Kort sagt, jeg liker digitale spill. Det føles som fremtiden.

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Når det er sagt, finnes det problemer. Hvis fysiske spill forsvinner, vil det ikke lenger være noen priskonkurranse i det hele tatt. Hvis du ikke vil betale PS Store-prisen for « 007 First Light (jeg bruker PlayStation som eksempel fordi de har bekreftet dødsstøtet for fysiske spill – jeg mistenker at det samme vil gjelde for Microsoft), kan du bestille det fra andre forhandlere til en lavere pris. Da vil du også ha et fysisk eksemplar som du enkelt kan låne ut til en venn og, når han er ferdig, selge videre.

Vil du helst betale mer (med færre rettigheter) eller mindre (med flere rettigheter) når du for eksempel kjøper 007 First Light?

Og det er her jeg mener hovedproblemet ligger. Spill vil snart bli latterlig dyre og må spilles på latterlig dyre konsoller. Vi snakker om en luksushobby der konsollene sannsynligvis vil koste rundt 1000 dollar, og spillene nesten 100 dollar hver. I tillegg trenger du også et eller annet abonnement, og så er det alle live-tjenestene du må punge ut for bare for å kunne bruke spillet slik det er ment.

Det føles egentlig ikke gjennomførbart. Videospill har alltid vært preget av enkelhet, en lav inngangsbarriere og rimelig kraftig maskinvare som utviklerne deretter optimaliserer spillene for til det absurde. Du kjøper spillene, og kan deretter låne dem ut til venner eller selge dem til noen. Men ingenting av dette vil trolig prege neste generasjon.

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Dagene da vi pleide å bytte spill på skolegården er for lengst forbi, men ikke fordi det er det kundene ønsker – tvert imot.

Et argument mot digitale spill har alltid vært at de er dyre, noe som er vanskelig å benekte. Til tross for at alle mellomleddene er kuttet ut – og kostnadene for materialer, produksjon og transport er eliminert, for ikke å nevne at forhandleren naturligvis ønsker å tjene penger på salget – har disse spillene vært billigere enn sine digitale motstykker. Dessuten har prisene en tendens til å falle enda mer hvis spillene det er snakk om ikke har vært store suksesser. Det er rimelig å anta at digitale spill ikke kan være billigere enn alle fysiske butikker i verden, men dessverre har de ikke vært billigere enn noen av dem – og det er åpenbart vanskeligere å rettferdiggjøre.

Men det blir enda verre, for som jeg sa, kan man ikke videreselge digitale spill, noe som kanskje er rimelig med tanke på at vi egentlig ikke eier dem i det hele tatt. Vi betaler full pris, men selskapene kan ta spillene fra oss når de måtte ønske det. Vi har selv gått med på dette når vi kjøper digitalt. Og dette er ikke bare et verst tenkelig scenario; det er en helt reell virkelighet – det skjer allerede at vi mister tilgangen til spill og filmer vi har kjøpt digitalt. Det er svært sannsynlig at mange av spillene du eier ikke vil kunne spilles om tjue år på grunn av rettighetskonflikter, nedleggelse av servere som hindrer deg i å laste ned spillene, og lignende problemer.

Alle som kjøpte gamle spill den gang, sitter nå på en gullgruve, ettersom retrospill er utrolig verdifulle. Dagens spillere «eier» bare digitale spill som ikke er verdt en krone.

Spesielt GOG, men også Steam, tilbyr utmerkede løsninger som sikrer at du kan beholde og fortsette å spille spillene dine selv om plattformene skulle bli lagt ned, men det finnes ingenting av den typen for konsoller. For Sony-spillere er problemet med en helt digital fremtid det største av alle, ettersom Microsoft i det minste har tatt noen skritt for å avhjelpe problemet, og Xbox Series S/X kan spille spill fra alle tidligere generasjoner, selv om dette langt fra er fullstendig. Dessuten vil det snart være mulig å konvertere diskene dine til digitale versjoner, slik at du kan fortsette å spille dem i fremtiden. Men hvis Xbox-serverne legges ned, vil Xbox-spillere sannsynligvis havne i en skikkelig knipe uansett.

Hvis du spiller på PlayStation 5, er det riktignok støtte for PlayStation 4-spill, men det er alt. Du må ganske enkelt glemme alt du eier fra PlayStation, PlayStation 2 og PlayStation 3. Uten en diskstasjon vil disse spillene uansett ikke kjøre, og det er ingen bakoverkompatibilitet. En helt digital PlayStation 6 ville derfor halvere PlayStationens levetid, med de samme problemene som Xbox, nemlig dårlig beskyttelse mot serveravstengninger (dette er ikke bare skremselspropaganda – se hva som har skjedd med Nintendo 3DS, PS Vita, PlayStation 3 eller Xbox 360). Videre er det fenomenet at visse spill rett og slett ikke vil fungere uten en stabil internettforbindelse, selv om dette er mer en sidebemerkning og ikke er spesifikt knyttet til digitale spill.

Fine utgaver som disse, som du faktisk eier og kan gjøre hva du vil med, vil snart ikke være annet enn et minne.

Kort sagt: Det digitale er fremtiden, men jeg er slett ikke overbevist om at det er fremtiden i sin nåværende form. Microsoft og, fremfor alt, Sony presser på for utrolig dyre spill med dårligere vilkår og betingelser og en slags følelse av at vi bare leier spillene våre til full pris. Før de begynner å snakke om å fjerne det eneste alternativet vi har, bør de forklare hvordan de har tenkt å dempe støtet. Vil vi kunne selge spillene våre (noe som er mulig med Nintendos mye omtalte Game Key Cards, som er et utrolig mye bedre alternativ enn ingenting i det hele tatt), låne dem ut til hvem vi vil, vil den betydelig høyere fortjenesten per solgt digitalt spill føre til lavere priser, og hvilke garantier finnes det for at de fortsatt vil fungere i fremtiden?

Få orden på dette ordentlig først. Da kan vi begynne å snakke om å fase ut fysiske spill, og kritikken vil bli betydelig mildere. Slik det er nå, blir vi alle dyttet utfor en klippe, og jeg er veldig takknemlig for at spillmiljøet har reagert så sterkt som det har gjort.