Spilltips i smittevernstiden

Norge er i en av de mest spesielle situasjonene vi har sett i fredstid. Pandemien er et faktum, og beskjeden vi har fått er klar og tydelig: Hold deg hjemme så mye som mulig, og begrens kontakten med andre til et minimum. Dette er selvfølgelig noe vi i Gamereactor støtter og tar del i så godt vi kan.

Mange har plutselig fått langt mer tid hjemme til rådighet enn det de pleier eller hadde planlagt, og enten man er med familie eller bor alene er det nå viktig å aktivisere seg med ulike former for underholdning. Bøker, brettspill, tegneserier, kunst, filmer, TV-serier og lignende er selvfølgelig gode forslag til ting man kan holde på med nå, men her i Gamereactor holder vi selvfølgelig en knapp på spill som en god aktivitet å sysle med i disse dager. Tilgangen på spill er dessuten svært enkel dersom man har internett, og alle spillkonsollene har i dag nettbutikkløsninger hvor man kan kjøpe spille digitalt og komme i gang kort tid senere.

Spørsmålet mange kanskje stiller seg nå er hvilke spill man kan plukke opp. Hva bør jeg gå for hvis jeg vil spille noe med mye historie? Hva hvis jeg skal spille med barna eller familien? Hvilke spill kan gi meg et godt sosialt fellesskap med andre spillere over internett? Hva skal jeg spille basert på den plattformen jeg har tilgjengelig?

For å prøve å gi dere en litt variert oversikt har jeg forsøkt å dele listen inn etter ulike sjangre. Det blir dermed korte stikkord om hvert enkelt spill, men listen gir i hvert fall et utgangspunkt man kan begynne med.

For hele familien

Det er ikke til å stikke under en stol at Nintendo fortsatt er kongen på familiehaugen, men det finnes også andre gode spill som kan by på timevis med moro for hele familien:

Fjorårets kanskje mest sjarmerende spill er Yoshi's Crafted World, et todimensjonalt plattformspill som aldri blir spesielt vanskelig og dermed passer perfekt for den som vil spille noe med de aller yngste. Spillet har en grafisk stil hvor alt ser ut til å være laget av papir, papp og andre kreative materialer, og skaper derfor en kjempesøt og sjarmerende opplevelse. Spillet er best når man er to, så her kan foreldre spille sammen med barna eller la søsken øve seg på søskenkjærlighet i praksis.

Mario Kart-serien har vært iblant oss så lenge at den knapt behøver noen introduksjon. Kjør kappløp med Mario og vennene/fiendene hans, bruk et rikt våpenarsenal for å få et forsprang og gjør alt som står i din makt for å komme i mål. Med Mario Kart 8 Deluxe har du kanskje tidenes beste Mario Kart for hånden, og attpåtil er det moro å spille både over nett og lokalt.

Rocket League (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Hvor moro kan det egentlig være å kombinere fotball og biler? Veldig, viser det seg, i hvert fall hvis man spiller Rocket League. Sensasjonen er fortsatt en god flerspillerslager som passer for hele familien, og byr på flerspiller både lokalt og på nett. Har du aldri kjent på euforien over å lobbe en gigantisk ball inn i mål ved hjelp av en rakettdrevet bil, er tiden overmoden for å teste Rocket League.

Rayman Legends (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Er dette muligens tidenes beste todimensjonale plattformspill? Godt mulig, og det kan man altså si om et spill opprinnelig lansert til underdogen Wii U. Rayman Legends vipper selveste Mario ned fra 2D-tronen og serverer et usannsynlig festlig, innholdsrikt, lattermildt, utfordrende og ikke minst underholdende plattformspill. Fire spillere kan spille sammen, men pass på: De kan også gjøre livet surt for deg hvis de føler for det. Ekstra pluss i boka for de utrolige kreative musikkbrettene og minispillet Kung Foot.

Andre forslag: Crash Team Racing Nitro-Fueled, Overcooked, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party, Pokémon Sword/Shield.

