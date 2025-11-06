Spillutgivelser og -rykter for 2026

2026 er rett rundt hjørnet og bringer mange etterlengtede titler og oppdateringer med seg. Her ser vi nærmere på noen av de mest spennende lanseringene og ryktene for det kommende året.

HQ

Rykter rundt neste generasjons konsoller har allerede begynt å florere. De fleste kilder peker på at både PlayStation 6 og neste Xbox-generasjon er planlagt for lansering rundt 2027, men noen spekulerer på at Xbox kan komme allerede neste år for å ta terrenget først. Med AMD som støttespiller bak begge systemene, ventes det at begge konsoller skal benytte seg av ny UDNA GPU-arkitektur som skal tilby forbedret ytelse og raytracing. Dette betyr at selv eldre spill potensielt kan oppnå bedre kvalitet når de kjøres på den nye generasjonen maskinvare.​

Samtidig ser vi hvordan denne teknologiske utviklingen får ringvirkninger utenfor tradisjonelle konsollspill. Det er nemlig i iGaming-sektoren - altså det voksende markedet for nettbaserte pengespill - at mange av de nyeste løsningene implementeres aller først. Her har lynrask grafikk og avansert spillflyt blitt et konkurransefortrinn andre spillsjangre tar inspirasjon fra. Spillere på utkikk etter de beste trygge casinosider kan nå forvente å tilbys moderne betalingsløsninger og verktøy for ansvarlig spill basert på den nyeste teknologien, i tillegg til standard sikkerhetsfunksjoner som SSL-kryptering og tydelige regler for personvern. Vi ser en tydelig trend i at spillere ønsker plattformer som prioriterer transparens og rettferdig spill, da tilliten til plattformen er helt essensielt for en god brukeropplevelse.​

Den største bekreftede spillnyheten for 2026 blir utvilsomt lanseringen av Grand Theft Auto VI, som er planlagt til 26. mai. Til tross for rykter om mulige forsinkelser som dukket opp i oktober, holder selskapet fast på denne datoen. Spillet skal foregå i Leonida, basert på Florida, hvor den nye hovedfiguren Lucia Caminos blir seriens første ikke-valgfrie kvinnelige protagonist. Det er ventet at GTA VI blir et teknisk løft sammenlignet med GTA V, med forbedret kartdesign og nye mekanismer som blant annet skal begrense repetisjonen som mange kritiserte i forgjengeren.

Marvel's Wolverine skal også ankomme PlayStation 5 i høsten 2026 etter at Insomniac Games har jobbet stille i flere år. Traileren som ble avslørt på Sony State of Play i september tegnet et bloddrikkende bilde av Logan, som skal vandre fra Canadas skogskledde landskaper til Tokyos neonbelyst gater og Madrипoors ulovlige bakgater. Insomniac har her bestemt seg for å fokusere på karakterdynamikk og narrative dybde, noe som skiller det fra deres tidligere Spider-Man-spill.

Videre skal Fable-rebootet fra Playground Games lanseres i 2026 for Xbox Series X/S, Xbox Series S og PC. Etter en forsinkelse fra 2025 er spillet endelig klart til å bringe tilbake verden av Albion med helt nye mekanikker og visuell stil, samtidig som klassiske signaturen på Fable-serien kan ventes. Samarbeid med erfarne RPG-utviklere har bidratt til produksjonsverdien som lover at dette kan bli Albions største utgivelse til nå.​​

En av de store ryktene som har fått mer drivstoff nylig er at Final Fantasy VII Rebirth skal komme til både Nintendo Switch 2 og Xbox i 2026, ifølge blant annet NateTheHate som har en solid track record. Om dette stemmer, betyr det at Square Enix skal flytte sitt PlayStation-eksklusivt tredje kapittel over på konkurrenters plattformer, noe som ville være et betydelig strategisk vendepunkt. Det ville også forklare hvorfor Switch 2-versjonen av FF VII Remake bare har «vinter 2025» som dato, da Square Enix kan være i ferd med å koordinere lanseringene for hele trilogien.

Tekken 9 er et annet spill som spekuleres å komme i 2026 eller 2027, med rykter som peker på at Bandai Namcos kamp-franchise skal lanseres som en PS6-tittel når Sony ruller ut neste generasjon. Game Director Katsuhiro Harada har tidligere uttalt at han ser for seg Tekken 9 som hans og Michiel Murrays pensjonistprosjekt, og dersom konsollen kommer rundt 2027, kunne 9-tallet definitivt være klart til å slå seg ned på den nye maskinvaren.

Til slutt har Ubisoft sluppet flere av sine kommende stortitler til 2026 og 2027, deriblant titler fra franchisene Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, The Division og Ghost Recon. Dette gjøres for å gi utviklerne mer tid til å polere produktene, inspirert av hvor godt Assassin's Creed Shadows gjorde det etter sine forsinkelser. Det betyr at flere av disse titlene skal dukke opp i årene fremover, selv om Ubisoft ikke har spesifisert hvilke som kommer når.