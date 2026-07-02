Spilltraileren avslører ny informasjon og detaljer om DLC-en «The Alters’ Last Variable»

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Da « The Alters » først ble lansert, tok det ikke lang tid før spillet ble en ganske stor suksess, spesielt blant anmelderne, da mange av dem, inkludert oss, ga uttrykk for begeistrede meninger om tittelen.

Med dette i bakhodet var det ikke noen stor overraskelse å se at utvikleren 11 bit studios ønsket å bygge videre på denne suksessen ved å tilby et eget DLC-kapittel, noe som ble avslørt under «Not E3»-perioden i begynnelsen av juni.

Det heter « The Alters: Last Variable» og regnes som et omfattende DLC-kapittel som varer rundt 20 timer og som skal utdype overlevelsesmekanikkene og sci-fi-fortellingen ved å introdusere nye mekanikker, områder, verktøy, ressurser og mer.

Når det gjelder premisset for DLC-en, utspiller den seg flere år etter hovedspillet, og i handlingsbeskrivelsen står det: «Det har gått flere år siden Jan Scientist nektet å forlate planeten. Verden har forandret seg rundt ham. Og han innser det han alltid har fryktet: dette arbeidet kan ikke gjøres alene. Så begynner han å skape på nytt – versjoner av seg selv formet av ulike fagområder. En geolog. En biolog. En kjemiker. En fysiker. Sammen dekker de alle muligheter som må undersøkes.

«Gjennom årelange planetariske sykluser må Jan terraforme ufruktbare sektorer til beboelige soner, utvinne og raffinere eksotiske stoffer og låse opp forskningsnivåer for å utvide grensene for vitenskapelig forståelse. Men oppdagelser har sin pris – planeten reagerer med eskalerende trusler: jordskjelv, strålingsbølger og selve tidens gang. Feltlaboratorier gir de utvalgte Altersene et tilfluktssted hvor de kan drive forskning under ekspedisjoner på overflaten, men aldring uten kryosøvnens beskyttelse er uunngåelig.

«Mens teamet hans sliter under tyngden av ulike filosofier – der hver og en er overbevist om at nettopp sin egen visjon om vitenskap er den riktige – står Jan overfor et umulig valg: vil de bryte sammen under presset, eller drive forskning som kan definere et ettermæle?»

Vi får vite at Last Variable vil utvide planetens forsvarsmekanisme ved at jordskjelv, kraftige strålingsbølger og andre trusler blir stadig vanligere. På samme måte må spillerne forstå og mestre nye jordtyper, nye komponenter og nye forskningsmoduler, samtidig som planetens overflate endrer seg betydelig etter hver nedkjølingstid.

Kort sagt: Hvis du likte grunnspillet, vil du ikke gå glipp av Last Variable når det snart lanseres 13. juli på PC, PS5 og Xbox Series X/S. Sjekk ut den nye gameplay-traileren nedenfor.