For den som vil spille med venner på nett

Med en god internettforbindelse behøver man slettes ikke være i samme rom for å være sosial sammen med venner. Å spille dataspill sammen kan være svært positivt for vennskapet og det sosiale fellesskapet.

Apex Legends (PS4, Xbox One, PC)

Fjorårets battle royale-spill fra Respawn Entertainment kom som lyn fra klar himmel, men allerede fra første stund var det tydelig at Apex Legends var kommet for å bli. Når utviklerne av Titanfall-spillene og de to første (og originale) Call of Duty: Modern Warfare-spillene først skulle kaste seg på sjangeren, var det vel kanskje ikke noe annet å forvente. Det hjelper selvfølgelig også at spillet er gratis å laste ned og at man ikke behøver betale en krone i mikrotransaksjoner hvis man ikke vil. Tjue tremannslag dropper ned på samme område, kun ett lag blir stående tilbake. For et battle royale-spill med høyt tempo og solid teknisk nivå bør dette være førstevalget.

Overwatch (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Blizzards fargerike og kreative lagskytespill med over tretti svært forskjellige rollefigurer slutter aldri å underholde. Her får man en fin blanding av de klassiske lagbaserte skytespillene med elementer fra MOBA-spill, og resultatet er en suksessoppskrift som fortsatt underholder, ikke minst hvis man har noen lagkamerater å kommunisere med underveis.

Fortnite (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Årsaken til at Fortnite har blitt så populært er ikke bare fordi det er et gratis dataspill. Det er også en sosial plattform hvor venner samles for å spille og snakke sammen. Da sier det seg kanskje selv at tiden er perfekt for å spille Fortnite akkurat nå.

Å spille skytespill sammen over nett har eksistert omtrent like lenge som konseptet «flerspiller over nett». Her har man naturligvis flere gode kandidater å velge iblant, men fjorårets nyversjon av Call of Duty: Modern Warfare har mange forutsetninger for å by på timevis med moro. Det har mange varierte flerspillermodi, det er teknisk imponerende, og ikke minst byr det på krysspilling over plattformer. Dermed spiller det ingen rolle om du har spillet på PC og vennen din har PS4-utgaven, for her kan alle spille sammen hvis man vil. Her er det også verdt å nevne Call of Duty: Warzone, battle royale-spillet som ble lansert forrige uke.

Andre forslag: Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, Rocket League, Minecraft, League of Legends, Dota 2, The Division 2, Destiny 2.

For historiespilleren

Spill har alltid vært i stand til å fortelle gode, innholdsrike historier, men de siste årene har stadig flere fått øynene opp for dette. Kanskje tiden nå er inne for å fordype seg i en av følgende spillhistorier?

Har du noen gang lurt på hvorfor mange spillmedier omtaler dette spillet som kanskje tiårets beste spill? Har du lyst på mer Witcher-underholdning i påvente av sesong 2 på Netflix? Nå er tiden virkelig inne for å bruke tid sammen med monsterjegeren Geralt fra Rivia. Verdenen er vidunderlig, settingen er full av nyanser, monstrene varierte og oppdragene ekstremt velskrevne. The Witcher 3 overgår fortsatt det meste når det kommer til spillhistorier, og det er ikke uten grunn vi er superspente på hva samme studio kan diske opp med når Cyberpunk 2077 slippes senere i år (håper vi).

Det er lett å vitse om at God of War egentlig burde hatt tittelen «Disappointed Father Simulator», men dette fortellingen om far og sønn er virkelig spillfortelling på sitt beste. Spillet tar en vesentlig annerledes retning i forhold til de tidligere spillene i serien, men vi ville ikke hatt det annerledes. Historien om halvguden Kratos og sønnen Atreus som må navigere seg gjennom den norrøn-mytologiske virkeligheten byr på alt man måtte ønske, og er et svært godt eksempel på hvor voksne spillfortellinger i dag kan være.

Kan maskiner i det hele tatt utvikle følelser og selvstendighet? Hvilken eksistensiell rett har en maskin utover det den er programmert for? Og kan en maskin utvikle en autonom bevissthet om rett og galt? Dette er bare noen av spørsmålene man får servert i Nier: Automata, en av de mest imponerende japanske titlene de siste årene fra PlatinumGames og Square Enix. Spillet har en filosofisk tyngde få andre titler kan skimte med, og på toppen av det hele serverer PlatinumGames et spill hvor spillestilen varierer hele tiden. Legg til et eksepsjonelt lydspor, og du har et spill du sent kommer til å glemme (NB: Spillet har flere avslutninger, men man bør spille dem alle sammen for å få helhetsopplevelsen).

Nederlandske Guerilla Games var tidligere mest kjent for de vakre men litt kjedelige Killzone-spillene, men med Horizon: Zero Dawn seilte de rett opp på listen over spillstudio som vet å skape en god historie. Følg utskuddet Aloy i hennes jakt på sannheten om sin historie og fortid i en fremtid hvor verden er befolket av robotdinosaurer. Historien som etter hvert kommer frem for en dag er fortsatt skremmende og overraskende plausibel, og bør oppleves av så mange som mulig.

Vi kan liksom ikke lage en liste over historiedrevne spill uten å nevne fjorårets fenomen Death Stranding, som vi kåret til Årets spill 2019 her i Gamereactor. Hideo Kojima har alltid vært en av spillmediets store historiefortellere, og med Death Stranding får han frie tøyler til å fortelle akkurat den historien han vil. Resultatet er en fullstendig særegen og unik fortelling om liv, død, samhold, relasjoner og et håp om en bedre fremtid. At spillet i praksis handler om postbud som leverer pakker til isolerte mennesker og er deres eneste håp i postapokalypsen gjør ikke akkurat spillet mindre aktuelt akkurat nå (man skulle nesten tro Kojima var synsk). Den storslåtte, ville og tomme naturen byr også på praktfulle visuelle opplevelser. Det er kanskje ikke for alle, men det er vel verdt å prøve, for hvis spillet resonnerer med deg vil du få en spillopplevelse som ikke ligner på noe annet.

Red Dead Redemption 2 (PS4, Xbox One, PC)

Red Dead Redemption 2 er det etterlengtede westernspillet som viste hva Rockstar er i stand til å få til etter mange år med blodslit. Skildringen av den ville amerikanske naturen i spillet overgår alt annet vi har sett rent teknisk sett, og graden av innlevelse spillet byr på er til tider så ekstrem at mange spillere etter hvert ble noe lei. På den andre siden passer det godt med en innlevelsesrik ut-i-naturen-simulator nå som man må sitte inne. Spillet byr også på en sterk skildring om det ville vestens siste dager og en røverbandes håndtering av det endrete landskapet de står ovenfor, og som tittelen tilsier er det et flott perspektiv på bot, selvransakelse og forløsning i spillet.

Andre forslag: Disco Elysium, Hellblade: Senua's Sacrifice, Star Wars Jedi: Fallen Order, Spider-Man, Control, The Last of Us, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Fire Emblem: Three Houses, Yakuza-serien.

For skytespilleren

Skytespill er og forblir en av de store sjangrene i spillindustrien, og de siste årene har vi sett stadig flere spill som dytter grensene for hva sjangeren kan by på.

Man skulle ikke tro det, men de nye spillene i Wolfenstein-serien er faktisk skikkelige gode både på historie- og actionfronten. Satt i en alternativ verden der nazistene vant 2. verdenskrig må du prøye deg gjennom horder med nazister i rollen som B.J. Blazkowicz. Skildringen av et nazistyrt Europa og USA på 60-tallet er intet mindre enn skremmende godt gjennomført, historiefortellingen er overraskende god, og et variert utvalg av våpen og fremgangsmetoder gjør kampen mot nazistene til en skytespillfest.

Doom (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Siden vi først er inne på gode nyversjoner av gamle id Software-serier, er Doom anno 2016 kanskje et av de beste førstepersons skytespillene på markedet akkurat nå (i hvert fall frem til oppfølgeren Doom Eternal lanseres på fredag). Glem alt som heter historie, gode motiver for handlingene dine og verdensbygging. Doom handler om én enkelt ting: Helvetets porter er åpnet på Mars, og din respons som Doomslayer er da naturligvis å krøste demoner og annet utyske på den mest fartsfylte og brutale måten du kan tenke deg. Doom er intet ringere enn en maktfantasi skrudd opp til elleve, der du kan forvente høyt tempo og intens action mens progressiv metalmusikk pulserer non-stop i øret ditt. Fullstendig overdrevet og i overkant ekstremt, men det er nettopp dette som gjør spillet så underholdende også.

Titanfall 2 (PS4, Xbox One, PC)

Dersom du er glad i spill som kombinerer gode skytespillmekanikker med spennende historiefortelling, er Titanfall 2 et spill du definitivt bør sjekke ut. Spillet er utviklet av samme studio som står bak Apex Legends og tar deg med til en krig hvor krigsroboter spiller en sentral rolle. Her får du kontroll over roboten BT-7274, som til enhver tid er klar til å beskytte deg mot farene som måtte lure. Tenk et spill hvor du har ekstremt fleksibilitet til å bevege samtidig som Optimus Prime holder sin voktende hånd over deg, og du har Titanfall 2 i praksis.

Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC)

Hendelsesforløpet i disse dager med sykdomsutbrudd og stengte byer og nasjoner ligger overraskende tett opptil handlingen i Resident Evil-serien, men vi satser på at Resident Evil 2 er og forblir en fiksjonsfortelling vi slipper å møte fullt ut i våre egne liv. Til gjengjeld er det en god og skremmende fortelling, og ikke minst er dette en fantastisk nyversjon av den gamle PlayStation-klassikeren. Kjemp deg gjennom den zombieinfiserte byen Raccoon for å overleve, og når du har kommet deg helskinnet gjennom eventyret er forhåpentligvis tiden inne for å begynne på Resident Evil 3.

Andre forslag: Control, Overwatch, Prey, Apex Legends, Black Mesa, Call of Duty: Modern Warfare, Battlefield V.

For rollespilleren

Rollespill byr på innlevelse, store og komplekse historier, og ofte flere titalls timer med underholdning. Her er noen av de beste spillene i sjangeren du kan gi deg i kast med.

Strengt tatt har Zelda-spillene alltid vært i grenselandet mellom eventyrspill og rollespill, men ett eller annet sted måtte dette spillet inn på anbefalingslisten. Vi snakker tross alt om et av de mest imponerende, grensesprengende, stemningsfulle, innholdsrike og definerende spillene de siste årene, hvor historien du selv har i møte med spillet er vel så sentral som historien i spillet. Breath of the Wild står som et imponerende stykke eventyrrollespill, hvor verden ligger klar for dine føtter til å bli utforsket i det tempoet du selv bestemmer.

Dersom du er av typen som er på jakt etter gode, gamle, japanske rollespill uten alt fjaset og de ekstra mekanikkene man har fått innenfor sjangeren de siste årene, er Dragon Quest XI muligens spillet for deg. Med en særegen og karakteristisk stil av Dragon Ball-skaperen Akira Toriyama til grunn er Dragon Quest XI et visuelt vakkert eventyr, hvor en gruppe helter må komme sammen for å bekjempe ondskapens fyrste og hans monsterhær. Har du mulighet til å gå for Switch-versjonen anbefales dette, da den har noen klare forbedringer sammenlignet med PS4-versjonen, ikke minst når det gjelder musikken.

Dersom du er av typen som er på jakt etter et japansk rollespill som forsøker å sette en ny standard og dytte grensene for hva man kan forvente av sjangeren de kommende årene, er Persona 5 muligens spillet for deg. Gå på skole i Tokyo på dagtid, ikle deg rollen som fantomtyv og infiltrer skurkenes hjerter i en skyggeverden på kveldstid. Her får du et rikt rollefigurgalleri, en stilfull visuell stil, fantastisk lydspor og et kampsystem som føles friskt og actionfylt til tross for at det er hundre prosent turbasert. Det kan riktignok være en idé å vente på den oppdaterte utgaven Persona 5 Royal, som kommer om et par uker, men uansett bør Persona 5 være obligatorisk å sjekke ut for den som liker japanske rollespill.

Mange bruker kanskje disse dagene på å gjøre seg kjent med Studio Ghibli-filmene som nylig er tilgjengeliggjort på Netflix. Hvis dette gir mersmak bør Ni no Kuni stå høyt på lista over rollespill å sjekke ut. Her får man den visuelle stilen til Ghibli blandet med rollespillmekanikkene fra Level-5, og resultatet er et rollespill det er lett for både nye og viderekomne å sette seg inn i.

The Outer Worlds (PS4, Xbox One, PC)

Det er heldigvis ikke bare japanske rollespill man kan boltre seg i. Fjorårets personlige favoritt heter The Outer Worlds og er en fantastisk hyllest til den gamle vestlige rollespillstilen man fikk servert i spill som Fallout: New Vegas. Kanskje ikke så rart, da det er Obsidian Entertainment som står for begge titlene. Hvis du har savnet rollespill av denne typen, er på jakt etter et spill med fantastiske dialoger eller har lyst på et space western-spill med lettere assosiasjoner til TV-serien Firefly, er dette spillet for deg.

Andre forslag: The Witcher 3: Wild Hunt, Kingdom Hearts III, Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, Pokémon Sword/Shield, Divinity: Original Sin II.

For en avslappende spillopplevelse

Skytespill byr gjerne på en intens opplevelse med høyt actionnivå, men det finnes også spill i den andre enden av skalaen som bare er pur kos og avslapping.

Animal Crossing-serien er omtrent selve definisjonen på avslappende dataspill. Her er det ingenting som tvinger deg til å ta ting i et høyt tempo (bortsett fra ditt evige gjeldsslaveforhold til Tom Nook, selvfølgelig). Dyrk hagen, gå på fisketur, bli kjent med de lokale innbyggerne og hør på musikken til K.K. Slider, bare for å nevne noe. Animal Crossing har mye innhold, men likevel blir det aldri stressende.

Hvordan et lite finsk studio på ellever personer klarte noe som et EA-studio med over hundre ansatte ikke klarte er fortsatt et spennende stykke spillhistorie. Cities: Skylines er by-byggespillet som fant sitt publikum i kjølvannet av den katastrofale 2013-lanseringen av Sim City, en lansering som gikk så dårlig at den kjørte sistnevnte serie på grøfta. Det er noe herlig beroligende å bygge byer og få dem til å fungere best mulig i Cities: Skylines. Med et vell av utvidelser og brukergenerert innhold er det mer enn nok å sysle med her, og når du er ferdig kan du kanskje søke på en stilling hos bymiljøetaten med dataspill på CV-en din.

Stardew Valley (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Med tanke på at flere titalls tusen nordmenn tenkte at det var fornuftig å dra på hytta i stedet for å bli hjemme under unntakstilstanden, er det nok mange som nå drømmer om et nytt og fredelig liv på landet. Heldigvis kan man få dette i sin egen stue ved hjelp av bondegårdssimulatoren Stardew Valley. Bygg din egen gård, skaff deg dyr (eller ikke, det bestemmer du selv), grav i den lokale gruven, gå på fisketur, bli venner med landsbyboerne og forelsk deg. Stardew Valley er bare sjarm og kos lang vei, og perfekt når du vil slappe av.

Coffee Talk (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Dette er kanskje ikke tiden for å gå på kafé, men kanskje du har en drøm om å drive en kafé? Dette kan du trene på i Coffee Talk, en baristasimulator hvor du serverer kaffe, te og kakao til mennesker, alver, orker og varulver i et alternativt Seattle. Tempoet er lavt, samtalene nære og gode, og bakgrunnsmusikken er skikkelig chill. Alt man forventer av sin favorittkafé, med andre ord.

What Remains of Edith Finch (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Begrepet "walking simulator" brukes noen ganger negativt, men sjangeren har faktisk veldig mange fine, rolige og minneverdige opplevelser å by på. Ett eksempel på dette er What Remains of Edith Finch, om den litt uvanlige Finch-familien som øyensynlig har vært forbannet helt siden de emigrerte fra Norge (yay!). Her er det ingenting skummelt eller fare for å dø. Her er det kun snakk om å observere og delta aktivt i å grave frem historien om Finch-familien, en historie du absolutt vil huske når den er ferdig.

Andre forslag: Journey, Firewatch, Minecraft, No Man's Sky, Doraemon Story of Seasons, Civilization VI.

For indiespilleren

Indiespill er en samlebetegnelse som kan inneholde så mangt, og hvor fellesnevneren egentlig bare er at studioet er lite og uavhengig i motsetning til mastodontene i bransjen. Her er et knippe fine indiespill fra de par siste årene.

Puslespillet Baba Is You er for deg som vil bryne dine små grå, og det får du sannelig gjort, for dette er slettes ikke et enkelt spill. Her må du som spiller flytte på noen klosser med ord, og ved å sette disse ordene sammen til nye setninger forandrer du spillereglene for brettet. Konseptet i seg selv er enkelt og intuitivt, men det tar ikke lang tid før man virkelig får brynt seg. Pluss i boka at spillet er utviklet av én person, og at ti prosent av inntektene går til forskning.

Plague Inc./Plague Inc. Evolved (Switch, PS4, Xbox One, PC, iOS, Android)

Vi kan ikke snakke om indiespill i disse dager uten å trekke frem Plague Inc. Dette er spillet hvor man spiller som en sykdom, med det formålet å smitte alle innbyggere i hele verden. Hvis man noen gang skal spille et spill med patologisk utgangspunkt hvor man lærer mer om hvordan sykdommer faktisk smittes og sprer seg over hele verden, må det jo være nå. Spillet er selvfølgelig ikke en erstatning for medisinstudiene, men det er et spennende spill med en pedagogisk verdi akkurat nå.

Noen spill er av en så emosjonell og vakker art at man bare blir sittende og måpe underveis, før man feller en tåre til slutt over å få være med på den vakre opplevelsen. GRIS er et slikt spill. Selve spillet tar ikke mer enn mellom to og tre timer, men prosessen spillet tar deg gjennom er ubeskrivelig vakker og rørende. Her fortelles en hel fortelling uten ord, og du som spiller må tolke de visuelle inntrykkene du ser. Den slags høres kanskje litt sært ut for noen, men sjansen er stor for at du får en uforglemmelig opplevelse.

Wargroove (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Er du blant dem som digget Advance Wars-spillene på Game Boy Advance og DS rundt årtusenskiftet og savner serien? Da er Wargroove spillet du har ventet på. Her må du ta i bruk drager, hunder, bueskyttere, beleiringsmaskiner og andre fantasy-/middelalderenheter for å føre krig på et rutenett. Alt er turbasert, og hvilke enheter du bruker og hvor på kartet du plasserer dem er avgjørende for om du lykkes eller ikke. Pluss i boka for muligheten til å lage egne kart, en funksjon som er ekstremt innholdsrik.

Fjorårets store indie-snakkis var uten tvil dette gåsespillet uten navn, hvor du spiller en gås hvis eneste formål her i livet er å gjøre livet surt for de lokale landsbyboerne. Med sjarmerende grafikk, trillende pianospill og et fantastisk utvalg av gjøremål er det nesten umulig å spille dette uten å le. Passer for både store og små gjess i familien. HONK!

Andre forslag: Disco Elysium, Mosaic, Draugen, Return of the Obra Dinn, Slay the Spire, Owlboy, Hollow Knight, Cuphead, Shovel Knight, Dead Cells, Celeste og mye mer...

Det var bare noen forslag til spill man kan bryne seg på i disse dager. Andre sjangre og forslag kunne selvfølgelig vært med, som eventyrspill, plattformspill, utfordrende spill og retroklassikere i nytt format, men de får vi spare til en eventuell oppfølgerartikkel.

Kom gjerne med dine forslag og anbefalinger i kommentarfeltet, eller fortell hva du spiller i disse dager.